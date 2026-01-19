Coffee Island: Επίσημη πρώτη στη γαλλική πρωτεύουσα

Την είσοδό της στην αγορά της Γαλλίας κάνει η Coffee Island, εγκαινιάζοντας το πρώτο της κατάστημα στη γραφική παριζιάνικη συνοικία της Μονμάρτης, που εδώ και δεκαετίες συμβολίζει τη διαχρονική γοητεία και την καλλιτεχνική κληρονομιά της Πόλης του Φωτός.

Η ιστορική συνοικία φιλοξενεί πλέον το ελληνικό brand που έχει συνδέσει το όνομά του με την ποιότητα και το πάθος για τον καφέ. Σε ένα περιβάλλον γεμάτο ζωή, πολιτισμό και αυθεντικές εμπειρίες, η Coffee Island έρχεται να ενσωματωθεί φυσικά στον παλμό της πόλης, προσφέροντας μια σύγχρονη coffee experience που σέβεται και συνομιλεί με τον χαρακτήρα της περιοχής. Το νέο κατάστημα, σε σημείο έντονης τουριστικής και τοπικής κίνησης, φιλοδοξεί να αποτελέσει έναν ζωντανό κόμβο συνάντησης για Παριζιάνους και επισκέπτες από όλο τον κόσμο.

«Η παρουσία μας στη Μονμάρτη είναι μια στιγμή χαράς και υπερηφάνειας για ολόκληρη την ομάδα της Coffee Island, καθώς καταφέρνουμε να κάνουμε το πρώτο μας βήμα στη Γαλλία και να βρισκόμαστε στην καρδιά του Παρισιού. Η είσοδός μας στη γαλλική αγορά επιβεβαιώνει ότι το όραμά μας για διεθνή ανάπτυξη υλοποιείται με συνέπεια και δυναμική», σχολιάζει ο Κωνσταντίνος Κωνσταντινόπουλος, CEO της Coffee Island.

Με μια επιτυχημένη και σταθερή πορεία εξωστρέφειας τα τελευταία χρόνια, η Coffee Island συνεχίζει να αναπτύσσεται σε αγορές υψηλής δυναμικής, εντός και εκτός Ευρώπης. Η είσοδός της στη γαλλική αγορά σηματοδοτεί ένα ακόμη σημαντικό κεφάλαιο στο διεθνές της ταξίδι αποτυπώνοντας τη χαρά και την αυτοπεποίθηση για όσα έχουν ήδη επιτευχθεί και για όσα πρόκειται να ακολουθήσουν.