FIFA: Ανέτρεψε την τιμωρία επιθετικού σταρ των ΗΠΑ μετά από τηλεφώνημα Τραμπ

Ο Φόλαριν Μπαλογκούν θα είναι τελικά διαθέσιμος για τον αγώνα νοκ άουτ των Ηνωμένων Πολιτειών απέναντι στο Βέλγιο τη Δευτέρα, καθώς η FIFA ανέτρεψε την τιμωρία του, σε μια απόφαση που ελήφθη μετά από προσωπική παρέμβαση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, προς τον πρόεδρο της παγκόσμιας ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας, Τζάνι Ινφαντίνο, σύμφωνα με τους Financial Times.

Ο Αμερικανός επιθετικός είχε τιμωρηθεί με αποκλεισμό μίας αγωνιστικής, αφού αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη κάρτα στη νίκη των ΗΠΑ επί της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης. Ωστόσο, την Κυριακή η FIFA ανακοίνωσε αιφνιδιαστικά ότι η Πειθαρχική Επιτροπή αποφάσισε να αναστείλει την εφαρμογή της ποινής, ανοίγοντας τον δρόμο για τη συμμετοχή του στον κρίσιμο αγώνα.

Ο Τραμπ χαιρέτισε αμέσως την εξέλιξη. «Ευχαριστούμε τη FIFA που έκανε το σωστό και διόρθωσε μια μεγάλη αδικία», έγραψε στην πλατφόρμα Truth Social.

Σε σύντομη ανακοίνωσή της, η FIFA επικαλέστηκε το άρθρο 27 του Πειθαρχικού Κώδικα, το οποίο επιτρέπει στο αρμόδιο όργανο να αναστέλλει πλήρως ή εν μέρει την εφαρμογή μιας πειθαρχικής ποινής, χωρίς ωστόσο να δώσει περαιτέρω εξηγήσεις για την απόφασή της.

Η εξέλιξη προκάλεσε την έντονη αντίδραση της βελγικής ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας, η οποία δήλωσε ότι αιφνιδιάστηκε από την απόφαση, χαρακτηρίζοντάς την «ευθεία αντίφαση» με τους κανονισμούς του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι εξετάζει όλες τις διαθέσιμες νομικές επιλογές προκειμένου να προστατεύσει τα δικαιώματα των συμμετεχουσών ομάδων και τις αρχές του fair play.

Quo vadis, FIFA;

Επικριτικός εμφανίστηκε και ο πρώην πρόεδρος της FIFA, Σεπ Μπλάτερ, ο οποίος υποστήριξε ότι «το ποδόσφαιρο δεν πρέπει ποτέ να μετατραπεί σε πεδίο πολιτικών παρεμβάσεων». Σε ανάρτησή του στο Χ διερωτήθηκε: «Αν ένας πρόεδρος των ΗΠΑ μπορεί να παρέμβει στον πρόεδρο της FIFA και ένας ποδοσφαιριστής να αθωώνεται λίγο πριν από αγώνα νοκ άουτ του Παγκοσμίου Κυπέλλου, τότε το ερώτημα είναι αναπόφευκτο: Quo vadis, FIFA;».

Από την πλευρά της εθνικής ομάδας των ΗΠΑ, ο ομοσπονδιακός τεχνικός Μαουρίσιο Ποτσετίνο χαρακτήρισε την απόφαση «δίκαιη», υποστηρίζοντας ότι η αρχική αποβολή δεν δικαιολογούνταν.

«Η ομάδα είχε ήδη τιμωρηθεί αρκετά, αγωνιζόμενη για περισσότερο από μισή ώρα με δέκα παίκτες απέναντι στη Βοσνία. Πιστεύω ότι το 99,9% των ανθρώπων του ποδοσφαίρου θεωρεί πως η κόκκινη κάρτα ήταν λανθασμένη», δήλωσε.

Η αποβολή του Μπαλογκούν είχε προκαλέσει αντιδράσεις ακόμη και στην αμερικανική κυβέρνηση. Ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο είχε δηλώσει ότι οι ΗΠΑ «αδικήθηκαν» από την απόφαση των διαιτητών, εκφράζοντας την άποψη ότι θα έπρεπε να υπάρχει αποτελεσματική διαδικασία έφεσης.

Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο που επικαλούνται οι Financial Times, ο Τραμπ επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον Ινφαντίνο προκειμένου να κατανοήσει τους λόγους της αποβολής και του αποκλεισμού του παίκτη. Ο ίδιος αξιωματούχος υποστήριξε ότι η αμερικανική πλευρά προσκόμισε πρόσθετα στοιχεία στο ανεξάρτητο όργανο που εξέτασε την έφεση, επιμένοντας ότι «τελικά επικράτησε το σωστό αποτέλεσμα».

Αν και τέτοιες παρεμβάσεις είναι εξαιρετικά σπάνιες, δεν αποτελούν πρωτοφανές φαινόμενο. Στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2025, η FIFA είχε μειώσει την ποινή αποκλεισμού του Κριστιάνο Ρονάλντο από τρεις αγώνες σε έναν, επιτρέποντάς του να αγωνιστεί στην πρεμιέρα της Πορτογαλίας στο Μουντιάλ.

Ο Μπαλογκούν, ο οποίος μεταγράφηκε στη Μονακό από την Άρσεναλ το 2023 έναντι περίπου 40 εκατ. ευρώ, αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες της ομάδας του Ποτσετίνο. Μέχρι στιγμής στη διοργάνωση έχει πετύχει τρία γκολ, έχοντας αναδειχθεί και πολυτιμότερος παίκτης στη νίκη με 4-1 επί της Παραγουάης.