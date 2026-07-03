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Μουντιάλ 2026: Πώς το ποδόσφαιρο επηρεάζει την πολιτική

Η πορεία της Αγγλίας στο Μουντιάλ 2026 αναζωπυρώνει τη συζήτηση για τη διαχρονική σχέση ποδοσφαίρου και πολιτικής στη Βρετανία

World 03.07.2026, 22:00
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Μουντιάλ 2026: Πώς το ποδόσφαιρο επηρεάζει την πολιτική
Επιμέλεια Νατάσα Σινιώρη

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Η πρόκριση της Αγγλίας στους «16» στο Μουντιάλ 2026 έχει αναζωπυρώσει τις ελπίδες για μια ιστορική διάκριση, αλλά και μια παλιά πολιτική συζήτηση στη Βρετανία.

Από το 1966 μέχρι σήμερα, κάθε μεγάλη επιτυχία της εθνικής ομάδας θεωρείται ότι μπορεί να επηρεάσει όχι μόνο το ηθικό της χώρας, αλλά ακόμη και το πολιτικό κλίμα, με τους πρωθυπουργούς να γνωρίζουν ότι το ποδόσφαιρο αποτελεί ένα κομμάτι της εθνικής ταυτότητας και παραμένει ένας «θεσμός» που ενώνει τις κοινότητες, δημιουργεί συλλογικά συναισθήματα και, πολλές φορές, επηρεάζει ακόμη και το πολιτικό κλίμα. Γι’ αυτό και κάθε μεγάλη διοργάνωση μετατρέπεται σε πεδίο όπου κυβέρνηση και αντιπολίτευση επιχειρούν να βρεθούν δίπλα στους φιλάθλους.

Το ποδόσφαιρο είναι ένας «θεσμός» που ενώνει τις κοινότητες, δημιουργεί συλλογικά συναισθήματα και, πολλές φορές, επηρεάζει ακόμη και το πολιτικό κλίμα

Το Μουντιαλ 2026, η χρονική συγκυρία και η Βρετανία

Η φετινή πορεία της Αγγλίας αποκτά ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον καθώς συμπίπτει με σημαντικές πολιτικές εξελίξεις. Όλα δείχνουν ότι ο Άντι Μπέρναμ θα αναλάβει την πρωθυπουργία στις 20 Ιουλίου, μόλις μία ημέρα μετά τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Εάν η Αγγλία κατακτήσει το τρόπαιο, η νέα κυβέρνηση θα ξεκινήσει τη θητεία της μέσα σε ένα πρωτοφανές κύμα εθνικού ενθουσιασμού. Η ιστορία δείχνει ότι τέτοιες συγκυρίες μπορούν να λειτουργήσουν ευεργετικά για έναν νέο πρωθυπουργό.

Όπως αναφέρει το Politico σε δημοσίευμά του, χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το 1966. Λίγες ημέρες πριν η Αγγλία κατακτήσει το μοναδικό της Παγκόσμιο Κύπελλο, η κυβέρνηση των Εργατικών υπό τον Χάρολντ Ουίλσον είχε ανακοινώσει σκληρά οικονομικά μέτρα, αυξήσεις φόρων και περικοπές δαπανών, καθώς η χώρα αντιμετώπιζε έντονες πληθωριστικές πιέσεις.

Λίγες ημέρες αργότερα, όμως, ήρθε ο ιστορικός τελικός του Γουέμπλεϊ. Το χατ-τρικ του Τζεφ Χερστ απέναντι στη Δυτική Γερμανία χάρισε στην Αγγλία το μοναδικό μέχρι σήμερα Παγκόσμιο Κύπελλο της, αλλά και ένα τεράστιο κύμα εθνικής αυτοπεποίθησης. Σύμφωνα με τον τότε επικεφαλής της Βουλής των Κοινοτήτων Ρίτσαρντ Κρόσμαν, η επιτυχία αυτή ενίσχυσε σημαντικά και την πολιτική θέση του Ουίλσον.

Όταν μια ποδοσφαιρική αποτυχία επηρεάζει την πολιτική

Η ιστορία, ωστόσο, αποδεικνύει ότι η σχέση αυτή έχει και την αντίστροφη όψη.

Το 1970 ο Ουίλσον προσδοκούσε ότι μια ακόμη επιτυχημένη πορεία της εθνικής θα δημιουργούσε θετικό κλίμα λίγο πριν από τις βουλευτικές εκλογές. Αντί γι’ αυτό, η Αγγλία αποκλείστηκε στα προημιτελικά από τη Δυτική Γερμανία, παρότι είχε προηγηθεί με 2-0.

Η ήττα σημειώθηκε μόλις τέσσερις ημέρες πριν ανοίξουν οι κάλπες. Ο τότε υπουργός Εσωτερικών Ρόι Τζένκινς κατέγραψε ότι κατά την προεκλογική εκστρατεία οι πολίτες εμφανίζονταν περισσότερο απογοητευμένοι για τον αποκλεισμό της εθνικής παρά για τα μεγάλα πολιτικά ζητήματα της εποχής, όπως η οικονομία ή η μετανάστευση.

Τελικά, οι Εργατικοί έχασαν τις εκλογές από τους Συντηρητικούς του Έντουαρντ Χιθ. Παρότι δεν υπάρχει απόδειξη ότι ο αποκλεισμός έκρινε το αποτέλεσμα, το συγκεκριμένο περιστατικό εξακολουθεί να αποτελεί σημείο αναφοράς για όσους μελετούν τη σχέση αθλητισμού και πολιτικής.

Η αυθεντικότητα είναι απαραίτητη

Παρά τη σημασία του ποδοσφαίρου στη δημόσια ζωή, οι πολιτικοί γνωρίζουν ότι δεν αρκεί να φωτογραφηθούν σε ένα γήπεδο ή να φορέσουν μια φανέλα για να κερδίσουν την εμπιστοσύνη των φιλάθλων.

Η περίπτωση του πρώην πρωθυπουργού Ντέιβιντ Κάμερον αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα. Αν και παρουσιαζόταν ως φίλαθλος της Aston Villa, κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας του 2015 δήλωσε κατά λάθος ότι υποστηρίζει τη Γουέστ Χαμ.

Η γκάφα έγινε αμέσως αντικείμενο χλευασμού και ο ίδιος αναγκάστηκε να απολογηθεί, κάνοντας λόγο για στιγμιαίο μπέρδεμα. Ωστόσο, για πολλούς φιλάθλους η ζημιά είχε ήδη γίνει.

Η σχολιάστρια Σκάρλετ ΜακΓκουάιρ υποστηρίζει ότι η αυθεντικότητα αποτελεί βασική προϋπόθεση για κάθε πολιτικό. Όπως επισημαίνει, όταν οι πολίτες αντιλαμβάνονται ότι ένας πολιτικός προσποιείται ακόμη και για κάτι τόσο απλό όσο η ομάδα που υποστηρίζει, εύκολα αμφισβητούν συνολικά την αξιοπιστία του.

Οι φίλαθλοι δεν συγχωρούν τις «στημένες» κινήσεις

Το ίδιο ισχύει και σήμερα. Οι οπαδοί αντιλαμβάνονται πολύ εύκολα πότε ένας πολιτικός επιχειρεί να εκμεταλλευτεί το ποδόσφαιρο επικοινωνιακά.

Πρόσφατα, ο Νάιτζελ Φάρατζ δέχθηκε επικρίσεις όταν πόσταρε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης περιεχόμενο που φαινόταν να προέρχεται από το Euro 2024, παρουσιάζοντάς το ως υλικό του φετινού Μουντιάλ.

Αντίθετα, σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Άντριαν Γκόλντμπεργκ, όταν ένας πολιτικός είναι πραγματικός φίλαθλος, το ποδόσφαιρο μπορεί να λειτουργήσει ως ένας φυσικός δίαυλος επικοινωνίας με τους ψηφοφόρους, χωρίς να μοιάζει με επικοινωνιακό τέχνασμα.

Η ιδιαιτερότητα του Ηνωμένου Βασιλείου

Η πολιτική αξιοποίηση του ποδοσφαίρου γίνεται ακόμη πιο σύνθετη λόγω της ιδιαίτερης δομής του Ηνωμένου Βασιλείου.

Η Αγγλία, η Σκωτία, η Ουαλία και η Βόρεια Ιρλανδία διαθέτουν ξεχωριστές εθνικές ομάδες, γεγονός που συχνά δημιουργεί διαφορετικές πολιτικές ισορροπίες.

Σύμφωνα με την ΜακΓκουάιρ, οι συνεργάτες του πρώην πρωθυπουργού Γκόρντον Μπράουν επιχείρησαν κάποτε να τον παρουσιάσουν ως ένθερμο υποστηρικτή της εθνικής Αγγλίας, θεωρώντας ότι έτσι θα ενίσχυε τη δημοτικότητά του στο αγγλικό εκλογικό σώμα. Η προσπάθεια, όμως, δεν έπεισε τους πολίτες.

Την ίδια ώρα, αρκετοί Σκωτσέζοι πολιτικοί αντιμετωπίζουν διαχρονικά με επιφυλακτικότητα τις επιτυχίες της Αγγλίας, κάτι που αντανακλά και τις διαφορετικές εθνικές ταυτότητες στο εσωτερικό του Ηνωμένου Βασιλείου.

Δεν υπάρχει ένας τύπος φιλάθλου

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι οι πολιτικοί κάνουν συχνά το λάθος να αντιμετωπίζουν τους φιλάθλους ως μία ενιαία κοινωνική ομάδα.

Στην πραγματικότητα, το ποδοσφαιρικό κοινό αποτελείται από ανθρώπους διαφορετικών ηλικιών, κοινωνικών τάξεων και πολιτικών πεποιθήσεων. Κάποιοι θέλουν ο αθλητισμός να παραμένει μακριά από την πολιτική, ενώ άλλοι θεωρούν ότι το ποδόσφαιρο αποτελεί φυσικό χώρο έκφρασης των κοινωνικών και πολιτικών ζητημάτων.

Η συζήτηση γύρω από την κίνηση των ποδοσφαιριστών να γονατίζουν υπέρ του κινήματος Black Lives Matter έδειξε ακριβώς αυτή τη διαφοροποίηση, καθώς οι αντιδράσεις των φιλάθλων κυμάνθηκαν από την πλήρη αποδοχή μέχρι την έντονη αποδοκιμασία.

Το ποδόσφαιρο ως κοινωνικός θεσμός

Ο θεατρικός συγγραφέας James Graham, δημιουργός του επιτυχημένου έργου Dear England, υποστηρίζει ότι οι πολιτικοί συχνά υποτιμούν τον πραγματικό ρόλο που διαδραματίζει το ποδόσφαιρο στη σύγχρονη κοινωνία.

Όπως εξηγεί, η σημασία του δεν περιορίζεται στις μεγάλες διοργανώσεις κάθε δύο ή τέσσερα χρόνια. Αντίθετα, αποτελεί εβδομαδιαίο σημείο αναφοράς για εκατομμύρια ανθρώπους, διαμορφώνοντας την καθημερινότητά τους, τις τοπικές κοινωνίες και την αίσθηση του «ανήκειν».

Σε μια εποχή που οι παραδοσιακοί δημόσιοι χώροι συρρικνώνονται και μεγάλο μέρος της κοινωνικής ζωής μεταφέρεται στον ψηφιακό κόσμο, το γήπεδο παραμένει ένας από τους λίγους χώρους όπου οι άνθρωποι συγκεντρώνονται, μοιράζονται κοινά συναισθήματα και δημιουργούν συλλογικές εμπειρίες.

Γι’ αυτό, καταλήγει o Graham, όποιος πολιτικός αντιλαμβάνεται τι πραγματικά σημαίνει το ποδόσφαιρο για τις τοπικές κοινωνίες έχει περισσότερες πιθανότητες να κατανοήσει και τις πραγματικές ανησυχίες των ψηφοφόρων.

Στη Βρετανία, άλλωστε, το ποδόσφαιρο δεν ήταν ποτέ απλώς ένα παιχνίδι.

Είναι ένας καθρέφτης της κοινωνίας και, συχνά, ένας απρόβλεπτος παράγοντας που μπορεί να επηρεάσει ακόμη και τις πολιτικές εξελίξεις.

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