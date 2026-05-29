FIFA: Κλήτευσή της από εισαγγελείς σε Νέα Υόρκη και Νιου Τζέρσεϊ για τα εισιτήρια του μουντιάλ

Kλήσεις προς την παγκόσμια διοικητική αρχή του ποδοσφαίρου εξέδωσαν οι Γενικοί Εισαγγελείς της Νέας Υόρκης και του Νιου Τζέρσεϊ, υποχρεώνοντας τη FIFA να αποκαλύψει πώς κατέληξε στις πρωτοφανείς τιμές των εισιτηρίων για το Παγκόσμιο Κύπελλο του φετινού καλοκαιριού.

Η έρευνα θα εξετάσει επίσης άλλες πρακτικές έκδοσης εισιτηρίων της FIFA, αφού οι οπαδοί ανέφεραν ότι παραπλανήθηκαν σχετικά με τις τοποθεσίες των θέσεων και τις κατηγορίες των εισιτηρίων, αναφέρει η Wall Street Journal.

«Κανείς δεν πρέπει να χειραγωγείται ώστε να πληρώνει πανάκριβες τιμές για θέσεις και οι οπαδοί θα πρέπει να μπορούν να εμπιστεύονται ότι τα εισιτήρια που αγοράζουν θα είναι αυτά που θα λάβουν», δήλωσε η εισαγγελέας της Νέας Υόρκης, Λετίσια Τζέιμς, σε κοινό δελτίο τύπου με την εισαγγελέα του Νιου Τζέρσεϊ, Τζένιφερ Ντέιβενπορτ.

Οι οπαδοί σε όλο τον κόσμο έχουν αντιδράσει στην προσέγγιση της FIFA στην έκδοση εισιτηρίων για αυτό το Παγκόσμιο Κύπελλο, το οποίο είναι το μεγαλύτερο στην ιστορία με 48 ομάδες και 104 αγώνες. Η FIFA χρησιμοποιεί δυναμική τιμολόγηση εισιτηρίων που βασίζεται στη ζήτηση, η οποία έχει ωθήσει τις τιμές πολύ πάνω από εκείνες των προηγούμενων Παγκοσμίων Κυπέλλων.

Οι χειρότερες θέσεις σε λιγότερο επιθυμητά παιχνίδια ξεκινούν από εκατοντάδες δολάρια και τα εισιτήρια σε παιχνίδια υψηλής ζήτησης ανεβαίνουν γρήγορα στις χιλιάδες. Η FIFA λειτουργεί επίσης έναν επίσημο ιστότοπο μεταπώλησης, από τον οποίο εισπράττει τέλος 15% τόσο από αγοραστές όσο και από πωλητές στις ΗΠΑ.

Η αδιαφανής χειραγώγηση της FIFA

Η διαδικασία ήταν αδιαφανής σε όλη τη διάρκεια, με τη FIFA να κυκλοφορεί εισιτήρια σε παρτίδες στον ιστότοπό της τους τελευταίους μήνες. Οι σποραδικές κυκλοφορίες έχουν αφήσει την εντύπωση σπανιότητας και έχουν ωθήσει ορισμένους οπαδούς να αγοράσουν εισιτήρια από φόβο μήπως χάσουν την ευκαιρία, ξοδεύοντας περισσότερα από ποτέ στα 96 χρόνια του τουρνουά.

Ο πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, δήλωσε ότι ο οργανισμός, ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός, απλώς ανταποκρίνεται στις δυνάμεις της αγοράς. Πρόσθεσε ότι η FIFA θα χρησιμοποιήσει μέρος των προβλεπόμενων εσόδων των 11 δισεκατομμυρίων δολαρίων από αυτό το Παγκόσμιο Κύπελλο για να βοηθήσει σε έργα ανάπτυξης ποδοσφαίρου σε όλο τον κόσμο.

Οι ερευνητές έχουν επικεντρωθεί στους οκτώ αγώνες, συμπεριλαμβανομένου του τελικού, που θα διεξαχθούν στο Στάδιο MetLife στο East Rutherford του Νιου Τζέρσεϊ. Εξετάζουν επίσης πιθανώς προβληματικές τακτικές σχετικά με την αλλαγή κατηγοριών εισιτηρίων. Για τον αρχικό γύρο πωλήσεων, η FIFA χώρισε τα στάδια σε τέσσερις ζώνες, με θέσεις Κατηγορίας 1 στις καλύτερες τοποθεσίες.

Αφού πολλοί οπαδοί είχαν ήδη αγοράσει εισιτήρια, η FIFA δημιούργησε στη συνέχεια νέες ζώνες, όπως η «Μπροστινή Κατηγορία 1», που αποτελείται από τις καλύτερες θέσεις σε κάθε ζώνη. Τα εισιτήρια σε αυτά τα τμήματα («Μπροστινά»), κοστίζουν σημαντικά περισσότερο.

«Οι αναφορές δείχνουν ότι οι οπαδοί που αγόρασαν εισιτήρια πριν από την εισαγωγή αυτών των νέων ζωνών αποκλείστηκαν από αυτές τις θέσεις και αντ’ αυτού τους δόθηκαν λιγότερο επιθυμητές θέσεις, συμπεριλαμβανομένων θέσεων μακριά από το γήπεδο ή πίσω από τα τέρματα», ανέφερε το δελτίο τύπου των Γενικών Εισαγγελέων.

Η FIFA έχει πουλήσει το 90% των διαθέσιμων εισιτηρίων της για το Παγκόσμιο Κύπελλο, δήλωσε εκπρόσωπος αυτή την εβδομάδα. Και αυτά τα εισιτήρια, σε συνδυασμό με την πολυτελή φιλοξενία, προβλέπεται να αποφέρουν έσοδα άνω των 3 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με τις οικονομικές εκθέσεις της FIFA.

Αυτό είναι περισσότερο από τρεις φορές το αντίστοιχο από το Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ 2022 και διπλάσια έσοδα ανά αγώνα.