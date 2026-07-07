Ασφαλιστικές: Η CFC, υποψήφια για IPO στο Λονδίνο, προσλαμβάνει τον πρώην επικεφαλής της Direct Line

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Tο πρώην στέλεχος της Aviva, Άνταμ Γουίνσλοου διόρισε o ασφαλιστικός όμιλος CFC, ως διευθύνοντα σύμβουλο, καθώς η επιχείρηση που υποστηρίζεται από ιδιωτικά κεφάλαια διερευνά στρατηγικές επιλογές, συμπεριλαμβανομένης μιας πιθανής εισαγωγής στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου.

Ο Γουίνσλοου, ο πρώην επικεφαλής της Direct Line, ο οποίος αποχώρησε από την ασφαλιστική εταιρεία αυτοκινήτων πέρυσι μετά την εξαγορά της από την Aviva, εντάσσεται στην CFC, καθώς η εταιρεία διερευνά επιλογές, συμπεριλαμβανομένης μιας αρχικής δημόσιας προσφοράς που θα μπορούσε να την αποτιμήσει σε περισσότερα από 5 δισεκατομμύρια λίρες, σύμφωνα με τους Financial Times. Θα μπορούσε επίσης να επιδιώξει την εισαγωγή της σε άλλο χρηματιστήριο.

«Είναι μια εξαιρετική επιχείρηση με πολλές δυνατότητες και έχει μια εξαιρετική πορεία», δήλωσε ο Γουίνσλοου στους FT για τον διορισμό την Τρίτη.

Ο Γουίνσλοου αποχώρησε από την Direct Line μετά την ολοκλήρωση της εξαγοράς της αξίας 3,6 δισεκατομμυρίων λιρών από την Aviva, την εταιρεία από την οποία είχε αποχωρήσει λίγο περισσότερο από ένα χρόνο νωρίτερα για να αναλάβει τα ηνία της ασφαλιστικής εταιρείας αυτοκινήτων.

Ο Γουίνσλοου θα αντικαταστήσει την προσωρινή διευθύνουσα σύμβουλο Λουίζ Ο΄Σέι, η οποία ηγήθηκε της επιχείρησης καθώς αυτή αντιμετώπιζε τις συνέπειες μιας έρευνας της Lloyd’s of London σχετικά με ισχυρισμούς για κακοδιοίκηση μη σχετιζόμενη με οικονομικά που οδήγησε στην αποχώρηση της προκατόχου της.

Όταν ανακοίνωσε τις αλλαγές τον Νοέμβριο του 2023, η CFC δήλωσε ότι «αναγνωρίζει ότι υπήρξαν αποτυχίες και λαμβάνει μια σειρά από μέτρα για να ενισχύσει τις πολιτικές και τις διαδικασίες της και να επενδύσει περαιτέρω στην κουλτούρα και τους ανθρώπους της».

Η CFC εξετάζει IPO στο Λονδίνο

Ιδρυμένη το 1999 ως ειδική στην κυβερνοασφάλεια, η CFC αρχικά ονομαζόταν ClickForCover.com. Έκτοτε έχει επεκταθεί στην πώληση κάλυψης για εμπορικούς κινδύνους που κυμαίνονται από απαγωγές και λύτρα έως κάλυψη εγγύησης και αποζημίωσης για συγχωνεύσεις και εξαγορές από εταιρείες.

Ο όμιλος, ο οποίος ανήκει στις ιδιωτικές εταιρείες κεφαλαίων EQT και Vitruvian Partners, επανεξετάζει τις επιλογές του σε μια εποχή που ο αριθμός των εισηγμένων στο χρηματιστήριο ασφαλιστικών εταιρειών του Ηνωμένου Βασιλείου μειώνεται λόγω των ενοποιήσεων και των εξαγορών από ξένους ομίλους.

Μια εισαγωγή στο χρηματιστήριο του Ηνωμένου Βασιλείου θα αποτελούσε νίκη για την ασφαλιστική αγορά του Λονδίνου, της οποίας η ισχυρή απόδοση έχει οδηγήσει σε μια σειρά εξαγορών, συρρικνώνοντας τον κατάλογο των ανεξάρτητων οντοτήτων.

Η ελβετική Zurich Insurance συμφώνησε τον Φεβρουάριο για την εξαγορά του ομίλου Beazley του FTSE 100 έναντι 8 δισεκατομμυρίων λιρών, ενώ η καναδική Brookfield αγόρασε φέτος την ασφαλιστική Just Group του FTSE 250.

Οι ιδιωτικοί κεφαλαιακοί όμιλοι έχουν επίσης αυξήσει την έκθεσή τους στην ασφαλιστική αγορά του Λονδίνου, την οποία εκτιμούν για τις αποδόσεις της που είναι σχετικά άσχετες με την ευρύτερη αγορά, δημιουργώντας ειδικά επενδυτικά οχήματα μέσω της Lloyd’s.

Η Blackstone της Νέας Υόρκης έχει δημιουργήσει πολλαπλά συνδικάτα Lloyd’s με την ασφαλιστική AIG, ενώ η Oaktree της Brookfield έχει ξεκινήσει ένα συνδικάτο Lloyd’s με την Allianz.

Ο πρόεδρος της CFC, Τζον Χάουαρντ, δήλωσε σε ανακοίνωσή του ότι ο διορισμός του Γουίνσλοου ήρθε καθώς ο όμιλος «επιδιώκει να επιταχύνει περαιτέρω την παγκόσμια ανάπτυξη, απελευθερώνοντας παράλληλα το σημαντικό δυναμικό της Τεχνητής Νοημοσύνης σε όλες τις δραστηριότητές του».