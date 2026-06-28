Reformation: Αύξηση πωλήσεων και IPO για την αγαπημένη της Τέιλορ Σουίφτ

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Προς τη Wall Street κατευθύνεται η Reformation, αφού ξεπέρασε τα 500 εκατομμύρια δολάρια σε ετήσιες πωλήσεις, στοιχηματίζοντας ότι οι επενδυτές θα αγκαλιάσουν μια κερδοφόρα μάρκα μόδας υψηλής ποιότητας.

Αύξηση των ετήσιων εσόδων της κατά την IPO της στις ΗΠΑ, ανακοίνωσε η Reformation, με τον λιανοπωλητή να σχεδιάζει να χρησιμοποιήσει ένα μέρος των εσόδων για την αποπληρωμή χρέους και την επαναγορά μετοχών από ορισμένους υπάρχοντες επενδυτές.

Οι JP Morgan, Morgan Stanley, Citigroup και RBC Capital Markets είναι μεταξύ των αναδόχων της προσφοράς.

Η IPO της Reformation

Η εταιρεία με έδρα το Βέρνον της Καλιφόρνια ανακοίνωσε έσοδα 507,1 εκατομμυρίων δολαρίων για το έτος που έληξε στις 27 Δεκεμβρίου 2025, από 438,2 εκατομμύρια δολάρια ένα χρόνο νωρίτερα, ενώ τα καθαρά κέρδη μειώθηκαν στα 12,6 εκατομμύρια δολάρια από 33 εκατομμύρια δολάρια.

Η Reformation, που ιδρύθηκε το 2009, από την ισραηλινή Yael Aflalo αρχικά ως vintage κατάστημα, η Reformation γρήγορα έχτισε τη φήμη της για φορέματα για πάρτι αξίας 200 δολαρίων και, αργότερα, για τζιν και πουλόβερ, που κατασκευάζονται με βιώσιμο τρόπο. Η εταιρεία αναφέρει στην ιστοσελίδα της ότι η παραγωγή της αποδίδει μικρότερο αποτύπωμα άνθρακα από το βιομηχανικό πρότυπο. Στην αρχή, έστρεψε την προσοχή της στο influencer marketing πριν από μεγάλο μέρος του κλάδου, συνδυάζοντας αυτή τη στρατηγική με μια αυτογνωσμένη, ελαφρώς ασεβή φωνή των millennials που έγινε κεντρικό στοιχείο της ταυτότητας της επωνυμίας της.

Η αρχική δημόσια προσφορά (IPO) θα σηματοδοτήσει το επόμενο κεφάλαιο για την εταιρεία ιδιωτικών κεφαλαίων Permira, η οποία απέκτησε πλειοψηφικό μερίδιο στην Reformation το 2019. Η επένδυση βοήθησε στη χρηματοδότηση της επέκτασης του λιανικού εμπορίου και της διεθνούς ανάπτυξης της μάρκας, μετατρέποντάς την από μια ψηφιακά native ετικέτα σε μια παγκόσμια επιχείρηση μόδας. Η Permira θα παραμείνει ο κύριος μέτοχος μετά την προσφορά, σύμφωνα και με το Business of Fashion.

Γιατί ξεχώρισε το brand

Η Reformation ανέδειξε επίσης τον λειτουργικό κινητήρα πίσω από την ανάπτυξή της. Περίπου τα μισά προϊόντα της εταιρείας φτάνουν στο κέντρο διανομής της εντός 60 ημερών ή λιγότερο, ισχυρίστηκε η εταιρεία, επιτρέποντάς της να δοκιμάζει νέα στυλ σε μικρές ποσότητες πριν από την κλιμάκωση της παραγωγής – παρόμοια με το πόσο γρήγορα οι κολοσσοί της μόδας Inditex και Shein είναι σε θέση να κυνηγούν τις τάσεις.

Η εταιρεία επίσης διαφήμισε τα τεχνολογικά της καταστήματα “Retail X”, στα οποία τα δοκιμαστήρια επιτρέπουν στους αγοραστές να «μεταφέρουν» προϊόντα απευθείας στα δωμάτιά τους από μια ψηφιακή οθόνη. Η μορφή αυτή δημιούργησε μια μέση αξία παραγγελίας 8,5% υψηλότερη από τις παραδοσιακές τοποθεσίες πέρυσι, ανέφερε η Reformation.

Η ανάπτυξη της εταιρείας δεν έχει έρθει χωρίς προκλήσεις. Το μικτό περιθώριο κέρδους μειώθηκε κατά περίπου 4% το 2025 λόγω των δασμών, ενώ τα καθαρά κέρδη μειώθηκαν στα 12,6 εκατομμύρια δολάρια από 33 εκατομμύρια δολάρια ένα χρόνο νωρίτερα.

Η χρονιά των IPOs

Η εισαγωγή της Reformation στο χρηματιστήριο έρχεται καθώς η αγορά IPO δείχνει σημάδια ανάκαμψης μετά από αρκετά υποτονικά χρόνια. Ενώ οι επενδυτές παραμένουν επιφυλακτικοί απέναντι στις εταιρείες ένδυσης, η Reformation εισέρχεται στις δημόσιες αγορές σε μια ευνοϊκή στιγμή για τις premium και σύγχρονες μάρκες.

Καθώς οι αγοραστές της μεσαίας τάξης έχουν αποσυρθεί από τις αγορές πολυτελείας, οι λιανοπωλητές που προσφέρουν αναβαθμισμένο σχεδιασμό σε πιο προσιτές τιμές έχουν κερδίσει μερίδιο αγοράς.

Μάρκες όπως η Aritzia και η Sézane έχουν προσελκύσει καταναλωτές που αναζητούν ποιοτικά είδη γκαρνταρόμπας χωρίς ετικέτες πολυτελείας, ενώ η Reformation έχει χαράξει τη δική της θέση στα ενδύματα για περιστάσεις, τα πλεκτά και, πιο πρόσφατα, τα αξεσουάρ.