Μέσα κοινωνικής δικτύωσης: Το κινεζικό Instagram ποντάρει σε άνδρες χρήστες ενόψει της μεγαλύτερης IPO των τελευταίων ετών

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Για ένα από τα σημαντικότερα χρηματιστηριακά ντεμπούτα των τελευταίων ετών ετοιμάζεται η Xiaohongshu, η δημοφιλής κινεζική πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης που είναι γνωστή διεθνώς ως RedNote και συχνά χαρακτηρίζεται ως η «κινεζική απάντηση στο Instagram».

Η εταιρεία επιταχύνει τις προετοιμασίες για την εισαγωγή της στο Χρηματιστήριο του Χονγκ Κονγκ, σε μια δημόσια εγγραφή που θα μπορούσε να αποτελέσει τη μεγαλύτερη IPO κινεζικής διαδικτυακής εταιρείας από το 2021, όταν η DiDi είχε εισαχθεί στη Wall Street.

Σύμφωνα με πληροφορίες των Financial Times, η Xiaohongshu συνεργάζεται ήδη με μεγάλες επενδυτικές τράπεζες, νομικούς συμβούλους και εταιρείες αναζήτησης στελεχών, ενώ η Goldman Sachs φέρεται να έχει αναλάβει κεντρικό ρόλο στην προετοιμασία της δημόσιας εγγραφής.

Ωστόσο, το εγχείρημα εξακολουθεί να εξαρτάται από την έγκριση των κινεζικών ρυθμιστικών αρχών, οι οποίες τα τελευταία χρόνια έχουν αυστηροποιήσει σημαντικά τον έλεγχο στις εισαγωγές τεχνολογικών εταιρειών σε ξένα χρηματιστήρια, επικαλούμενες ζητήματα εθνικής ασφάλειας και προστασίας των δεδομένων.

Η Xiaohongshu ιδρύθηκε το 2013 και εξελίχθηκε σε μία από τις πιο επιτυχημένες πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης της Κίνας, χτίζοντας τη δημοτικότητά της κυρίως ανάμεσα στις νέες γυναίκες των μεγάλων και εύπορων αστικών κέντρων. Η εφαρμογή συνδυάζει στοιχεία κοινωνικής δικτύωσης, δημιουργίας περιεχομένου και προτάσεων αγορών, με τους χρήστες να μοιράζονται εμπειρίες για καλλυντικά, μόδα, ταξίδια, γαστρονομία και προϊόντα πολυτελείας. Η ισχυρή επιρροή της στις καταναλωτικές επιλογές έχει καταστήσει την πλατφόρμα ιδιαίτερα ελκυστική για μεγάλες εταιρείες, οι οποίες επενδύουν σημαντικά ποσά στη διαφήμιση.

Οι γίγαντες κοινωνικής δικτύωσης της Κίνας

Η διαφημιστική δραστηριότητα αποτελεί σήμερα τη βασική πηγή εσόδων της εταιρείας. Αν και η Xiaohongshu έχει προσπαθήσει να επεκταθεί δυναμικά και στο ηλεκτρονικό εμπόριο, εξακολουθεί να υπολείπεται σημαντικά των γιγάντων της κινεζικής αγοράς, όπως το Taobao της Alibaba και το Douyin, η κινεζική έκδοση του TikTok. Πολλοί έμποροι συνεχίζουν να προσφέρουν χαμηλότερες τιμές στις μεγαλύτερες πλατφόρμες, καθώς αυτές διαθέτουν πολύ μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών και πελατών.

Παρ’ όλα αυτά, η Xiaohongshu έχει καταφέρει να εδραιωθεί ως βασικός χώρος επιρροής των καταναλωτών πριν από την τελική αγορά. Όπως επισημαίνουν στελέχη του κλάδου του ψηφιακού μάρκετινγκ, οι χρήστες συχνά αναζητούν πληροφορίες, αξιολογήσεις και προτάσεις στην εφαρμογή και στη συνέχεια ολοκληρώνουν τις αγορές τους μέσω άλλων πλατφορμών. Με άλλα λόγια, η Xiaohongshu λειτουργεί περισσότερο ως εργαλείο ανακάλυψης προϊόντων και διαμόρφωσης αγοραστικών τάσεων παρά ως ηλεκτρονικό κατάστημα.

Η εταιρεία έγινε κερδοφόρα το 2023 και έκτοτε καταγράφει εντυπωσιακή αύξηση τόσο στα έσοδα όσο και στα κέρδη της. Στην τελευταία ιδιωτική χρηματοδότηση του 2024 αποτιμήθηκε στα 17 δισ. δολάρια, ενώ αρκετοί επενδυτές εκτιμούν ότι η πραγματική της αξία σήμερα είναι σημαντικά υψηλότερη, καθώς η ζήτηση για μετοχές της στις ιδιωτικές αγορές έχει αυξηθεί αισθητά.

Ωστόσο, η μεγαλύτερη πρόκληση για την εταιρεία είναι πλέον η συνέχιση της ανάπτυξης. Το βασικό της κοινό –οι νεαρές γυναίκες των μεγάλων πόλεων– έχει σχεδόν κορεστεί, γεγονός που ώθησε τη διοίκηση να αναζητήσει νέες δεξαμενές χρηστών. Αντί να επεκταθεί στις μικρότερες και λιγότερο εύπορες πόλεις της Κίνας, όπου κυριαρχούν ήδη ανταγωνιστικές εφαρμογές όπως το Douyin και το Kuaishou, η Xiaohongshu επέλεξε να επενδύσει στην προσέλκυση ανδρών χρηστών.

Δελεάζοντας το ανδρικό κοινό

Η στρατηγική αυτή ξεκίνησε ήδη από το 2020, όταν η πλατφόρμα άρχισε να προωθεί περισσότερο περιεχόμενο γύρω από τα αυτοκίνητα, την τεχνολογία, τα οικονομικά, τα πολυτελή ρολόγια, τα βιντεοπαιχνίδια και τον αθλητισμό. Παράλληλα, πραγματοποίησε σημαντικές επενδύσεις στο μάρκετινγκ. Το 2024 επέλεξε ως κεντρικό διαφημιστικό πρόσωπο τον Γάλλο ποδοσφαιριστή Κιλιάν Εμπαπέ, ενώ φέτος εξασφάλισε τα δικαιώματα μετάδοσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου στην Κίνα, προσδοκώντας ότι η διοργάνωση θα λειτουργήσει ως μοχλός προσέλκυσης νέου ανδρικού κοινού.

Τα πρώτα αποτελέσματα δείχνουν κάποια πρόοδο. Σύμφωνα με στοιχεία της εταιρείας ανάλυσης δεδομένων Qiangua, οι άνδρες αντιπροσωπεύουν πλέον περίπου το 26% των χρηστών της εφαρμογής, έναντι περίπου 10% πριν από λίγα χρόνια. Παράλληλα, η Xiaohongshu αριθμεί περίπου 350 εκατομμύρια μηνιαίους ενεργούς χρήστες, εκ των οποίων το 60% κατοικεί στις λεγόμενες πόλεις πρώτης κατηγορίας, όπως το Πεκίνο, η Σαγκάη και η Χανγκτζόου, δηλαδή στις περιοχές με το υψηλότερο εισόδημα και τη μεγαλύτερη αγοραστική δύναμη.

Παρά την πρόοδο, αρκετοί αναλυτές παραμένουν επιφυλακτικοί. Εκτιμούν ότι η μετάδοση του Μουντιάλ μπορεί να αυξήσει προσωρινά την ανδρική επισκεψιμότητα, ωστόσο δεν είναι βέβαιο ότι οι νέοι χρήστες θα παραμείνουν ενεργοί μετά τη λήξη της διοργάνωσης. Επιπλέον, η Xiaohongshu εξακολουθεί να κουβαλά την εικόνα μιας εφαρμογής που απευθύνεται κυρίως στις γυναίκες, κάτι που δυσκολεύει την προσπάθεια επανατοποθέτησης του brand.

Η επιτυχία ή μη της στρατηγικής αυτής αποκτά ιδιαίτερη σημασία ενόψει της σχεδιαζόμενης εισαγωγής στο χρηματιστήριο. Αν τελικά οι κινεζικές αρχές εγκρίνουν την IPO, αυτή δεν θα αποτελέσει μόνο ορόσημο για τη Xiaohongshu, αλλά και ένδειξη ότι το Πεκίνο είναι διατεθειμένο να χαλαρώσει τη στάση του απέναντι στις δημόσιες εγγραφές μεγάλων τεχνολογικών εταιρειών. Μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο και για άλλους κινεζικούς τεχνολογικούς ομίλους, όπως η ByteDance, μητρική εταιρεία του TikTok, οι οποίοι εξετάζουν εδώ και χρόνια την είσοδό τους στις διεθνείς κεφαλαιαγορές.