 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
    [1]=>
    string(22) "Technology & Computing"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(19) "Technology Industry"
    [1]=>
    string(17) "Social Networking"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(7) "neutral"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(8) "Business"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(22) "Technology & Computing"
}

Μέσα κοινωνικής δικτύωσης: Το κινεζικό Instagram ποντάρει σε άνδρες χρήστες ενόψει της μεγαλύτερης IPO των τελευταίων ετών

Η πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Xiaohongshu επιταχύνει τα σχέδια για εισαγωγή στο Χονγκ Κονγκ

World 02.07.2026, 22:30
Σχολιάστε
Μέσα κοινωνικής δικτύωσης: Το κινεζικό Instagram ποντάρει σε άνδρες χρήστες ενόψει της μεγαλύτερης IPO των τελευταίων ετών
Επιμέλεια Ευθύμιος Τσιλιόπουλος

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Για ένα από τα σημαντικότερα χρηματιστηριακά ντεμπούτα των τελευταίων ετών ετοιμάζεται η Xiaohongshu, η δημοφιλής κινεζική πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης που είναι γνωστή διεθνώς ως RedNote και συχνά χαρακτηρίζεται ως η «κινεζική απάντηση στο Instagram».

Η εταιρεία επιταχύνει τις προετοιμασίες για την εισαγωγή της στο Χρηματιστήριο του Χονγκ Κονγκ, σε μια δημόσια εγγραφή που θα μπορούσε να αποτελέσει τη μεγαλύτερη IPO κινεζικής διαδικτυακής εταιρείας από το 2021, όταν η DiDi είχε εισαχθεί στη Wall Street.

Σύμφωνα με πληροφορίες των Financial Times, η Xiaohongshu συνεργάζεται ήδη με μεγάλες επενδυτικές τράπεζες, νομικούς συμβούλους και εταιρείες αναζήτησης στελεχών, ενώ η Goldman Sachs φέρεται να έχει αναλάβει κεντρικό ρόλο στην προετοιμασία της δημόσιας εγγραφής.

Ωστόσο, το εγχείρημα εξακολουθεί να εξαρτάται από την έγκριση των κινεζικών ρυθμιστικών αρχών, οι οποίες τα τελευταία χρόνια έχουν αυστηροποιήσει σημαντικά τον έλεγχο στις εισαγωγές τεχνολογικών εταιρειών σε ξένα χρηματιστήρια, επικαλούμενες ζητήματα εθνικής ασφάλειας και προστασίας των δεδομένων.

Η Xiaohongshu ιδρύθηκε το 2013 και εξελίχθηκε σε μία από τις πιο επιτυχημένες πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης της Κίνας, χτίζοντας τη δημοτικότητά της κυρίως ανάμεσα στις νέες γυναίκες των μεγάλων και εύπορων αστικών κέντρων. Η εφαρμογή συνδυάζει στοιχεία κοινωνικής δικτύωσης, δημιουργίας περιεχομένου και προτάσεων αγορών, με τους χρήστες να μοιράζονται εμπειρίες για καλλυντικά, μόδα, ταξίδια, γαστρονομία και προϊόντα πολυτελείας. Η ισχυρή επιρροή της στις καταναλωτικές επιλογές έχει καταστήσει την πλατφόρμα ιδιαίτερα ελκυστική για μεγάλες εταιρείες, οι οποίες επενδύουν σημαντικά ποσά στη διαφήμιση.

μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Οι γίγαντες κοινωνικής δικτύωσης της Κίνας

Η διαφημιστική δραστηριότητα αποτελεί σήμερα τη βασική πηγή εσόδων της εταιρείας. Αν και η Xiaohongshu έχει προσπαθήσει να επεκταθεί δυναμικά και στο ηλεκτρονικό εμπόριο, εξακολουθεί να υπολείπεται σημαντικά των γιγάντων της κινεζικής αγοράς, όπως το Taobao της Alibaba και το Douyin, η κινεζική έκδοση του TikTok. Πολλοί έμποροι συνεχίζουν να προσφέρουν χαμηλότερες τιμές στις μεγαλύτερες πλατφόρμες, καθώς αυτές διαθέτουν πολύ μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών και πελατών.

Παρ’ όλα αυτά, η Xiaohongshu έχει καταφέρει να εδραιωθεί ως βασικός χώρος επιρροής των καταναλωτών πριν από την τελική αγορά. Όπως επισημαίνουν στελέχη του κλάδου του ψηφιακού μάρκετινγκ, οι χρήστες συχνά αναζητούν πληροφορίες, αξιολογήσεις και προτάσεις στην εφαρμογή και στη συνέχεια ολοκληρώνουν τις αγορές τους μέσω άλλων πλατφορμών. Με άλλα λόγια, η Xiaohongshu λειτουργεί περισσότερο ως εργαλείο ανακάλυψης προϊόντων και διαμόρφωσης αγοραστικών τάσεων παρά ως ηλεκτρονικό κατάστημα.

Η εταιρεία έγινε κερδοφόρα το 2023 και έκτοτε καταγράφει εντυπωσιακή αύξηση τόσο στα έσοδα όσο και στα κέρδη της. Στην τελευταία ιδιωτική χρηματοδότηση του 2024 αποτιμήθηκε στα 17 δισ. δολάρια, ενώ αρκετοί επενδυτές εκτιμούν ότι η πραγματική της αξία σήμερα είναι σημαντικά υψηλότερη, καθώς η ζήτηση για μετοχές της στις ιδιωτικές αγορές έχει αυξηθεί αισθητά.

Ωστόσο, η μεγαλύτερη πρόκληση για την εταιρεία είναι πλέον η συνέχιση της ανάπτυξης. Το βασικό της κοινό –οι νεαρές γυναίκες των μεγάλων πόλεων– έχει σχεδόν κορεστεί, γεγονός που ώθησε τη διοίκηση να αναζητήσει νέες δεξαμενές χρηστών. Αντί να επεκταθεί στις μικρότερες και λιγότερο εύπορες πόλεις της Κίνας, όπου κυριαρχούν ήδη ανταγωνιστικές εφαρμογές όπως το Douyin και το Kuaishou, η Xiaohongshu επέλεξε να επενδύσει στην προσέλκυση ανδρών χρηστών.

Δελεάζοντας το ανδρικό κοινό

Η στρατηγική αυτή ξεκίνησε ήδη από το 2020, όταν η πλατφόρμα άρχισε να προωθεί περισσότερο περιεχόμενο γύρω από τα αυτοκίνητα, την τεχνολογία, τα οικονομικά, τα πολυτελή ρολόγια, τα βιντεοπαιχνίδια και τον αθλητισμό. Παράλληλα, πραγματοποίησε σημαντικές επενδύσεις στο μάρκετινγκ. Το 2024 επέλεξε ως κεντρικό διαφημιστικό πρόσωπο τον Γάλλο ποδοσφαιριστή Κιλιάν Εμπαπέ, ενώ φέτος εξασφάλισε τα δικαιώματα μετάδοσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου στην Κίνα, προσδοκώντας ότι η διοργάνωση θα λειτουργήσει ως μοχλός προσέλκυσης νέου ανδρικού κοινού.

Τα πρώτα αποτελέσματα δείχνουν κάποια πρόοδο. Σύμφωνα με στοιχεία της εταιρείας ανάλυσης δεδομένων Qiangua, οι άνδρες αντιπροσωπεύουν πλέον περίπου το 26% των χρηστών της εφαρμογής, έναντι περίπου 10% πριν από λίγα χρόνια. Παράλληλα, η Xiaohongshu αριθμεί περίπου 350 εκατομμύρια μηνιαίους ενεργούς χρήστες, εκ των οποίων το 60% κατοικεί στις λεγόμενες πόλεις πρώτης κατηγορίας, όπως το Πεκίνο, η Σαγκάη και η Χανγκτζόου, δηλαδή στις περιοχές με το υψηλότερο εισόδημα και τη μεγαλύτερη αγοραστική δύναμη.

Παρά την πρόοδο, αρκετοί αναλυτές παραμένουν επιφυλακτικοί. Εκτιμούν ότι η μετάδοση του Μουντιάλ μπορεί να αυξήσει προσωρινά την ανδρική επισκεψιμότητα, ωστόσο δεν είναι βέβαιο ότι οι νέοι χρήστες θα παραμείνουν ενεργοί μετά τη λήξη της διοργάνωσης. Επιπλέον, η Xiaohongshu εξακολουθεί να κουβαλά την εικόνα μιας εφαρμογής που απευθύνεται κυρίως στις γυναίκες, κάτι που δυσκολεύει την προσπάθεια επανατοποθέτησης του brand.

Η επιτυχία ή μη της στρατηγικής αυτής αποκτά ιδιαίτερη σημασία ενόψει της σχεδιαζόμενης εισαγωγής στο χρηματιστήριο. Αν τελικά οι κινεζικές αρχές εγκρίνουν την IPO, αυτή δεν θα αποτελέσει μόνο ορόσημο για τη Xiaohongshu, αλλά και ένδειξη ότι το Πεκίνο είναι διατεθειμένο να χαλαρώσει τη στάση του απέναντι στις δημόσιες εγγραφές μεγάλων τεχνολογικών εταιρειών. Μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο και για άλλους κινεζικούς τεχνολογικούς ομίλους, όπως η ByteDance, μητρική εταιρεία του TikTok, οι οποίοι εξετάζουν εδώ και χρόνια την είσοδό τους στις διεθνείς κεφαλαιαγορές.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
World
EE: «Πράσινο» φως για τις εκταμιεύσεις του Ταμείου Ανάκαμψης σε Ισπανία, Βέλγιο και Πορτογαλία
World

«Πράσινο» φως της ΕΕ για τις εκταμιεύσεις απο το RFF σε Ισπανία, Βέλγιο και Πορτογαλία
Μέσα κοινωνικής δικτύωσης: Το κινεζικό Instagram ποντάρει σε άνδρες χρήστες ενόψει της μεγαλύτερης IPO των τελευταίων ετών
World

Το Instagram της Κίνας ετοιμάζεται για IPO μαμούθ
EEAS: Γιατί η ευρωπαϊκή διπλωματική υπηρεσία βρίσκεται σε κρίση – Οι δομικές αδυναμίες και οι εσωτερικές συγκρούσεις
World

Η «αχίλλειος πτέρνα» της Ευρώπης - Με το αβέβαιο μέλλον
Ηνωμένα Έθνη: Νέα δημοσιονομική ρύθμιση αποτρέπει κρίση και «ξεπαγώνει» εκατομμύρια στον προϋπολογισμό
World

Tα Ηνωμένα Έθνη αλλάζουν κανόνα χρηματοδότησης για ΗΠΑ και Κίνα
Τραμπ: «Όλοι κερδίζουν από το χρηματιστηριακό ράλι » – Ποιοι ωφελούνται και ποιοι μένουν στο περιθώριο
World

Πώς κατανέμεται ο μετοχικός πλούτος στις ΗΠΑ
Γερμανία: Ο Μέρτς ανακοινώνει φοροαπαλλαγές 10 δισ. ευρώ
World

Μέτρα 10 δις ευρώ για την αναζωγόνηση της γερμανικής οικονομίας

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Παπακωνσταντίνου για Attica: Η IPO αρχή μιας νέας εποχής
Business

Παπακωνσταντίνου για Attica: Η IPO αρχή μιας νέας εποχής

Πρότυπο για νέες εισαγωγές στο Euronext Athens η IPO της Attica Stores

Γιώργος Μανέττας - Αλεξάνδρα Τόμπρα
Καταθέσεις: Αυξάνονται καθώς τα αμοιβαία κεφάλαια υποχωρούν
Τράπεζες

Σε τροχιά νέου ρεκόρ οι καταθέσεις - Πόσο απέχουν από το 2009

Τραπεζικά στελέχη δεν αποκλείεται η καταγραφή νέου υψηλού στις καταθέσεις μέχρι και το 2028

Αγης Μάρκου
Μυτιληναίος: Μεγάλη ζήτηση για το γάλλιο της Metlen
Βιομηχανία

Ποιοι διψούν… για το γάλλιο της Metlen

Ο Ευάγγελος Μυτιληναίος στη ΓΣ της European Metals χαρακτήρισε την επένδυση στο γάλλιο ως το πλέον ώριμο έργο στον δυτικό κόσμο

Χρήστος Κολώνας
Γουόρς: Το ντεμπούτο που καθησύχασε τους κεντρικούς τραπεζίτες
World

Πώς ο Γουόρς της Fed «κατέκτησε» τη Σίντρα

Οι ιδιωτικές συνομιλίες του Γουόρς στο παρασκήνιο και τα φιλιά στον αέρα με την Λαγκάρντ

Τζούλη Καλημέρη
Ακίνητα: Τα διαμερίσματα 50-100 τ.μ. κυριαρχούν στις αγοραπωλησίες
Ακίνητα

Ποια ακίνητα «σπάνε» τα κοντέρ - Οι top περιοχές

Αγοραστές ακινήτων στρέφονται ολοένα και περισσότερο σε κατοικίες μεσαίας επιφάνειας

Ντίνος Σιωμόπουλος
AVE Group: Στόχος 20 θυγατρικές το 2026 και μέρισμα το 2027 – Τα σχέδια για Yalco, Carrefour και φαρμακεία
Business

AVE: Έτος-ορόσημο το 2027 - Τα σχέδια για Carrefour, Yalco

Πλώρη για νέες εξαγορές ο όμιλος AVE – Στο επίκεντρο η δραστηριότητα στα φαρμακεία – Τι αποφασίστηκε για το franchise της Carrefour και πότε αναμένεται η επιστροφή στα κέρδ

Γιώργος Μανέττας
SARKK: Πώς επενδύει σε Tommy Hilfiger και Calvin Klein
Business

SARKK: Πώς επενδύει σε Tommy Hilfiger και Calvin Klein

Πού ποντάρει η SARKK για την ανάπτυξη Tommy Hilfiger και Calvin Klein στην ελληνική αγορά

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Συνταξιούχοι: Αυξήσεις, επιδόματα και ρυθμίσεις στην ατζέντα της κυβέρνησης
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Τα «δώρα» της ΔΕΘ για τους συνταξιούχους - Τι έρχεται

Οι συνταξιούχοι στο πακέτο της ΔΕΘ - Ποιες ευνοϊκές ρυθμίσεις ετοιμάζει η κυβέρνηση για το ερχόμενο φθινόπωρο

Κώστας Παπαδής
Περισσότερα από World
EE: «Πράσινο» φως για τις εκταμιεύσεις του Ταμείου Ανάκαμψης σε Ισπανία, Βέλγιο και Πορτογαλία
World

«Πράσινο» φως της ΕΕ για τις εκταμιεύσεις απο το RFF σε Ισπανία, Βέλγιο και Πορτογαλία

Η ΕΕ ανοίγει το δρόμο για τις πληρωμές ποσών στο πλαίσιο του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RFF) σε τρία κράτη-μέλη

EEAS: Γιατί η ευρωπαϊκή διπλωματική υπηρεσία βρίσκεται σε κρίση – Οι δομικές αδυναμίες και οι εσωτερικές συγκρούσεις
World

Η «αχίλλειος πτέρνα» της Ευρώπης - Με το αβέβαιο μέλλον

Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (EEAS), που δημιουργήθηκε για να δώσει ενιαία φωνή στην εξωτερική πολιτική της ΕΕ, βρίσκεται αντιμέτωπη με σοβαρές προκλήσεις

Νατάσα Σινιώρη
Ηνωμένα Έθνη: Νέα δημοσιονομική ρύθμιση αποτρέπει κρίση και «ξεπαγώνει» εκατομμύρια στον προϋπολογισμό
World

Tα Ηνωμένα Έθνη αλλάζουν κανόνα χρηματοδότησης για ΗΠΑ και Κίνα

Τα Ηνωμένα Έθνη απέφυγαν την άμεση οικονομική κατάρρευση μετά από αλλαγή κρίσιμου κανόνα επιστροφών που επιβάρυνε τον προϋπολογισμό τους

Τραμπ: «Όλοι κερδίζουν από το χρηματιστηριακό ράλι » – Ποιοι ωφελούνται και ποιοι μένουν στο περιθώριο
World

Πώς κατανέμεται ο μετοχικός πλούτος στις ΗΠΑ

Δεν κερδίζουν όλοι από τις επιδόσεις των αγορών, παρά τις δηλώσεις του Τραμπ στους δημοσιογράφους - Πώς διαμορφώνεται το χάσμα ιδιοκτησίας μετοχών στις ΗΠΑ

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Γερμανία: Ο Μέρτς ανακοινώνει φοροαπαλλαγές 10 δισ. ευρώ
World

Μέτρα 10 δις ευρώ για την αναζωγόνηση της γερμανικής οικονομίας

Ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς ανακοίνωσε φορολογικές ελαφρύνσεις για τη μεσαία τάξη στη Γερμανία, σε μια προσπάθεια να βγεί η μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης από τη στασιμότητα

Νησιά Φόκλαντ: Η Αργεντινή εξοργίζεται από την προοπτική πετρελαϊκού boom
World

Η Αργεντινή εξοργίζεται από την εξόρυξη πετρελαίου στα Φόκλαντ

Το πετρέλαιο υπόσχεται να μεταμορφώσει τα Νησιά Φόκλαντ, αλλά αναζωπυρώνει τη διαμάχη με την Αργεντινή

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ινδία-Ιαπωνία: Συμφωνία για συνεργασία σε μέταλλα, AI, ενέργεια και άμυνα
World

Συνεργασία Ινδίας - Ιαπωνίας για μέταλλα, AI ,ενέργεια και άμυνα

Ινδία και Ιαπωνία, στη διάρκεια της επίσκεψης της πρωθυπουργού Τανάε Τακαϊτσι αποφάσισαν να συνεργαστούν και στον τομέα της άμυνας

Latest News
EE: «Πράσινο» φως για τις εκταμιεύσεις του Ταμείου Ανάκαμψης σε Ισπανία, Βέλγιο και Πορτογαλία
World

«Πράσινο» φως της ΕΕ για τις εκταμιεύσεις απο το RFF σε Ισπανία, Βέλγιο και Πορτογαλία

Η ΕΕ ανοίγει το δρόμο για τις πληρωμές ποσών στο πλαίσιο του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RFF) σε τρία κράτη-μέλη

Μέσα κοινωνικής δικτύωσης: Το κινεζικό Instagram ποντάρει σε άνδρες χρήστες ενόψει της μεγαλύτερης IPO των τελευταίων ετών
World

Το Instagram της Κίνας ετοιμάζεται για IPO μαμούθ

Η πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Xiaohongshu επιταχύνει τα σχέδια για εισαγωγή στο Χονγκ Κονγκ

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Γιεν: Το νέο σχέδιο του Τόκιο – Η ενέδρα για τους κερδοσκόπους
Markets

Το Τόκιο «στήνει ενέδρα» στους κερδοσκόπους

Η Ιαπωνία υιοθετεί τακτικές αιφνιδιαστικής παρέμβασης εναντίον των σορτάκηδων του γιεν

Τζούλη Καλημέρη
EEAS: Γιατί η ευρωπαϊκή διπλωματική υπηρεσία βρίσκεται σε κρίση – Οι δομικές αδυναμίες και οι εσωτερικές συγκρούσεις
World

Η «αχίλλειος πτέρνα» της Ευρώπης - Με το αβέβαιο μέλλον

Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (EEAS), που δημιουργήθηκε για να δώσει ενιαία φωνή στην εξωτερική πολιτική της ΕΕ, βρίσκεται αντιμέτωπη με σοβαρές προκλήσεις

Νατάσα Σινιώρη
Δημοσκόπηση MEGA: Πολιτική αλλαγή έναντι σταθερότητας ζητά το 60%
Πολιτική

Δημοσκόπηση MEGA: Πολιτική αλλαγή έναντι σταθερότητας ζητά το 60%

Αντίπαλος πόλος της ΝΔ η ΕΛΑΣ του Τσίπρα - Πώς διαμορφώνεται το πολιτικό σκηνικό και οι συσχετισμοί στη δημοσκόπηση της Metron Analysis για το MEGA

Ηνωμένα Έθνη: Νέα δημοσιονομική ρύθμιση αποτρέπει κρίση και «ξεπαγώνει» εκατομμύρια στον προϋπολογισμό
World

Tα Ηνωμένα Έθνη αλλάζουν κανόνα χρηματοδότησης για ΗΠΑ και Κίνα

Τα Ηνωμένα Έθνη απέφυγαν την άμεση οικονομική κατάρρευση μετά από αλλαγή κρίσιμου κανόνα επιστροφών που επιβάρυνε τον προϋπολογισμό τους

DIMAND και Hilton ανακοίνωσαν το «Hilton Thessaloniki» στο ακίνητο της ΦΙΞ
Τουρισμός

DIMAND και Hilton ανακοίνωσαν το «Hilton Thessaloniki» στο ακίνητο της ΦΙΞ

DIMAND και Hilton θα αναπτύξουν ένα ξενοδοχειακό συγκρότημα διεθνών προδιαγραφών, συνολικής δυναμικότητας 184 δωματίων

«Θα γίνει το δικό μας Θέατρο των Ονείρων» – Ο Βαγγέλης Μαρινάκης παρουσίασε το νέο «Γεώργιος Καραϊσκάκης»
Business of Sport

Ο Βαγγέλης Μαρινάκης παρουσίασε το νέο «Γεώργιος Καραϊσκάκης»

Ο πρόεδρος του Ολυμπιακού, Βαγγέλης Μαρινάκης παρουσίασε το νέο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», το οποίο θα έχει χωρητικότητα μεγαλύτερη από 53.000 θέσεις - Δείτε το εντυπωσιακό βίντεο

Alexa+, custom chips και wearables στο νέο πλάνο της Amazon
Tεχνητή νοημοσύνη

Η στρατηγική της Amazon για το hardware περνά από τα δικά της τσιπ

Το Alexa+ αποτελεί το νέο όχημα της Amazon για να δέσει τους χρήστες στο οικοσύστημα συσκευών και υπηρεσιών της - Κομβικός ο ρόλος των AI τσιπ εσωτερικής σχεδίασης

Γιώργος Πολύζος
Τραμπ: «Όλοι κερδίζουν από το χρηματιστηριακό ράλι » – Ποιοι ωφελούνται και ποιοι μένουν στο περιθώριο
World

Πώς κατανέμεται ο μετοχικός πλούτος στις ΗΠΑ

Δεν κερδίζουν όλοι από τις επιδόσεις των αγορών, παρά τις δηλώσεις του Τραμπ στους δημοσιογράφους - Πώς διαμορφώνεται το χάσμα ιδιοκτησίας μετοχών στις ΗΠΑ

Κωνσταντίνος Δημητρίου
SpaceX: Παρουσιάζει πρωτότυπη φορητή συσκευή τεχνητής νοημοσύνης
Tεχνητή νοημοσύνη

Η πρωτότυπη φορητή συσκευή Αι της SpaceX

Το κομψό, παρόμοιο με φορητή συσκευή πρωτότυπο σχεδιάστηκε για να ενσωματώνει την τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης από το xAI της SpaceX.

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Γερμανία: Ο Μέρτς ανακοινώνει φοροαπαλλαγές 10 δισ. ευρώ
World

Μέτρα 10 δις ευρώ για την αναζωγόνηση της γερμανικής οικονομίας

Ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς ανακοίνωσε φορολογικές ελαφρύνσεις για τη μεσαία τάξη στη Γερμανία, σε μια προσπάθεια να βγεί η μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης από τη στασιμότητα

UBS: Περιθώρια ανόδου βλέπει στις αγορές της Ευρώπης
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Περιθώρια ανόδου βλέπει η UBS στις αγορές της Ευρώπης

Πού βλέπει ευκαιρίες μετά το ράλι του πρώτου εξαμήνου η UBS

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Νησιά Φόκλαντ: Η Αργεντινή εξοργίζεται από την προοπτική πετρελαϊκού boom
World

Η Αργεντινή εξοργίζεται από την εξόρυξη πετρελαίου στα Φόκλαντ

Το πετρέλαιο υπόσχεται να μεταμορφώσει τα Νησιά Φόκλαντ, αλλά αναζωπυρώνει τη διαμάχη με την Αργεντινή

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
«Θα γίνει το δικό μας Θέατρο των Ονείρων» – Ο Βαγγέλης Μαρινάκης παρουσίασε το νέο «Γεώργιος Καραϊσκάκης»
Business of Sport

Ο Βαγγέλης Μαρινάκης παρουσίασε το νέο «Γεώργιος Καραϊσκάκης»

Ο πρόεδρος του Ολυμπιακού, Βαγγέλης Μαρινάκης παρουσίασε το νέο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», το οποίο θα έχει χωρητικότητα μεγαλύτερη από 53.000 θέσεις – Δείτε το εντυπωσιακό βίντεο

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Μίνι ράλι
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Μίνι ράλι στις ευρωπαϊκές αγορές

Με σημαντικά κέρδη έκλεισαν σήμερα τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, με τους επενδυτές να αξιολογούν τα μηνύματα των κεντρικών τραπεζιτών για τη νομισματική πολιτική

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies