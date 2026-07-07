ΔΕΣΦΑ: Αμερικανικό LNG το 1/3 του φυσικού αερίου που εισάγει η Ελλάδα

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Κυριαρχεί το αμερικανικό LNG στις εισαγωγές φυσικού αερίου της Ελλάδας, σύμφωνα με τον ΔΕΣΦΑ.

Τα στοιχεία του ΔΕΣΦΑ για το πρώτο εξάμηνο του 2026, αναδεικνύουν επίσης τη θέση που χτίζει η χώρα μας στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης ως στρατηγικός ενεργειακός κόμβος και πύλης εφοδιασμού των χωρών της Βαλκανικής και της Ανατολικής Ευρώπης με φυσικό αέριο.

Οι εισαγωγές φυσικού αερίου σύμφωνα με τον ΔΕΣΦΑ

Ειδικότερα, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του ΔΕΣΦΑ για το πρώτο εξάμηνο του 2026, η συνολική ζήτηση φυσικού αερίου στην Ελλάδα αυξήθηκε κατά 15,06% φθάνοντας τις 43,09 TWh (Τεραβατώρες) έναντι 37,45 TWh την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Καθοριστικός παράγοντας της ανόδου ήταν η σημαντική αύξηση των εξαγωγών, οι οποίες τριπλασιάστηκαν σε ετήσια βάση, αφού ανήλθαν στις 8,72 TWh έναντι 2,86 TWh την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Η εξέλιξη αυτή επιβεβαιώνει τον ολοένα και ισχυρότερο ρόλο της Ελλάδας ως στρατηγικού ενεργειακού κόμβου και πύλης τροφοδοσίας φυσικού αερίου για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Και αν ληφθούν υπόψη και τα αποτελέσματα των χθεσινών (6 Ιουλίου) δημοπρασιών του ΔΕΣΦΑ για τον Κάθετο Διάδρομο, τότε αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα η θέση της χώρας και των υποδομών που διαθέτει για το αέριο ως προς την ασφάλεια εφοδιασμού της περιοχής των Βαλκανίων, της Ανατολικής αλλά και της Κεντρικής Ευρώπης.

Οι συνολικές εισαγωγές ανήλθαν σε 43,07 TWh, αυξημένες κατά 14,76% σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2025. Ο Τερματικός Σταθμός της Ρεβυθούσας (Αγία Τριάδα) αποτέλεσε την κύρια πύλη εισόδου φυσικού αερίου στη χώρα καλύπτοντας ποσοστό 43% επί των συνολικών εισαγωγών. Μέσω του Σταθμού, εισήχθησαν 18,61 TWh, ποσότητα σημαντικά ενισχυμένη σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο (+27,12%). Ακολούθησε το Σημείο Εισόδου Σιδηροκάστρου με 15,47 TWh, η Νέα Μεσημβρία με 5,53 TWh, ενώ μέσω του FSRU Αλεξανδρούπολης (Αμφιτρίτη) εισήχθησαν 3,46 TWh, ποσότητα υπερτριπλάσια σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025.

Το αμερικανικό LNG κυριαρχεί

Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, σύμφωνα με τον ΔΕΣΦΑ, παρέμειναν ο κυριότερος προμηθευτής LNG, με 12,67 TWh, καλύπτοντας περίπου το 70% των συνολικών ποσοτήτων υγροποιημένου φυσικού αερίου που εισήχθησαν μέσω Ρεβυθούσας, ενώ ακολούθησε η Νιγηρία με 4,16 TWh. Συμπληρωματικές ποσότητες προήλθαν από την Αλγερία (0,49 TWh), την Αίγυπτο (0,51 TWh) και τη Μαυριτανία (0,35 TWh). Συνολικά εκφορτώθηκαν 24 φορτία LNG, μεταφέροντας ποσότητες 18,18 TWh, έναντι 27 φορτίων με ποσότητα 14,66 TWh το πρώτο εξάμηνο του 2025.

Αν υπολογιστεί η ποσότητα του αμερικανικού LNG στο σύνολο των εισαγωγών φυσικού αερίου 43,07 TWh, τότε προκύπτει πώς το πρώτο εξάμηνο του 2026 το 1/3 των εισαγωγών προήλθε από φορτία των ΗΠΑ.

Σταθερή η εγχώρια κατανάλωση φυσικού αερίου

Για το ίδιο χρονικό διάστημα, η εγχώρια κατανάλωση φυσικού αερίου παρέμεινε ουσιαστικά σταθερή σε 34,37 TWh, καταγράφοντας οριακή μείωση 0,64% σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2025 (34,59 TWh), αντανακλώντας μεταβολές στη δομή της ζήτησης, με μικρή μείωση στην ηλεκτροπαραγωγή και ενίσχυση της ζήτησης σε βιομηχανία, CNG και δίκτυα διανομής.

Η κατανομή της εγχώριας κατανάλωσης καταδεικνύει μεταβολές στη χρήση φυσικού αερίου:

Η κατανάλωση για ηλεκτροπαραγωγή διαμορφώθηκε σε 22,41 TWh (από 23,25 TWh το 2025), αντιστοιχώντας στο 65% της συνολικής κατανάλωσης.

Τα δίκτυα διανομής κατέγραψαν άνοδο στις 8,08 TWh (από 7,69 TWh), που αντιστοιχούν σε 24% της συνολικής κατανάλωσης.

Η κατανάλωση στη βιομηχανία και CNG αυξήθηκε σε 3,88 TWh (από 3,65 TWh), ποσοστό 11% επί της συνολικής κατανάλωσης.

Η υπηρεσία LNG Truck Loading του ΔΕΣΦΑ

Ιδιαίτερα ενισχυμένη παραμένει η υπηρεσία LNG Truck Loading του ΔΕΣΦΑ, καθώς κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026 φορτώθηκαν συνολικά 537 φορτηγά LNG, έναντι 273 την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Η συνολική διακινηθείσα ποσότητα ανήλθε σε 24.641 m³ (κυβικά μέτρα) LNG, έναντι 12.284 m³ το πρώτο εξάμηνο του 2025, ενώ η διακινηθείσα ισοδύναμη ενέργεια διαμορφώθηκε σε 163.580,247 MWh (≈ 0,16 TWh), από 81.723,197 MWh (≈ 0,08 TWh) το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους, καταγράφοντας ουσιαστικά διπλασιασμό.

Η εξέλιξη αυτή επιβεβαιώνει τη δυναμική ανάπτυξη της αγοράς LNG μικρής κλίμακας στην Ελλάδα και την αυξανόμενη αξιοποίηση της υπηρεσίας LNG Truck Loading.