Κάθετος Διάδρομος: Δεσμεύτηκε πάνω από το 45% της δυναμικότητας στις δημοπρασίες του ΔΕΣΦΑ

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Ο Κάθετος Διάδρομος μπορεί να λειτουργήσει ως «λεωφόρος» ενέργειας και να μεταφέρει τις αναγκαίες ποσότητες φυσικού αερίου στις αγορές της βαλκανικής και της Ανατολικής Ευρώπης.

Αυτό είναι το μήνυμα που βγαίνει από τις δημοπρασίες του Διαχειριστή Ελληνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΔΕΣΦΑ), οι οποίες ολοκληρώθηκαν και είχαν ως αποτέλεσμα τη δέσμευση δυναμικότητας μεταφοράς πάνω από 45% της συνολικής προσφοράς για τα επόμενα τέσσερα έτη αερίου.

Η Ελλάδα ενεργειακή πύλη και ο Κάθετος Διάδρομος

Σύμφωνα με πληροφορίες οι ετήσιες δημοπρασίες δέσμευσης δυναμικότητας του ΔΕΣΦΑ για την κατανομή δυναμικότητας μεταφοράς προς τη Βουλγαρία μέσω του Σημείου Διασύνδεσης Σιδηροκάστρου, ολοκληρώθηκαν σήμερα 6 Ιουλίου με ιδιαίτερα θετικά αποτελέσματα, καθώς δεσμεύτηκε περισσότερο από το 45% της συνολικά προσφερόμενης δυναμικότητας για τα επόμενα τέσσερα έτη αερίου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η προσφερόμενη δυναμικότητα είναι της τάξης των 100.000 MWh ετησίως. Οι 46.000 MWh δεσμεύτηκαν εκ των οποίων οι 25.000 από βουλγαρικές εταιρείες κατά τη διάρκεια των περσινών δημοπρασιών. Οι 13.000 MWh κλείστηκαν από τη ΔΕΠΑ Εμπορίας σε συντονισμό με την ATLANTIC SEE LNG Trade (AKTOR – ΔΕΠΑ Εμπορίας) και περίπου 8.000 MWh φέρεται να δεσμεύτηκαν από traders και βουλγαρικές εταιρείες.

«Το αποτέλεσμα ενισχύει τις θετικές προοπτικές για τις εξαγωγές μέσω του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου και εδραιώνει περαιτέρω τη θέση της Ελλάδας ως βασικής περιφερειακής ενεργειακής πύλης», αναφέρουν χαρακτηριστικά πηγές του ΔΕΣΦΑ αναδεικνύοντας και τον ρόλο του Κάθετου Διαδρόμου.

Οι εξαγωγές μέσω του Σιδηρόκαστρου

Ιδιαίτερα ισχυρή ήταν η ζήτηση για εξαγωγική δυναμικότητα στο Σημείο Διασύνδεσης Σιδηροκάστρου, όπου δεσμεύτηκε το 46% της προσφερόμενης δυναμικότητας για τα έτη αερίου 2026/2027–2029/2030 και το 26% για το 2030/2031, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί δεσμεύσεις δυναμικότητας έως και το έτος αερίου 2040/2041, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες.

«Τα αποτελέσματα αυτά αναδεικνύουν τη στρατηγική σημασία του ελληνικού συστήματος μεταφοράς φυσικού αερίου, αντανακλώντας τη διαρκή εμπιστοσύνη της αγοράς στον μακροπρόθεσμο ρόλο του για την ενίσχυση της περιφερειακής ενεργειακής ασφάλειας και τη διευκόλυνση των διασυνοριακών ροών φυσικού αερίου στη Νοτιοανατολική Ευρώπη», σχολιάζουν αρμόδιες πηγές.

Ο ρόλος της ATLANTIC SEE LNG Trade

Νωρίτερα πηγές των AKTOR και ΔΕΠΑ Εμπορίας επιβεβαίωναν τη συμμετοχή της δημόσιας επιχείρησης στις ετήσιες δημοπρασίες 2026-2026 σε συντονισμό με την Atlantic See LNG Trade, την κοινοπραξία των δύο εταιρειών. Μάλιστα έκαναν λόγο για επιτυχημένη συμμετοχή.

Η δυναμικότητα που καταχωρήθηκε είναι της τάξεως των 13.000 MWh/day ή 4,7 TWh σε ετήσια βάση. «Η συμμετοχή του σχήματος δίνει ένα θετικό σήμα, ώστε ο Κάθετος Διάδρομος να αποκτήσει ακόμη μεγαλύτερη εμπορική ελκυστικότητα και λειτουργική αποτελεσματικότητα, ενώ είναι και ένα ξεκάθαρο μήνυμα της κοινοπραξίας ότι επιδιώκει να συνάψει βραχυχρόνιες συμφωνίες για την τροφοδοσία της ευρύτερης περιοχής με Αμερικανικό LNG, αξιοποιώντας τον Κάθετο Διάδρομο πριν το 2030, όπως ανακοινώθηκε και στη Συνέντευξη Τύπου που έδωσαν πριν μερικές μέρες ο Διευθύνων Σύμβουλος της ATLANTIC SEE LNG Trade, κ. Αλέξανδρος Εξάρχου, και ο Πρόεδρος της εταιρείας, κ. Κωνσταντίνος Ξιφαράς», σχολίαζαν οι ίδιες πηγές.