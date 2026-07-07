Στενά του Ορμούζ: Αποτυχημένο σενάριο τα βυτιοφόρα να αντικαταστήσουν τη ναυτιλία

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Ο επικεφαλής της μεγαλύτερης εταιρείας διαμετακόμισης εμπορευμάτων στον κόσμο δήλωσε ότι η χρήση χερσαίων διαδρομών για τη μεταφορά εμπορευμάτων στον Κόλπο δεν αποτελεί βιώσιμη εναλλακτική λύση έναντι της χρήσης πλοίων που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ, λόγω των επιπλέον κόστους και των καθυστερήσεων.

Η χρήση χερσαίων διαδρομών για τη μεταφορά εμπορευμάτων στον Κόλπο δεν αποτελεί βιώσιμη εναλλακτική λύση έναντι των πλοίων μέσω των Στενών του Ορμούζ

Οι δηλώσεις του Στέφαν Πολ, διευθύνοντος συμβούλου της Kuehne+Nagel, έρχονται σε μια περίοδο όπου εξακολουθούν να υπάρχουν ανησυχίες ότι το Ιράν θα μπορούσε να κλείσει ξανά τη θαλάσσια οδό στο μέλλον, ωθώντας τις εταιρείες logistics να διερευνήσουν τρόπους μείωσης της εξάρτησης από αυτό το στενό πέρασμα.

«Μια λύση που βασίζεται στις οδικές μεταφορές δεν μπορεί ποτέ να είναι βιώσιμη από μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη άποψη», δήλωσε ο Paul στους Financial Times. «Αν συγκρίνεις τον τεράστιο όγκο ενός πλοίου μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων με τη ζήτηση για οδικές μεταφορές, διαπιστώνεις ότι υπάρχει πάντα έλλειψη χωρητικότητας.»

Οι οδικές μεταφορές κατέστησαν ζωτικό μέσο εφοδιασμού των χωρών του Κόλπου μετά την επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν στα τέλη Φεβρουαρίου, η οποία οδήγησε στο κλείσιμο του στενού, καθώς το Ιράν επιτέθηκε σε εμπορικά πλοία.

Η αλλαγή αυτή οδήγησε σε συμφόρηση στα λιμάνια εκτός του Κόλπου και σε διαδρομές χερσαίας μεταφοράς εμπορευμάτων που εκτείνονται μέχρι την Τουρκία και την Ιορδανία. Τα φορτηγά μπορούν να μεταφέρουν το πολύ δύο εμπορευματοκιβώτια των 20 ποδιών κάθε φορά, ενώ τα μεγαλύτερα πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων μεταφέρουν περισσότερα από 20.000.

Ο διευθυντής της εδρεύουσας στην Ελβετία εταιρείας Kuehne+Nagel δήλωσε ότι η ζήτηση για φορτηγά είχε ωθήσει το κόστος μίσθωσης φορτηγών σε σχεδόν 8.000 δολάρια το μήνα, περίπου 25% υψηλότερο από ό,τι πριν από την έναρξη του πολέμου. Τα φορτηγά σχημάτιζαν ουρές πολλών χιλιομέτρων, ιδίως σε συνοριακούς σταθμούς όπως αυτός από το Ομάν προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

«Μόλις ανοίξουν τα Στενά… η χερσαία γέφυρα δεν θα είναι πλέον τόσο απαραίτητη», δήλωσε ο Paul.

Διαφορετικές απόψεις στον κλάδο εφοδιαστικής

Οι απόψεις του υπογραμμίζουν τις διαφορετικές απόψεις που επικρατούν στον κλάδο της εφοδιαστικής σχετικά με το αν οι χερσαίες διαδρομές θα γίνουν μόνιμο χαρακτηριστικό στον Κόλπο, αφού το Ιράν απέδειξε την ικανότητά του να κλείνει τα Στενά του Ορμούζ κατά βούληση.

Η γαλλική ναυτιλιακή εταιρεία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων CMA-CGM ανακοίνωσε αυτή την εβδομάδα ότι υπέγραψε συμφωνία με τον πάροχο υπηρεσιών εφοδιαστικής του Ομάν, Asyad Group, για την από κοινού ανάπτυξη και διαχείριση μιας νέας εγκατάστασης εφοδιαστικής αξίας 400 εκατ. δολαρίων στο Σοχάρ, ένα λιμάνι βόρεια της Μουσκάτ που χρησιμοποιήθηκε εκτενώς κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης.

Ο διευθύνων σύμβουλος Rodolphe Saadé δήλωσε ότι η συνεργασία με το Ομάν θα «ενισχύσει την περιφερειακή συνδεσιμότητα, εξασφαλίζοντας παράλληλα αξιόπιστη πρόσβαση στο εσωτερικό της χώρας προς βασικούς εμπορικούς διαδρόμους».

Οι μεταφορείς εμπορευμάτων έχουν επίσης επισημάνει το πλεονέκτημα μιας από καιρό προγραμματισμένης σιδηροδρομικής σύνδεσης στη Σαουδική Αραβία, η οποία θα ενώνει το λιμάνι της Τζέντα στην Ερυθρά Θάλασσα με τα λιμάνια του Βασιλείου στον Κόλπο και της οποίας η κατασκευή ξεκίνησε πέρυσι.

Ο Peter Sand, επικεφαλής αναλυτής της εταιρείας ανάλυσης μεταφορών Xenata, δήλωσε ότι οι διαδρομές μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων προς τον Κόλπο δεν θα είναι «πιστό αντίγραφο» αυτών που ίσχυαν πριν από τον πόλεμο.

Οι εταιρείες θα χρησιμοποιούν πολλαπλούς τρόπους μεταφοράς, ακόμη και αν αυτό αυξήσει τους χρόνους μεταφοράς, επειδή αυτό «προστατεύει το δίκτυο μεγάλων αποστάσεων από μελλοντικές διαταραχές», ανέφερε.

Πιο δαπανηρή η χρήση βυτιοφόρων

Ο Λαρς Τζένσεν, διευθύνων σύμβουλος της συμβουλευτικής εταιρείας Vespucci Maritime, δήλωσε ότι οι μεταφορείς πιθανότατα θα επιστρέψουν στα προηγούμενα δίκτυα, καθώς η χρήση βυτιοφόρων είναι πιο δαπανηρή.

«Όλα είναι θέμα χρημάτων. Είναι πολύ πιο οικονομικό να μεταφέρεται το φορτίο δια θαλάσσης παρά με φορτηγά.»

Ο Paul ανέφερε ότι οι μελλοντικές αποστολές προς τον Κόλπο θα φτάνουν πιθανότατα μέσω του σιδηροδρόμου της Σαουδικής Αραβίας και θα μεταφέρονται δια θαλάσσης μέσω των Στενών του Ορμούζ.

Περίπου 30.000 εμπορευματοκιβώτια είχαν εγκλωβιστεί στον Κόλπο κατά την έναρξη της σύγκρουσης, ενώ 84 πλοία παραμένουν εντός του στενού, ανέφερε ο Paul.

Περίπου 350.000 εμπορευματοκιβώτια είχαν επίσης εκτραπεί συνολικά και τώρα χρειάζονται στην Ασία, όπου η ζήτηση έχει αυξηθεί εν όψει ενός νέου κύματος αμερικανικών δασμών, πρόσθεσε.

«Έχουμε περίπου 350.000 εμπορευματοκιβώτια που βρίσκονται κάπου στα λιμάνια του [Κόλπου] ή στην Ινδία ή σε αφρικανικά λιμάνια και αυτά… λείπουν πλέον από την αγορά των μεταλλικών εμπορευματοκιβωτίων στην Ασία για να καλύψουν την πρόσθετη ζήτηση που προέκυψε πριν από μερικές εβδομάδες», είπε.

Με τον αυξανόμενο αριθμό πλοίων που διέρχονται πλέον από τα Στενά, χάρη στην 60ήμερη εκεχειρία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, ο Paul ανέφερε ότι οι κρατήσεις για τον Κόλπο έχουν βελτιωθεί. Ωστόσο, εξακολουθούν να είναι κατά 50% χαμηλότερες σε σχέση με τα επίπεδα πριν από την έκρηξη της σύγκρουσης.