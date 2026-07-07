Στενά του Ορμούζ: Δεξαμενόπλοιο χτυπήθηκε ανοιχτά του Ομάν – Πώς γίνεται η διέλευση από το Ορμούζ

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Δεξαμενόπλοιο χτυπήθηκε στα χωρικά ύδατα του Ομάν σύμφωνα με την υπηρεσία Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου. Το δεξαμενόπλοιο χρησιμοποίησε την λωρίδα ναυσιπλοΐας του Ομάν και όχι αυτή του Ιράν που περνά ανάμεσα στα νησιά Κεσμ και Λαράκ.

Καθώς όλη η περιοχή είναι υπό την στενή παρακολούθηση τόσο των ΗΠΑ όσο και του Ιράν, οι επόμενες ώρες θα δείξουν αν θα υπάρξουν νέα χτυπήματα ή στρατιωτικές κινήσεις. Από την επίθεση δεν υπάρχουν τραυματισμοί και δεν έχει προκληθεί περιβαλλοντική μόλυνση.

Ένας αξιωματούχος των ΗΠΑ δήλωσε στο Axios ότι το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν εκτόξευσε τουλάχιστον δύο πυραύλους εναντίον εμπορικών πλοίων που διέρχονταν από τα Στενά του Ορμούζ, με αποτέλεσμα δύο πλοία να χτυπηθούν και να υποστούν σημαντικές ζημιές.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει άλλη αναφορά για δεύτερο πλοίο που έχει χτυπηθεί.

Η ανακοίνωση της UKMTO

H Yπηρεσία Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου έλαβε αναφορά για περιστατικό 8 ναυτικά μίλια ανατολικά της Λίμα, στο Ομάν. Ένα δεξαμενόπλοιο ανέφερε ότι χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα στην αριστερή πλευρά του, με αποτέλεσμα να προκληθεί πυρκαγιά, ενώ ταξίδευε με κατεύθυνση προς το νότο. Δεν έχουν αναφερθεί θύματα ή περιβαλλοντικές επιπτώσεις από το χτύπημα.

Οι αρχές διεξάγουν έρευνα. Συνιστάται στα πλοία να διέρχονται με προσοχή και να αναφέρουν οποιαδήποτε ύποπτη δραστηριότητα στην Υπηρεσία Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου.

Πώς γίνεται η διέλευση από και προς το Ορμούζ

Μια ανάλυση της ναυτιλιακής κίνησης στα Στενά του Ορμούζ, όπως καταγράφηκε από την Kpler από τις 3 έως τις 5 Ιουλίου, δείχνει 108 διελεύσεις, με ημερήσιο μέσο όρο 36 πλοία, αριθμός πολύ χαμηλότερος από τον προπολεμικό μέσο όρο των 140-150 πλοίων την ημέρα.

Από τα 108 πλοία, περίπου 32 χρησιμοποίησαν τη λωρίδα του Ομάν, δηλαδή αυτή στην οποία χτυπήθηκε το δεξαμενόπλοιο. Το μεγαλύτερο μέρος της κυκλοφορίας διέσχισε τη λωρίδα του Ιράν. Από τα 108 πλοία, 14 πλοία που υπόκεινται σε δυτικές κυρώσεις διέσχισαν το Στενά του Ορμούζ.

Τα περισσότερα από τα πλοία που χρησιμοποίησαν τη λωρίδα του Ομάν εξήλθαν από τον Περσικό Κόλπο, ενώ πολύ λιγότερα εισήλθαν σε αυτόν. Το πετρέλαιο που φτάνει στις παγκόσμιες αγορές αυτή τη στιγμή είναι πετρέλαιο που είχε παραμείνει εγκλωβισμένο στον Περσικό Κόλπο τους τελευταίους 4 μήνες.