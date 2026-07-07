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Θεοδωρικάκος: Έκκληση υπερψήφισης νομοσχεδίου για τις καταχρηστικές τραπεζικές συμπεριφορές

Θεσπίζεται διπλό πλαφόν και στο ΣΕΠΕ και στο συνολικό κόστος πίστωσης

Business 07.07.2026, 13:55
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Θεοδωρικάκος: Έκκληση υπερψήφισης νομοσχεδίου για τις καταχρηστικές τραπεζικές συμπεριφορές
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Κάλεσμα σε όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης να ψηφίσουν το νομοσχέδιο για την καταναλωτική πίστη απηύθυνε σήμερα ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος στη συζήτηση στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής.

Ο κ. Θεοδωρικάκος σημείωσε πως «απαγορεύουμε να διαφημίζεται ότι η χορήγηση μειωμένης τιμής ενός προϊόντος εξαρτάται από τη λήψη πίστωσης.

«Τα κόμματα πρέπει να ανταποκριθούν θετικά στα αιτήματα της κοινωνίας και των καταναλωτών για την προστασία τους από καταχρηστικές τραπεζικές συμπεριφορές που είναι και η ουσία του νομοσχεδίου», υπογράμμισε ο κ. Θεοδωρικάκος, τονίζοντας με έμφαση ότι «αποτελεί εφαρμογή συγκεκριμένων ευρωπαϊκών οδηγιών, όμως εμείς πηγαίνουμε πολλά βήματα παρακάτω. Ανταποκρίνεται στη συνολική στρατηγική μας για μια πιο δίκαιη αγορά νόμιμου και υγιούς ανταγωνισμού και πολύ μεγαλύτερη διαφάνεια».

Θεοδωρικάκος: Τέλος στα ψιλά γράμματα

Ο Υπουργός Ανάπτυξης επισήμανε πως «μπαίνει τέλος στα ψιλά γράμματα στις δανειακές συμβάσεις, ενώ εμείς θεσπίζουμε διπλό πλαφόν και στο ΣΕΠΕ και στο συνολικό κόστος πίστωσης, το οποίο είναι το μικρότερο σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι 60% για δάνεια στα 4 χρόνια, ενώ η αμέσως επόμενη χώρα είναι στο 100%. Επίσης, η οδηγία μάς έδινε την ευκαιρία να εξαιρέσουμε τις μικροπιστώσεις, όμως εμείς δεν το κάναμε αυτό, ενώ υπάρχει επίσης το δικαίωμα υπαναχώρησης από μια σύμβαση. Είναι ζητούμενο το δικαίωμα του υπεύθυνου δανεισμού, γιατί κακά τα ψέματα υπάρχουν χιλιάδες περιπτώσεις ανεύθυνου δανεισμού με ευθύνη τόσο των τραπεζών όσο και των καταναλωτών».

Ο κ. Θεοδωρικάκος σημείωσε επίσης πως «απαγορεύουμε να διαφημίζεται ότι η χορήγηση μειωμένης τιμής ενός προϊόντος εξαρτάται από τη λήψη πίστωσης. Θεωρώ επίσης πολύ σημαντικό το δικαίωμα στη λήθη για επιζώντες από τον καρκίνο. Υιοθετούμε ως χρονικό όριο τα πέντε έτη, ενώ η οδηγία επέτρεπε να ορίσουμε μέχρι 15 έτη. Θεωρώ ότι είναι ένα εξαιρετικά ευαίσθητο θέμα για την κοινωνία».

Ο Υπουργός Ανάπτυξης κατέληξε λέγοντας πως «αυτά είναι μόνο μερικά παραδείγματα που δείχνουν την πρόσθετη βούληση της προστασίας των καταναλωτών από την κυβέρνηση και γι’ αυτό πρέπει να στηριχθεί απ’ όλους».

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