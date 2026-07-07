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Γιατί το παραδοσιακό μοντέλο ασφάλισης δεν προστατεύει επαρκώς τις σύγχρονες επιχειρήσεις;

Οι σύγχρονοι κίνδυνοι απαιτούν εξειδικευμένη χαρτογράφηση και στη NAK Insurance Brokers απαντάμε με υψηλή τεχνογνωσία, analytics και tailor-made λύσεις διαχείρισης κινδύνου

Τα νέα της αγοράς 07.07.2026, 13:48
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Γιατί το παραδοσιακό μοντέλο ασφάλισης δεν προστατεύει επαρκώς τις σύγχρονες επιχειρήσεις;
Όλγα Κατσιμπέρη, Γενική Διευθύντρια της NAK Insurance Brokers
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Η διαχείριση του επιχειρηματικού κινδύνου βρίσκεται αντιμέτωπη με μια δομική αναδιάρθρωση, καθώς οι απειλές για την εταιρική βιωσιμότητα γίνονται ολοένα και πιο σύνθετες. Η κλιματική κρίση έχει πάψει να αποτελεί μια θεωρητική προειδοποίηση και παράγει πλέον συστηματικές, κοστοβόρες ζημιές σε υποδομές, φυσικούς πόρους και βιομηχανικές δραστηριότητες. Είναι ενδεικτικό ότι τον Ιανουάριο του 2026, οι έντονες βροχοπτώσεις και οι πλημμύρες που σημειώθηκαν στη Ελλάδα προκάλεσαν ασφαλιστικές αποζημιώσεις ύψους 20 εκατομμυρίων ευρώ μέσα σε διάστημα μόλις δύο ημερών. Τα έντονα φυσικά φαινόμενα, όπως οι σφοδρές χαλαζοπτώσεις με αυξημένη συχνότητα που πλήττουν εργοστασιακές και αγροτικές εγκαταστάσεις, αποτελούν πλέον μέρος της νέας οικονομικής πραγματικότητας.  

 Παράλληλα με το περιβαλλοντικό αποτύπωμα, οι κυβερνοεπιθέσεις παρουσιάζουν εκθετική αύξηση, επηρεαζόμενες άμεσα από την ενσωμάτωση της Generative AI στην καθημερινή λειτουργία των επιχειρήσεων. Σύμφωνα με τα ευρήματα του Allianz Risk Barometer 2026, οι κυβερνοεπιθέσεις κατατάσσονται ως ο Νο1 κίνδυνος για τις επιχειρήσεις παγκοσμίως για 5η συνεχή χρονιά. Την ίδια στιγμή, οι απειλές που συνδέονται με το AI, όπως οι αυτοματοποιημένες επιθέσεις phishing, οι απάτες μέσω deepfakes και τα εργαλεία hacking που αξιοποιούν τεχνητή νοημοσύνη, κατέγραψαν τη μεγαλύτερη άνοδο, ανεβαίνοντας από τη 10η  στη 2η  θέση της σχετικής λίστας. Αυτό σημαίνει ότι η απειλή γίνεται ταχύτερη, πιο εξελιγμένη και πιο δύσκολη να εντοπιστεί. 

Μέσα σε αυτό το μεταβαλλόμενο τοπίο, η μεγαλύτερη πρόκληση για την ελληνική αγορά παραμένει το χαμηλό επίπεδο ασφαλιστικής συνείδησης. Μεγάλο μέρος των εγχώριων επιχειρήσεων υποασφαλίζεται, αντιμετωπίζοντας την ασφάλιση ως ένα ανελαστικό κόστος και όχι ως στρατηγικό εργαλείο θωράκισης. Στον αντίποδα, οι ευκαιρίες ανάπτυξης εντοπίζονται στην εξειδίκευση και σε κλάδους που η αγορά έχει ιστορικά υποεκτιμήσει. Η παραδοσιακή πρακτική της απλής διάθεσης ασφαλιστικών προϊόντων αντικαθίσταται υποχρεωτικά από τη διαδικασία του risk assessment, η οποία απαιτεί τη χρήση data και analytics για την ακριβέστερη χαρτογράφηση των απειλών, χωρίς ωστόσο να υποβαθμίζεται ο παράγοντας της ανθρώπινης κρίσης και εμπειρίας.  

Αυτή ακριβώς, είναι η φιλοσοφία που ακολουθούμε στη NAK Insurance Brokers. Σε έναν κλάδο που τα τελευταία χρόνια χαρακτηρίζεται από έντονη συγκέντρωση και την κυριαρχία διεθνών ομίλων, στη ΝΑΚ συνεχίζουμε να επενδύουμε στην εξειδίκευση, στη γνώση και στην καινοτομία. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε πως σήμερα αποτελούμε την παλαιότερη και μεγαλύτερη αμιγώς ελληνική οντότητα στον τομέα των επιχειρηματικών ασφαλίσεων, διαχειριζόμενη ένα χαρτοφυλάκιο που υπερβαίνει τα 40 εκατομμύρια ευρώ. Με πελατολόγιο που περιλαμβάνει περισσότερους από 400 εταιρικούς πελάτες και εξειδίκευση σε 8 διακριτούς τομείς δραστηριότητας, επιδεικνύουμε ιστορικά αντανακλαστικά στην αναγνώριση των νέων τάσεων της αγοράς πριν αυτές γίνουν mainstream. Είμασταν οι πρώτοι στην Ελλάδα που φέραμε την ασφάλιση ιχθυοκαλλιεργειών ως υπηρεσία ήδη από το 2013 και τα Surety Bonds από το 2017, ενώ σήμερα διατηρούμε πρωταγωνιστική παρουσία στην ασφάλιση πιστώσεων και εγγυήσεων.  

Η ιστορική μας διαδρομή ξεκίνησε πριν από 90 και πλέον χρόνια και αντανακλά τις φάσεις εξέλιξης και ωρίμανσης της ίδιας της ελληνικής οικονομίας. Η αφετηρία μας τοποθετείται το 1935 από τον ιδρυτή της Νίκο Κατσιμπέρη, σε μια εποχή όπου ο θεσμός της ιδιωτικής ασφάλισης στην Ελλάδα βρισκόταν σε εμβρυακό στάδιο. Η πρώτη σημαντική διαφοροποίηση του επιχειρηματικού μας μοντέλου σημειώθηκε τη δεκαετία του 1980 υπό τη διοίκηση του πατέρα μου Αλέξη Κατσιμπέρη, ο οποίος εστίασε έγκαιρα στην αγορά των ενεργειακών έργων, των τεχνικών ασφαλίσεων και των μεγάλων κατασκευαστικών έργων υποδομής. Σήμερα, μαζί με τον αδελφό μου και Διευθύνοντα Σύμβουλο της NAK,  Νίκο Κατσιμπέρη, συνεχίζουμε ως τρίτη γενιά να επενδύουμε σε ένα μοντέλο που συνδυάζει τη συσσωρευμένη εμπειρία με τις σύγχρονες απαιτήσεις του risk management, βασιζόμενη στις αρχές της συνέπειας, της εξειδίκευσης και της εμπιστοσύνης

Η συσσωρευμένη αξία και η ηγετική μας θέση στο εταιρικό στερέωμα, οδήγησαν πέρυσι στην εξαγορά της ΝΑΚ από τον Όμιλο ΕΥΡΩΠΗ Holdings, μια κίνηση που σηματοδότησε την έναρξη ενός νέου κύκλου επενδύσεων, διεύρυνσης δραστηριοτήτων και ενίσχυσης των παρεχόμενων υπηρεσιών. Μόλις ένα χρόνο μετά, το τοπίο διαμορφώνεται ακόμη πιο δυναμικό μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας εξαγοράς της ΕΥΡΩΠΗ Holdings από την CREDIA Bank. Μια εξέλιξη που αναμφίβολα δημιουργεί ένα νέο, διευρυμένο επιχειρηματικό οικοσύστημα στο οποίο τραπεζικές, επενδυτικές και ασφαλιστικές υπηρεσίες μπορούν να λειτουργήσουν συμπληρωματικά, ενισχύοντας τη δυναμική όλων των εταιρειών του ομίλου. Για όλους εμάς στη NAK Insurance Brokers, η νέα αυτή θεσμική πραγματικότητα αποτελεί καταλύτη για την περαιτέρω ανάπτυξή μας, επιτρέποντάς μας να μετασχηματίσουμε την ιστορική μας παρακαταθήκη σε μοχλό μελλοντικής ανάπτυξης και να παραμείνουμε βασικός πυλώνας σταθερότητας για την ελληνική επιχειρηματικότητα.

*Από την Όλγα Κατσιμπέρη, Γενική Διευθύντρια της NAK Insurance Brokers 

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