Predator: «Βόμβα» Ντίλιαν στα δικαστήρια του Ισραήλ: «Το πούλησα νόμιμα στις ελληνικές κρατικές αρχές»

Μια αναπάντεχη και καθοριστική τροπή παίρνει η υπόθεση των υποκλοπών με το Predator, μετά από μια δικαστική κίνηση-ρελάνς του ίδιου του ιδρυτή της Intellexa, του Ταλ Ντίλιαν.

Η αγωγή εκκρεμεί ενώπιον Δικαστηρίου στο Ισραήλ

Σύμφωνα με όσα αποκαλύπτει ο Ζαχαρίας Κεσσές, πληρεξούσιος δικηγόρος των θυμάτων του Predator, ο Ντίλιαν επέλεξε να στραφεί δικαστικά κατά θύματος των υποκλοπών (κατά πληροφορίες του in πρόκειται για τον δημοσιογράφο Θανάση Κουκάκη, εκ των πρώτων επιβεβαιωμένων θυμάτων των υποκλοπών), ζητώντας αποζημίωση για δήθεν συκοφαντική δυσφήμιση. Ωστόσο, η κίνηση αυτή ξεκλειδώνει μια νέα διάσταση στην υπόθεση.

Στο κείμενο της αγωγής του, η οποία εκκρεμεί ενώπιον δικαστηρίου στο Ισραήλ, ο Ντίλιαν για πρώτη φορά επίσημα και εγγράφως, παραδέχεται ότι πούλησε το Predator στις ελληνικές κρατικές αρχές, υποστηρίζοντας μάλιστα πως η εν λόγω αγοραπωλησία ήταν απολύτως νόμιμη, διαχωρίζοντας τη θέση του από την παράνομη χρήση του και τις παρακολουθήσεις.

Στον Άρειο Πάγο το δικαστικό έγγραφο – «Ώρα να ξυπνήσει η Δικαιοσύνη»

Η εξέλιξη αυτή αλλάζει τα δεδομένα της εγχώριας έρευνας. Όπως δηλώνει ο κ. Κεσσές, η αγωγή και οι συγκεκριμένες επίσημες παραδοχές του Ντίλιαν πρόκειται να κατατεθούν άμεσα στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου και θα τεθούν υπόψη του Εισαγγελέα, Ευάγγελου Μπακέλα.

Ο δικηγόρος των θυμάτων εξαπολύει βολές κατά της μέχρι τώρα στάσης των δικαστικών αρχών, τονίζοντας πως ο κ. Μπακέλας «είναι υποχρεωμένος να πάψει να παραμένει αδρανής». «Δεν υπάρχει λόγος να αναμείνει την έκδοση απόφασης από το ισραηλινό δικαστήριο», επισημαίνει ο κ. Κεσσές.

«Έχει τη δυνατότητα να αξιολογήσει άμεσα το περιεχόμενο του δικογράφου, να ζητήσει μέσω διεθνούς δικαστικής συνδρομής επικυρωμένα αντίγραφα όλων των σχετικών εγγράφων και να προβεί σε κάθε αναγκαία ενέργεια για τη διερεύνηση των ισχυρισμών που διατυπώνονται για πρώτη φορά σε επίσημο έγγραφο».

Σύμφωνα με την πλευρά των θυμάτων, η ελληνική Δικαιοσύνη έχει πλέον στα χέρια της τον οδικό χάρτη για να σπάσει το πέπλο της σιωπής. Εάν ο Εισαγγελέας αμφισβητεί την αξιοπιστία του Ταλ Ντίλιαν επειδή είναι κατηγορούμενος, ο κ. Κεσσές υποδεικνύει πέντε συγκεκριμένα στελέχη της εταιρείας που δεν έχουν κληθεί ποτέ μέχρι σήμερα να καταθέσουν.

Τον Μερόμ Χαρπάζ, τεχνικό Διευθυντή της Intellexa, την Εινάτ Σεμάμα, διοικητική υπεύθυνη της εταιρείας και του Δημήτρη Ξυπτέρα, Ιωάννη Τουμπή και Ιωάννη Μπόλιαρη, τεχνικο προσωπικό της εταιρείας. Ζήτημα Κράτους Δικαίου Η υπόθεση αναμένεται να εκδικαστεί στο Ισραήλ τους επόμενους δύο μήνες, με τον Ντίλιαν να καλείται να αποδείξει τους ισχυρισμούς του.

Σε κάθε περίπτωση, όπως υπογραμμίζεται από το περιβάλλον των θυμάτων, η υπόθεση του Predator στην Ελλάδα δεν αποτελεί μια ιδιωτική αντιδικία. Αφορά τον πυρήνα του κράτους δικαίου και το απόρρητο των επικοινωνιών, σε μια συγκυρία όπου –όπως σημειώνεται με νόημα– «τα πρόσωπα που κατείχαν δημόσιες θέσεις και έφεραν το Predator στην Ελλάδα, επιλέγουν τη σιωπή και την αλαζονεία αντί για τη λογοδοσία».

Ο Tal Dilian, ιδρυτής της Intellexa και πρόσωπο που έχει ταυτιστεί διεθνώς με το λογισμικό Predator, επέλεξε να στραφεί δικαστικά κατά θύματος του Predator στην Ελλάδα, ζητώντας αποζημίωση για δήθεν συκοφαντική δυσφήμιση. 📍 Η αγωγή του, όμως, περιλαμβάνει έναν ισχυρισμό με… pic.twitter.com/dLelh3MlzO — Zac Kesses (@ZacKesses) July 13, 2026

Τα 5 πρόσωπα-κλειδιά που πρέπει να καταθέσουν

Σύμφωνα με την πλευρά των θυμάτων, η ελληνική Δικαιοσύνη έχει πλέον στα χέρια της τον οδικό χάρτη για να σπάσει το πέπλο της σιωπής. Εάν ο Εισαγγελέας αμφισβητεί την αξιοπιστία του Ταλ Ντίλιαν επειδή είναι κατηγορούμενος, ο κ. Κεσσές υποδεικνύει πέντε συγκεκριμένα στελέχη της εταιρείας που δεν έχουν κληθεί ποτέ μέχρι σήμερα να καταθέσουν. Τον Μερόμ Χαρπάζ, τεχνικό Διευθυντή της Intellexa, την Εινάτ Σεμάμα, διοικητική υπεύθυνη της εταιρείας και του Δημήτρη Ξυπτέρα, Ιωάννη Τουμπή και Ιωάννη Μπόλιαρη, τεχνικο προσωπικό της εταιρείας.

Ζήτημα Κράτους Δικαίου

Η υπόθεση αναμένεται να εκδικαστεί στο Ισραήλ τους επόμενους δύο μήνες, με τον Ντίλιαν να καλείται να αποδείξει τους ισχυρισμούς του.

Σε κάθε περίπτωση, όπως υπογραμμίζεται από το περιβάλλον των θυμάτων, η υπόθεση του Predator στην Ελλάδα δεν αποτελεί μια ιδιωτική αντιδικία. Αφορά τον πυρήνα του κράτους δικαίου και το απόρρητο των επικοινωνιών, σε μια συγκυρία όπου –όπως σημειώνεται με νόημα– «τα πρόσωπα που κατείχαν δημόσιες θέσεις και έφεραν το Predator στην Ελλάδα, επιλέγουν τη σιωπή και την αλαζονεία αντί για τη λογοδοσία».