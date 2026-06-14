 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(1) {
    [0]=>
    string(17) "News and Politics"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(16) "Political Issues"
    [1]=>
    string(13) "National News"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(8) "negative"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(31) "Law, Gov't & Politics: Politics"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(5) "Crime"
}

Υποκλοπές: Κρατικές υπηρεσίες έδωσαν συστατικές επιστολές στην Intellexa για το Predator

Πυρά από την αντιπολίτευση για τις υποκλοπές, ζητά απαντήσεις από το Μαξίμου

Πολιτική 14.06.2026, 14:00
Σχολιάστε
Υποκλοπές: Κρατικές υπηρεσίες έδωσαν συστατικές επιστολές στην Intellexa για το Predator
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Νέα στοιχεία για την υπόθεση των υποκλοπών και το παράνομο λογισμικό Predator, φέρνει στο φως δημοσίευμα της εφημερίδας «το Βήμα», σύμφωνα με το οποίο, η πλευρά του ισραηλινού επιχειρηματία, Ταλ Ντίλιαν ισχυρίζεται ότι κατέχει έγγραφα ελληνικών κρατικών υπηρεσιών που λειτούργησαν ουσιαστικά ως «συστατικές επιστολές» για τη χρήση του συστήματος, με σκοπό να διευκολυνθεί η πώλησή του σε τρίτες χώρες.

Τα στοιχεία αμφισβητούν άμεσα την εκδοχή που θέλει τη χρήση του Predator να είναι αποκλειστικά ιδιωτική υπόθεση, μια θέση που έχει υποστηριχθεί επίσημα στο παρελθόν.

Κατά το δημοσίευμα, τα συγκεκριμένα έγγραφα αποτελούν ένα από τα τρία βασικά στοιχεία που φέρεται να επικαλείται η πλευρά Ντίλιαν, μαζί με συμφωνητικό συνεργασίας του 2020 μεταξύ της Intellexa και της ΕΥΠ, καθώς και ηλεκτρονική αλληλογραφία με Έλληνες κρατικούς υπαλλήλους για τεχνικά και διαχειριστικά ζητήματα σχετικά με τη χρήση του λογισμικού.

Εφόσον επαληθευτούν, τα στοιχεία αμφισβητούν άμεσα την εκδοχή που θέλει τη χρήση του Predator να είναι αποκλειστικά ιδιωτική υπόθεση, μια θέση που έχει υποστηριχθεί επίσημα στο παρελθόν.

Το δημοσίευμα αναφέρει επίσης ότι μεταξύ των εγγράφων περιλαμβάνονται πιστοποιητικά «η ύπαρξη των οποίων λέει μια άλλη ιστορία, την οποία η κυβέρνηση δίνει μάχη για να μη βγει στην επιφάνεια». Πρόκειται για πιστοποιητικά όπως Reference Certificate, Certificate of Good Performance και Government User Certificate, τα οποία φέρεται να εκδόθηκαν την περίοδο 2020-2021 μέσω του υπουργείου Εξωτερικών προκειμένου να διευκολυνθούν οι άδειες εξαγωγής του Predator σε χώρες όπως το Σουδάν, η Μαδαγασκάρη και η Ουκρανία. Σε ορισμένες από αυτές τις εξαγωγές εμπλεκόταν και η εταιρεία Κrikel του επίσης καταδικασθέντος για την υπόθεση Predator Γιάννη Λαβράνου, στενού φίλου του, ανιψιού του πρωθυπουργού, Γρηγόρη Δημητριάδη.

Το δημοσίευμα καταλήγει ότι οι νέες αποκαλύψεις ενδέχεται να αναζωπυρώσουν το ενδιαφέρον για περαιτέρω κοινοβουλευτική και δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης, καθώς και για πιθανή κλήση του Ταλ Ντίλιαν ενώπιον της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής.

ΠΑΣΟΚ: Το Μαξίμου οφείλει να απαντήσει – Έχουν εκδοθεί κρατικές συστατικές επιστολές για το Predator;

Αναφερόμενο στις νέες αποκαλύψεις το ΠΑΣΟΚ εξαπολύει πυρά στην κυβέρνηση, τονίζοντας ότι  γεννιούνται σοβαρά ερωτήματα για την εμπλοκή κυβερνητικών παραγόντων στο σκάνδαλο των υποκλοπών.

«Η κυβέρνηση σιωπά και οι δημόσιοι εκβιασμοί από τον Ισραηλινό απόστρατο Τ. Ντίλιαν και τον πρώην Γ.Γ. του Πρωθυπουργού Γρηγόρη Δημητριάδη συνεχίζονται», αναφέρει το ΠΑΣΟΚ.

«Οι σημερινές αποκαλύψεις του «Βήματος της Κυριακής» σχετικά με την ύπαρξη κρατικών εγγράφων – συστατικών επιστολών και πιστοποιητικών καλής λειτουργίας για το παράνομο λογισμικό Predator – γεννούν εξαιρετικά σοβαρά ερωτήματα για την εμπλοκή κυβερνητικών παραγόντων στο σκάνδαλο των υποκλοπών», σημειώνει και προσθέτει:

«Το Μέγαρο Μαξίμου οφείλει να δώσει άμεσα και ξεκάθαρα απαντήσεις:

  •  Έχουν εκδοθεί από ελληνικές κρατικές υπηρεσίες ή υπουργεία έγγραφα τύπου Reference Certificate, Certificate of Good Performance ή Government User Certificate για το Predator;
  • Έχουν χρησιμοποιηθεί τέτοια έγγραφα από την Intellexa και τους συνεργάτες της για τη διευκόλυνση εξαγωγών του παραπόνου λογισμικού σε τρίτες χώρες;
  • Ποιοι ενέκριναν ή υπέγραψαν τις σχετικές διαδικασίες και με ποια θεσμική νομιμοποίηση, δεδομένου ότι η πώληση και η χρήση του Predator στην Ελλάδα ήταν και παραμένει παράνομη; Το έκανε το ίδιο το γραφείο του Πρωθυπουργού;
  • Με τις νέες αυτές αποκαλύψεις καταρρέει οριστικά το κυβερνητικό αφήγημα ότι η υπόθεση του Predator αποτελούσε μια «ιδιωτική υπόθεση» χωρίς εμπλοκή κρατικών μηχανισμών. Άλλωστε ακόμα περιμένουμε από την κυβέρνηση να διαψεύσει ότι υπάρχει σχέδιο συμφωνίας συνεργασίας μεταξύ της ΕΥΠ και της Intellexa ήδη από το 2020.

Η δικαιοσύνη οφείλει να παρέμβει και να ερευνήσει τις αλλεπάλληλες αποκαλύψεις.

Η σύγκληση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής και η κλήση των Ταλ Ντίλιαν και Γρηγόρη Δημητριάδη πρέπει να γίνει άμεσα και να καταδειχθεί αν πράγματι διαθέτει η πλευρά της Intellexa στοιχεία που υποστηρίζει ότι έχει.

Αν η Νέα Δημοκρατία δεν έχει κάτι να κρύψει ή να φοβηθεί θα πρέπει να είναι η επισπεύδουσα σε αυτή τη διαδικασία. Εκτός και αν έχει πολλά να κρύψει οπότε καταλαβαίνουμε το άγχος και την αγωνία της».

Νέα Αριστερά: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη συνεργάστηκε στενά με τις εταιρίες του Predator

«Κάθε βδομάδα που περνά, μια νέα πτυχή του σκανδάλου των υποκλοπών έρχεται στην επιφάνεια», τονίζει σε ανακοίνωσή της, η Νέα Αριστερά.

«Σύμφωνα με ρεπορτάζ της εφημερίδας «Το Βήμα», ο Ταλ Ντίλιαν, ιδιοκτήτης της Intellexa και πρώην αξιωματικός των Ενόπλων Δυνάμεων του Ισραήλ, έχει στα χέρια του έγγραφα ελληνικών κρατικών υπηρεσιών με τη μορφή «συστατικής επιστολής», που θα βοηθούσαν την εξαγωγή του κακόβουλου κατασκοπευτικού λογισμικού Predator σε άλλες χώρες. Στα έγγραφα, σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, παρουσιάζεται το Predator ως σύστημα που λειτουργούσε νόμιμα στην Ελλάδα», αναφέρει και συμπληρώνει:

«Ο ισχυρισμός του Ταλ Ντίλιαν έρχεται να συμπληρώσει παλαιότερες δημοσιογραφικές αποκαλύψεις του “Inside Story”, που βασίζοντας και σε έρευνα του Υπ.Εξ.. Σύμφωνα με αυτές το υπουργείο Εξωτερικών είχε εγκρίνει το 2021 και το 2022 πέντε φορές την εξαγωγή του Predator σε ανελεύθερα καθεστώτα ή σε χώρες που εμπλέκονταν σε πολέμους, όπως την Ουκρανία, το Σουδάν και τη Μαδαγασκάρη, με σκοπό να παρακολουθηθούν «εσωτερικοί εχθροί» των κυβερνήσεων.

Τα σχετικά έγγραφα για τις εξαγωγές, όπως αποκαλύφθηκε, είχε υπογράψει ο Γιάννης Σμυρλής, που τότε ήταν γενικός γραμματέας του υπουργείου Εξωτερικών και κατόπιν «επιβραβεύτηκε» από τον Κυριάκο Μητσοτάκη με τη θέση του Γενικού Διευθυντή της Νέας Δημοκρατίας, θέση που διατηρεί μέχρι σήμερα. Οι αιτήσεις είχαν κατατεθεί από τις εταιρίες Intellexa, στης οποίας τη μετοχική σύνθεση συμμετείχε και ο επιχειρηματίας Φέλιξ Μπίτζιος, και Krikel, συμφερόντων του επιχειρηματία Γιάννη Λαβράνου».

Όπως επισημαίνει η Νέα Αριστερά «το σημερινό δημοσίευμα αποτελεί μια ακόμα απόδειξη πως *η κυβέρνηση Μητσοτάκη συνεργάστηκε στενά και επανειλημμένα με τις εταιρίες που εμπορεύονταν το Predator: Συνεργάστηκε επίσημα με τον Ταλ Ντίλιαν και άλλους συνεργάτες του, προμηθεύτηκε επίσημα το κατασκοπευτικό λογισμικό και βοήθησε τη χρήση του σε άλλες χώρες».

«Ο εκβιαζόμενος πρωθυπουργός να αποπέμψει τον Σμυρλή και να εγκαταλείψει την τακτική της συγκάλυψης»

«Ο Ταλ Ντίλιαν εκβιάζει ανοικτά την κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό της χώρας , δηλώνοντας επανειλημμένα στον Τύπο πως διαθέτει κρίσιμα έγγραφα για το τεράστιο σκάνδαλο των υποκλοπών. Προκαλείται δε μείζον θεσμικό ζήτημα, που αφορά τη λειτουργία των πιο ευαίσθητων κρατικών υπηρεσιών, όπως της ΕΥΠ, αλλά αφορά και την ίδια τη λειτουργία της δημοκρατίας στην Ελλάδα και τον κόσμο.

Ο εκβιαζόμενος πρωθυπουργός των υποκλοπών Κυριάκος Μητσοτάκης δεν έχει άλλη επιλογή παρά να αποπέμψει τον Γιάννη Σμυρλή από τις τάξεις της Νέας Δημοκρατίας και να εγκαταλείψει την τακτική της συγκάλυψης του σκανδάλου των υποκλοπών.

Οφείλει να έρθει ο ίδιος στη Βουλή να απαντήσει σε όλα τα κρίσιμα ερωτήματα για την προμήθεια του Predator από την ΕΥΠ, για τη λειτουργία του από τις κρατικές υπηρεσίες και για την διευκόλυνση της εξαγωγής του σε άλλες χώρες. Να μην σκεφτεί, δε, να βάλει το παραμικρό εμπόδιο στην κλήση των Ταλ Ντίλιαν και Γρηγόρη Δημητριάδη στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής», αναφέρει η Νέα Αριστερά.

Πηγή in.gr

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Ιράν: Αρση κυρώσεων στο πετρέλαιο, στο σχέδιο συμφωνίας με ΗΠΑ
World

Ιράν: Αρση κυρώσεων στο πετρέλαιο, στο σχέδιο συμφωνίας με ΗΠΑ
Σχοινάς: Πάνω από 20 δισ. ευρώ για τον πρωτογενή τομέα την επόμενη εξαετία
AGRO

Σχοινάς: Πάνω από 20 δισ. ευρώ για τον πρωτογενή τομέα την επόμενη εξαετία
Υποκλοπές: Κρατικές υπηρεσίες έδωσαν συστατικές επιστολές στην Intellexa για το Predator
Πολιτική

Συστατικές επιστολές από κρατικές υπηρεσίες σε Intellexa για Predator
Ισραήλ: Οι «άσοι» της οικονομίας που την κάνουν να προσαρμόζεται – Μέχρι πότε θα τους έχει
World

Η ανθεκτικότητα και το κόστος για την οικονομία του Ισραήλ
Μασκ: Πόση από την περιουσία του προέρχεται από κρατική ενίσχυση;
World

Μασκ: Πόση από την περιουσία του προέρχεται από κρατική ενίσχυση;
Κροατία: Αναδεικνύεται σε ναυτιλιακό κόμβο που συνδέει Ασία με Κεντρική Ευρώπη
World

Η Κροατία ναυτιλιακός κόμβος που συνδέει Ασία με Κ. Ευρώπη

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Αλεξάντερ Φορντάις: Ο «Λιμοκοντόρος Τζογαδόρος» και το πρώτο Bank Run
World

Ο «Λιμοκοντόρος Τζογαδόρος» και το πρώτο Bank Run

Στις αρχές του 1770 ο Φορντάις έμοιαζε να βρίσκεται στην κορυφή της κοινωνικής και οικονομικής ζωής του Λονδίνου και τίποτα δεν προμήνυε ττι έμελε να συμβεί

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Τεχνητή νοημοσύνη: Πανέτοιμη η Wall Street για νέες IPO
Tεχνητή νοημοσύνη

Πανέτοιμοι οι επενδυτές της Wall Street για νέες IPO στην AI

Οι χρηματοδοτήσεις των SpaceX, Anthropic και Alphabet είναι ενδεικτικές της διάθεσης των επενδυτών να απορροφήσουν έναν καταιγισμό νέων εκδόσεων

Μελίνα Ζιάγκου
Χρηματιστήριο Αθηνών: Πώς το Euronext αλλάζει το παιχνίδι και φέρνει νέα κεφάλαια
Xρηματιστήριο Αθηνών

Σε νέα πίστα το ΧΑ - Τι αποκαλύπτουν οι αριθμοί

Το νέο τοπίο για το Χρηματιστήριο Αθηνών, τους επενδυτές και τις εσηγμένες ανέλυσαν στο 7ο OT FORUM ο Γιάννος Κοντόπουλος και η Βασιλική Λαζαράκου

Γιώργος Μανέττας
Ο Τραμπ γίνεται Τζίμι Κάρτερ
Financial Times

Ο Τραμπ γίνεται Τζίμι Κάρτερ

Όπως και ο 39ος πρόεδρος των ΗΠΑ, ο σημερινός ένοικος του Λευκού Οίκου έχει παραδώσει τον έλεγχο της αφήγησης στο Ιράν

Edward Luce
Κώστας Νεμπής (ΟΤΕ): Η AI δεν θα είναι μόνο στη συσκευή, αλλά μέσα στο δίκτυο
Τηλεπικοινωνίες

Το μεγάλο στοίχημα του ΟΤΕ για AI στο core δίκτυο κινητής

Πιλοτική εφαρμογή AI στο δίκτυο κινητής σε Ελλάδα και Γερμανία από το 2026 προανήγγειλε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΟΤΕ, Κώστας Νεμπής

Γιώργος Πολύζος
Φυσικό Αέριο Ελλάδος: Τι τροφοδοτεί τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη
Φυσικό αέριο

Φυσικό Αέριο Ελλάδος: Τι τροφοδοτεί τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη

Ποια είναι τα συστατικά της «συνταγής» μιας διατηρήσιμης ανάπτυξης; Τι απαντά η Φυσικό Αέριο Ελλάδος

Μαρία Σιδέρη
Συντάξεις: Τα όρια ηλικίας, τα έτη ασφάλισης και το τελικό ποσό της σύνταξης
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Πόση σύνταξη δικαιούστε; Οδηγός για ασφαλισμένους

Οδηγός για τη συνταξιοδότηση από το Κέντρο Πληροφόρησης Εργαζομένων και Ανέργων της ΓΣΕΕ - Από τι εξαρτάται το τελικό ποσό στις συντάξεις

Κώστας Παπαδής
Μαξ Βέμπερ: Ο στοχαστής που επηρέασε τη γερμανική οικονομική τάξη
World

Ο στοχαστής πίσω από το γερμανικό οικονομικό θαύμα

Η σκέψη του Μαξ Βέμπερ από την «Προτεσταντική Ηθική» στον ορντολιμπεραλισμό και την Κοινωνική Οικονομία της Αγοράς

Ευθύμιος Τσλιόπουλος
Περισσότερα από Πολιτική
Υποκλοπές: Κρατικές υπηρεσίες έδωσαν συστατικές επιστολές στην Intellexa για το Predator
Πολιτική

Συστατικές επιστολές από κρατικές υπηρεσίες σε Intellexa για Predator

Πυρά από την αντιπολίτευση για τις υποκλοπές, ζητά απαντήσεις από το Μαξίμου

G7: Σε κλοιό 50.000 διαδηλωτών η Γενεύη
Κόσμος

Σε κλοιό 50.000 διαδηλωτών κατά της G7 η Γενεύη

Η κινητοποίηση πραγματοποιείται στη Γενεύη διότι η Γαλλία αρνήθηκε να δώσει την άδεια για διαδηλώσεις κοντά στον χώρο διεξαγωγής της G7

Βρετανία: Πετρελαιοφόρο του ρωσικού σκιώδους στόλου αναχαιτίστηκε στη Μάγχη
Κόσμος

Βρετανία: Πετρελαιοφόρο του ρωσικού σκιώδους στόλου αναχαιτίστηκε στη Μάγχη

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ δήλωσε σήμερα ότι ο ίδιος έδωσε εντολή στις ένοπλες δυνάμεις της χώρας να αναχαιτίσουν το πετρελαιοφόρο

Πανελλαδικές: Στις 16 Ιουνίου ξεκινούν τα Ειδικά Μαθήματα – Τη Δευτέρα ολοκληρώνονται οι εξετάσεις στα ΕΠΑΛ
Κοινωνία

Στις 16 Ιουνίου ξεκινούν τα Ειδικά Μαθήματα στις Πανελλαδικές

Οι Πανελλαδικές εξετάσεις ειδικών και μουσικών μαθημάτων για ΓΕΛ και ΕΠΑΛ αρχίζουν την προσεχή Τρίτη και ολοκληρώνονται την Πέμπτη, 25 Ιουνίου

Κυβέρνηση: Ντόμινο σκανδάλων πληγώνει το Μαξίμου
Πολιτική

Ντόμινο σκανδάλων πληγώνει το Μαξίμου

Οι παραιτήσεις γενικών γραμματέων, οι αναφορές στη δικογραφία και τα ερωτήματα που φέρνει στο προσκήνιο το κύκλωμα των πολεοδομιών

Τζίνα Μοσχολιού
ΗΠΑ – Ιράν πλησιάζουν σε συμφωνία, ασαφής ο χρόνος υπογραφής της
Κόσμος

ΗΠΑ – Ιράν πλησιάζουν σε συμφωνία, ασαφής ο χρόνος υπογραφής της

Ηγετικά στελέχη των ΗΠΑ και του Πακιστάν προβλέπουν την υπογραφή του πλαισίου ειρήνης την Κυριακή με Ιράν

G7: Συνάντηση Τραμπ με Ζελένσκι και δείπνο στις Βερσαλλίες με Μακρόν
Κόσμος

G7: Συνάντηση Τραμπ με Ζελένσκι και δείπνο στις Βερσαλλίες με Μακρόν

Η επιτάχυνση των συζητήσεων για μια συμφωνία μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή αναμένεται να βρεθεί στο επίκεντρο της συνόδου της G7

Latest News
Ιράν: Αρση κυρώσεων στο πετρέλαιο, στο σχέδιο συμφωνίας με ΗΠΑ
World

Ιράν: Αρση κυρώσεων στο πετρέλαιο, στο σχέδιο συμφωνίας με ΗΠΑ

Στη συμφωνία με το Ιραν οι ΗΠΑ συμφωνούν να αποδεσμεύσουν 25 δισεκατομμύρια δολάρια από τα «παγωμένα» περιουσιακά στοιχεία της Τεχεράνης

Σχοινάς: Πάνω από 20 δισ. ευρώ για τον πρωτογενή τομέα την επόμενη εξαετία
AGRO

Σχοινάς: Πάνω από 20 δισ. ευρώ για τον πρωτογενή τομέα την επόμενη εξαετία

Η Ελλάδα θα συμμετάσχει ενεργά στη διαμόρφωση των ευρωπαϊκών αποφάσεων, διεκδικώντας τους απαραίτητους πόρους και μεγαλύτερη ευελιξία για την κάλυψη των αναγκών των Ελλήνων παραγωγών, είπε ο Μαργαρίτης Σχοινάς

Υποκλοπές: Κρατικές υπηρεσίες έδωσαν συστατικές επιστολές στην Intellexa για το Predator
Πολιτική

Συστατικές επιστολές από κρατικές υπηρεσίες σε Intellexa για Predator

Πυρά από την αντιπολίτευση για τις υποκλοπές, ζητά απαντήσεις από το Μαξίμου

Ισραήλ: Οι «άσοι» της οικονομίας που την κάνουν να προσαρμόζεται – Μέχρι πότε θα τους έχει
World

Η ανθεκτικότητα και το κόστος για την οικονομία του Ισραήλ

Η προσαρμοστικότητα και η ανθεκτικότητα της οικονομίας του Ισραήλ, προφανώς και δεν είναι κάτι μεταφυσικό που συμβαίνει «κάτω από την Αγία Γη»

Μελίνα Ζιάγκου
Μασκ: Πόση από την περιουσία του προέρχεται από κρατική ενίσχυση;
World

Μασκ: Πόση από την περιουσία του προέρχεται από κρατική ενίσχυση;

Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση χορήγησε στη SpaceX του Μασκ επιχορηγήσεις αξίας άνω των 500 εκατ. δολαρίων στα πρώτα της χρόνια.

Δημήτρης Σταμούλης
Κροατία: Αναδεικνύεται σε ναυτιλιακό κόμβο που συνδέει Ασία με Κεντρική Ευρώπη
World

Η Κροατία ναυτιλιακός κόμβος που συνδέει Ασία με Κ. Ευρώπη

Ο υπουργός Μεταφορών δηλώνει ότι η αναβάθμιση του τερματικού σταθμού θα πενταπλασιάσει τη χωρητικότητα διακίνησης

Μετρό: Αλλαγές στη Γραμμή 3 – Κλείνουν νωρίτερα σταθμοί από σήμερα έως τις 18 Ιουνίου
Μεταφορές

Μετρό: Αλλαγές στη Γραμμή 3 – Κλείνουν νωρίτερα σταθμοί από σήμερα έως τις 18 Ιουνίου

Ποιοι σταθμοί του Μετρό κλείνουν νωρίτερα από σήμερα μέχρι την ερχόμενη Πέμπτη

Μητσοτάκης: Τι είπε για τις πολεοδομίες – Eπίθεση στο ΠΑΣΟΚ για το Σύνταγμα
Πολιτική

Μητσοτάκης: Τι είπε για τις πολεοδομίες - Eπίθεση στο ΠΑΣΟΚ για το Σύνταγμα

Στην εκτενή κυριακάτικη ανάρτηση, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στο σκάνδαλο στις πολεοδομίες επιχειρώντας να εκπέμψει εικόνα αποφασιστικότητας απέναντι στα φαινόμενα διαφθοράς και στοχεύοντας στην απεμπλοκή της κυβέρνησης από τον πυρήνα του προβλήματος

ΠΟΜΙΔΑ: Οχι στη διαγραφή ακινήτων από το Μητρώο Βραχυχρονίων Μισθώσεων λόγω μεταβίβασης
Ακίνητα

ΠΟΜΙΔΑ: Οχι στη διαγραφή ακινήτων από το Μητρώο Βραχυχρονίων Μισθώσεων λόγω μεταβίβασης

Για αυθαίρετη απομείωση της αξίας της ιδιωτικής περιουσίας με τη συγκεκριμένη διάταξη κάνει λόγο η ΠΟΜΙΔΑ

Θερινές εκπτώσεις: Πότε ξεκινούν – Τι πρέπει να προσέξουν καταναλωτές και έμποροι
Economy

Τα SOS για αληθινές εκπτώσεις - Πότε ξεκινούν

Ο τρόπος που προβάλλονται τα ποσοστά έκπτωσης χρήζει ιδιαίτερης προσοχής από τους καταναλωτές - Ανάσα περιμένουν από τις θερινές εκπτώσεις οι έμποροι

Σούπερ μάρκετ: Το σχέδιο για κατάργηση του πλαφόν και μειώσεις τιμών στα τρόφιμα
Τρόφιμα – ποτά

Το πλαφόν, ο πληθωρισμός και ένας... δύσκολος συμβιβασμός

Κυβέρνηση, βιομηχανία και σούπερ μάρκετ αναζητούν κοινό βηματισμό για να περιοριστούν οι πιέσεις στα νοικοκυριά - Η δύσκολη εξίσωση για τη μείωση των τιμών

Δημήτρης Χαροντάκης
Κίνα: Ετοιμάζει σύστημα ψηφιακών πληρωμών
World

Η Κίνα ετοιμάζει σύστημα ψηφιακών πληρωμών

Οι αναλυτές εκτιμούν ότι το σύστημα θα μπορούσε να ενισχύσει τη θέση που έχει η Κίνα στο παγκόσμιο εμπόριο και να εμβαθύνει τους χρηματοοικονομικούς δεσμούς με τους περιφερειακούς εταίρους της

Παιδική εργασία: Ένα στα δεκαεπτά παιδιά εξαναγκάζεται να δουλέψει
World

Ένα στα δεκαεπτά παιδιά εξαναγκάζεται να δουλέψει

Η παιδική εργασία εξακολουθεί να αποτελεί ένα από τα σοβαρότερα κοινωνικά προβλήματα παγκοσμίως

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Κίνα: Προωθεί τον τουρισμό κρουαζιέρας ως καταλύτη οικονομικής ανάπτυξης
World

Η Κίνα προωθεί την κρουαζιέρα ως καταλύτη οικονομικής ανάπτυξης

Η ανακούφιση του συνωστισμού στους τουριστικούς προορισμούς και η τόνωση της ναυπηγικής θεωρούνται πρόσθετα οφέλη για την Κίνα

Δημητριακά: Οι νιφάδες σιταριού θα χαρακτηριστούν «junk food» στη Βρετανία
World

Οι νιφάδες δημητριακών θα χαρακτηριστούν «junk food»;

Η Βρετανία αποτελεί εδώ και δεκαετίες έναν από τους μεγαλύτερους καταναλωτές στον κόσμο των νιφάδων από δημητριακά

G7: Σε κλοιό 50.000 διαδηλωτών η Γενεύη
Κόσμος

Σε κλοιό 50.000 διαδηλωτών κατά της G7 η Γενεύη

Η κινητοποίηση πραγματοποιείται στη Γενεύη διότι η Γαλλία αρνήθηκε να δώσει την άδεια για διαδηλώσεις κοντά στον χώρο διεξαγωγής της G7

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies