Σαμαράς: Στον εισαγγελέα του ΑΠ ζητά διερεύνηση της παγίδευσής του με το Predator

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Ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς κατέθεσε στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου αίτηση με την οποία ζητά την πλήρη διερεύνηση της παγίδευσής του με το κατασκοπευτικό λογισμικό Predator.

Στην αίτηση, μεταξύ άλλων, ο κ. Σαμαράς αναφέρει ότι έχει κατ’ επανάληψη ζητήσει δημοσίως από την κυβέρνηση απαντήσεις επί του θέματος, χωρίς να υπάρχει καμία ανταπόκριση μέχρι σήμερα.

Ερωτηθείς σχετικά, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης είπε ότι τις απαντήσεις θα τις δώσει η δικαιοσύνη.