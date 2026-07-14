Κυπριακό: Ο ΟΗΕ δεν επιβεβαιώνει, αλλά ούτε διαψεύδει το προσχέδιο λύσης που αποκάλυψε η Independent

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Τα Ηνωμένα Εθνη δεν επιβεβαίωσαν ούτε απέρριψαν το κατά πόσον οι λεπτομέρειες που δημοσίευσε η εφημερίδα The Independent αντιστοιχούν σε πραγματικό σχέδιο του Γενικού Γραμματέα και της Προσωπικής του Απεσταλμένης για την επίλυση του Κυπριακού.

Απαντώντας σε ερώτηση του Κυπριακού Πρακτορείου Ειδήσεων, ο Στεφάν Ντουζαρίκ, εκπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, αναγνώρισε ότι τα Ηνωμένα Εθνη έχουν λάβει γνώση του δημοσιεύματος.

«Το έχουμε δει, το έχουμε διαβάσει το δημοσίευμα», δήλωσε ο εκπρόσωπος του ΓΓ του ΟΗΕ

«Κατανοώ το ενδιαφέρον και την περιέργειά σας για το δημοσίευμα της Independent», ανέφερε.

«Το έχουμε δει, το έχουμε διαβάσει το δημοσίευμα», πρόσθεσε ο κ. Ντουζαρίκ, χωρίς ωστόσο να επιβεβαιώσει εάν οι προτάσεις που περιγράφονται σε αυτό αντανακλούν, εν όλω ή εν μέρει, την προσέγγιση του Γενικού Γραμματέα.

Επανέλαβε ότι «ο Γενικός Γραμματέας και η Προσωπική του Απεσταλμένη, Μαρία Ανχελα Ολγκίν, παραμένουν προσηλωμένοι στην υποστήριξη των ηγετών στην Κύπρο προς την κατεύθυνση της επανέναρξης των διαπραγματεύσεων».

«Νέα δυναμική» από φον ντερ Λάιεν

Ο εκπρόσωπος του ΓΓ ΟΗΕ πρόσθεσε ότι το Κυπριακό συζητήθηκε κατά την τηλεφωνική επικοινωνία του Γενικού Γραμματέα με την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Η πρόεδρος της Κομισιόν σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ χαρακτήρισε ως θετική την επικοινωνία που είχε με τον Αντόνιο Γκουτέρες, επισημαίνοντας ότι διαμορφώνεται μια νέα δυναμική για την προώθηση λύσης του Κυπριακού στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών και σύμφωνα με τις αρχές, τις αξίες και το νομοθετικό κεκτημένο της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

Πηγή: in.gr