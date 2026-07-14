Ιωνική Σφολιάτα: Με αύξηση 9,18% στον τζίρο έκλεισε το 2025 – Το πλάνο της διετίας

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Με ισχυρή αύξηση πωλήσεων (+9,18%) ολοκληρώθηκε το 2025 για την Ιωνική Σφολιάτα, γεγονός που δείχνει ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της εταιρείας.

Παρά το δυσχερές οικονομικό περιβάλλον, λόγω των τιμών των πρώτων υλών, τα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν οριακά (+2,19%), καθώς η αύξηση των λειτουργικών εξόδων απορρόφησε μεγάλο μέρος της αύξησης των εσόδων. Το EBITDA παρέμεινε σε ανοδική πορεία, επιβεβαιώνοντας ότι η βασική λειτουργία της εταιρείας συνεχίζει να παράγει θετικές ταμειακές επιδόσεις. Σημαντική βελτίωση παρουσίασαν τα χρηματοοικονομικά έξοδα, κυρίως λόγω χαμηλότερου κόστους χρηματοδότησης.

Οι δείκτες για την Ιωνική Σφολιάτα

Η εταιρεία εμφανίζει βελτίωση σε αρκετούς δείκτες. Η γενική ρευστότητα στο 1,53 από 1,50, το μικτό περιθώριο κέρδους στο 31,06% από 29,75%, η κάλυψη τόκων στο 14,79 από 9,71 σημειώνοντας σημαντική βελτίωση, όπως και η διάρθρωση κεφαλαίων, με τα ίδια κεφάλαια να χρηματοδοτούν μεγαλύτερο μέρος της δραστηριότητας).

Από την άλλη πλευρά, το καθαρό περιθώριο κέρδους μειώθηκε ελαφρά στο 5,73% από 6,05%), ενώ τα έξοδα διάθεσης αυξήθηκαν αρκετά περισσότερο από τις πωλήσεις.

Το πλεονέκτημα των προϊόντων

Η Ιωνική Σφολιάτα ανταποκρίνεται στις ποικίλες διατροφικές προτιμήσεις και ανάγκες, προσφέροντας προτάσεις που καλύπτουν ειδικές ομάδες, όπως οι vegetarian και vegan, με στόχο την πλήρη κάλυψη ενός ευρύτερου κοινού.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της σειράς Σπιτική Ζύμη που εστιάζει στο χωριάτικο φύλλο, και καινοτομεί με μοναδικές Plant-Based επιλογές σε συνεργασία με πρωτοπόρους του είδους, όπως την Beyond Meat δημιουργώντας Plant-Based (Vegan) πίτες και Plant-Based (Vegan) σφολιάτες χωρίς κρέας σε σημεία λιανικής πώλησης.

Η εταιρεία έχει εξάλλου παρουσία και σε σημεία horeca, μέσα από 500 και πλέον προϊόντα ζύμης και σφολιάτας, από συνολικά 12 κατηγορίες προϊόντων.

Με παρουσία σε περισσότερες από 35 χώρες, η εταιρεία συνεχίζει να επενδύει στη διεθνή της εικόνα. Μέσα από το brand Filosophy, έχει παρουσία σε πάνω από 40 διεθνείς αλυσίδες σούπερ μάρκετ, τόσο με επώνυμα προϊόντα όσο και μέσα από συνεργασίες private label.

Το πλάνο της διετίας

Η Ιωνική Σφολιάτα με έδρα τη Νεοχωρούδα Θεσσαλονίκης και παρουσία σε πάνω από 35 χώρες, συνεχίζει να επενδύει σε ένα στρατηγικό πλάνο ανάπτυξης για προϊόντα, πελατοκεντρική φιλοσοφία, ψηφιοποίηση και εξωστρέφεια.

Σύμφωνα με όσα δηλώνει η διοίκηση, η εταιρεία επιδιώκει περαιτέρω αύξηση του κύκλου εργασιών και καλύτερο έλεγχο του λειτουργικού κόστους, την ίδια στιγμή που η τεχνολογική εξέλιξη αναδεικνύεται σε βασικό μοχλό ανάπτυξης επενδύοντας συστηματικά σε καινοτόμες τεχνολογίες και στην εκπαίδευση του προσωπικού.

Η ενδυνάμωση της διεθνούς της παρουσίας αποτελεί στρατηγικό στόχο για την περαιτέρω ανάπτυξη της εταιρείας. Η διοίκηση υπό τον ιδρυτή Γιώργο Πορτοκαλίδη, επικεντρώνεται στην ενίσχυση της θέσης της σε υφιστάμενες αγορές, ενώ παράλληλα αναζητά νέες ευκαιρίες εισόδου σε δυναμικά αναπτυσσόμενες περιοχές, προσαρμόζοντας τις στρατηγικές στις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε αγοράς και επενδύοντας μεθοδικά για μακροχρόνιες και αποδοτικές διεθνείς συνεργασίες.

Ο ρόλος της Switz Group

Η ένταξη της Ιωνικής Σφολιάτας στον ινδικό όμιλο Switz Group, συμφερόντων του Taizoon Khorakiwala, σηματοδότησε μια νέα εποχή.

Ο όμιλος, που δραστηριοποιείται σε εννέα χώρες και απασχολεί περισσότερους από 5.000 εργαζόμενους, αύξησε το ποσοστό συμμετοχής του στην Ιωνική στο 77,3% στα τέλη του 2024, με τον κ. Πορτοκαλίδη να διατηρεί το 22,7%.

Η στήριξη του Switz Group δεν περιορίζεται σε κεφάλαια, αλλά επεκτείνεται στη στρατηγική ανάπτυξης, με στόχο την ισχυρότερη παρουσία σε δυναμικές αγορές, όπως αυτές του Κόλπου και της Βόρειας Αφρικής.

Εξάλλου στα σχέδια περιλαμβάνεται και η κατασκευή μιας υπερσύγχρονης παραγωγικής μονάδας στη ΒΙ.ΠΕ Σίνδου. Η νέα μονάδα δεν θα λειτουργήσει μόνο ως εργαλείο παραγωγικής ευελιξίας, αλλά και ως εφαλτήριο για την περαιτέρω διεθνοποίηση της Ιωνικής, με έμφαση στις αγορές της Μέσης Ανατολής.