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Νέα Γεωργία Νέα Γενιά: Το Agrifood Leadership επιστρέφει για τον κύκλο 2026–2027

Το πρόγραμμα, που υλοποιεί η «Νέα Γεωργία Νέα Γενιά» θα διαρκέσει από το Νοέμβριο 2026 έως τον Ιούνιο 2027

AGRO 15.07.2026, 09:53
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Νέα Γεωργία Νέα Γενιά: Το Agrifood Leadership επιστρέφει για τον κύκλο 2026–2027
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Το εξειδικευμένο πρόγραμμα ηγεσίας στον αγροδιατροφικό τομέα στην Ελλάδα, που υλοποιεί ο Οργανισμός Νέα Γεωργία Νέα Γενιά επιστρέφει για τον νέο κύκλο 2026–2027, φέρνοντας μια σημαντική νέα διάκριση: την επίσημη ευρωπαϊκή διαπίστευση EIT Label από το EIT Food.

Για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, 15 συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να αναπτύξουν τις ηγετικές τους δεξιότητες μέσα από ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα με 120+ ώρες βιωματικής μάθησης, εκπαιδευτικές δράσεις σε όλη την Ελλάδα και στις Βρυξέλλες, καθώς και ουσιαστικές ευκαιρίες δικτύωσης με στελέχη και φορείς του αγροδιατροφικού οικοσυστήματος.

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Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι συμμετέχοντες εντάσσονται στη δυναμική κοινότητα αποφοίτων του Agrifood Leadership, διατηρώντας ενεργό δίκτυο συνεργασιών και πρόσβαση σε νέες ευκαιρίες εξέλιξης.

Το πρόγραμμα υλοποιείται από τον οργανισμό Νέα Γεωργία Νέα Γενιά, υπό την επιστημονική καθοδήγηση του Rutgers University (New Jersey, USA), σε συνεργασία με κορυφαίες επιχειρήσεις του ελληνικού αγροδιατροφικού οικοσυστήματος.

Η απονομή του EIT Label από το EIT Food εντάσσει το πρόγραμμα στο ευρωπαϊκό οικοσύστημα εκπαίδευσης και καινοτομίας στον τομέα των τροφίμων, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο το διεθνές του αποτύπωμα.

Το πρόγραμμα θα διαρκέσει από το Νοέμβριο 2026 έως τον Ιούνιο 2027.

Να σημειωθεί ότι οι θέσεις είναι περιορισμένες και η επιλογή των συμμετεχόντων θα πραγματοποιηθεί κατόπιν αξιολόγησης και συνεντεύξεων.

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