ECSA: Το νέο Σύστημα Εμπορίας Ρύπων να διασφαλίζει την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής ναυτιλίας

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Επτά προϋποθέσεις θέτουν οι Ευρωπαίοι εφοπλιστές στην Κομισιόν, προκειμένου να διασφαλιστεί η ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής ναυτιλίας και να προχωρήσει η ενεργειακή μετάβαση του κλάδου, ενόψει της δημοσίευσης, την Παρασκευή, της νέας πρότασης για το Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών της ΕΕ.

Οι Ευρωπαίοι Εφοπλιστές – ECSA, με ανακοίνωσή τους, παρουσίασαν τις προϋποθέσεις που απαιτούνται ώστε να ενισχυθεί η θέση της ευρωπαϊκής ναυτιλίας στον διεθνή ανταγωνισμό. Όπως επισημαίνεται, η ευρωπαϊκή ναυτιλία αποτελεί γεωπολιτικό πλεονέκτημα για την Ευρώπη, διευκολύνοντας τις εξαγωγές και τις εισαγωγές αγαθών, τροφίμων και ενέργειας.

Ενώ η ΕΕ αντιπροσωπεύει περίπου το 15% του παγκόσμιου ΑΕΠ, ο ευρωπαϊκός ναυτιλιακός στόλος είναι ένας από τους μεγαλύτερους στον κόσμο, καθώς αντιστοιχεί περίπου στο 34,5% του παγκόσμιου στόλου, με βάση τη συνολική χωρητικότητα σε όλους τους επιμέρους κλάδους.

Οι προϋποθέσεις της ECSA για την αναβάθμιση της ναυτιλίας

Στο πλαίσιο αυτό και προκειμένου να διατηρηθεί η ισχυρή θέση του ευρωπαϊκού στόλου απέναντι στον διεθνή ανταγωνισμό, κυρίως από την Άπω Ανατολή, η ECSA θέτει τις ακόλουθες προϋποθέσεις: