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ECSA: Το νέο Σύστημα Εμπορίας Ρύπων να διασφαλίζει την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής ναυτιλίας

Τις προϋποθέσεις που απαιτούνται ώστε να ενισχυθεί η θέση της ευρωπαϊκής ναυτιλίας στον διεθνή ανταγωνισμό παρουσίασαν οι Ευρωπαίοι Εφοπλιστές - ECSA

Ναυτιλία 15.07.2026, 17:00
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ECSA: Το νέο Σύστημα Εμπορίας Ρύπων να διασφαλίζει την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής ναυτιλίας
Ρεπορτάζ Λάμπρος Καραγεώργος

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Επτά προϋποθέσεις θέτουν οι Ευρωπαίοι εφοπλιστές στην Κομισιόν, προκειμένου να διασφαλιστεί η ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής ναυτιλίας και να προχωρήσει η ενεργειακή μετάβαση του κλάδου, ενόψει της δημοσίευσης, την Παρασκευή, της νέας πρότασης για το Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών της ΕΕ.

Οι Ευρωπαίοι Εφοπλιστές – ECSA, με ανακοίνωσή τους, παρουσίασαν τις προϋποθέσεις που απαιτούνται ώστε να ενισχυθεί η θέση της ευρωπαϊκής ναυτιλίας στον διεθνή ανταγωνισμό. Όπως επισημαίνεται, η ευρωπαϊκή ναυτιλία αποτελεί γεωπολιτικό πλεονέκτημα για την Ευρώπη, διευκολύνοντας τις εξαγωγές και τις εισαγωγές αγαθών, τροφίμων και ενέργειας.

Ενώ η ΕΕ αντιπροσωπεύει περίπου το 15% του παγκόσμιου ΑΕΠ, ο ευρωπαϊκός ναυτιλιακός στόλος είναι ένας από τους μεγαλύτερους στον κόσμο, καθώς αντιστοιχεί περίπου στο 34,5% του παγκόσμιου στόλου, με βάση τη συνολική χωρητικότητα σε όλους τους επιμέρους κλάδους.

ECSA

Οι προϋποθέσεις της ECSA για την αναβάθμιση της ναυτιλίας

Στο πλαίσιο αυτό και προκειμένου να διατηρηθεί η ισχυρή θέση του ευρωπαϊκού στόλου απέναντι στον διεθνή ανταγωνισμό, κυρίως από την Άπω Ανατολή, η ECSA θέτει τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

  • Ρήτρα επανεξέτασης σε σχέση με τον IMO. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να δηλώσει με σαφήνεια ότι η νομοθεσία της ΕΕ θα επανεξεταστεί και, στη συνέχεια, θα αποσυρθεί μόλις υιοθετηθεί μια παγκόσμια συμφωνία στον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό, ώστε να αποφευχθούν η διπλή ρύθμιση και οι διπλές πληρωμές.
  • Δέσμευση των εσόδων από το ETS για επενδύσεις σε καθαρές τεχνολογίες και καύσιμα. Η ναυτιλία αποφέρει ετησίως 9 δισ. ευρώ σε εθνικά έσοδα και έσοδα της ΕΕ. Η αναθεώρηση του ETS θα πρέπει να υποχρεώνει τα κράτη-μέλη να χρησιμοποιούν τα χρήματα αυτά για την κάλυψη της διαφοράς τιμής, καθώς και για τη στήριξη της διαθεσιμότητας βιώσιμων καυσίμων και έργων καθαρής τεχνολογίας.
  • Ουσιαστική στήριξη των βιώσιμων καυσίμων. Τα έσοδα από το ETS θα πρέπει να καλύπτουν, στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, την τεράστια διαφορά τιμής των βιώσιμων καυσίμων, τα οποία είναι κατά μέσο όρο τέσσερις φορές ακριβότερα από τα συμβατικά. Το σημερινό επίπεδο στήριξης που παρέχεται στις αερομεταφορές θα πρέπει να αποτελέσει το σημείο εκκίνησης.
  • Ευρεία στήριξη των έργων καθαρής τεχνολογίας. Η πρόταση της Επιτροπής για την Πράξη Επιτάχυνσης της Βιομηχανίας προσδιορίζει τεχνολογίες μηδενικών καθαρών εκπομπών, οι οποίες βελτιώνουν την ενεργειακή αποδοτικότητα και επιτυγχάνουν άμεσες μειώσεις εκπομπών. Όλες οι καθαρές τεχνολογίες και όλα τα έργα ενεργειακής αποδοτικότητας θα πρέπει να λαμβάνουν στήριξη.
  • Διασφάλιση ισότιμων όρων ανταγωνισμού. Κάθε πρόταση για τη στήριξη της ανταγωνιστικότητας των λιμένων της ΕΕ πρέπει να διασφαλίζει την ακεραιότητα του συστήματος και να διατηρεί ισότιμους όρους ανταγωνισμού μεταξύ όλων των επιμέρους κλάδων της ναυτιλίας.
  • Οι παρεκκλίσεις να καταστούν αυτόματες, υποχρεωτικές και κατάλληλες για τον σκοπό τους. Οι παρεκκλίσεις που αφορούν τα νησιά, τις εξόχως απόκεντρες περιοχές και τα πλοία κατηγορίας πάγου θα πρέπει να παραταθούν και να καταστούν αυτόματες, υποχρεωτικές και κατάλληλες για τον σκοπό τους.
  • Απλούστευση των απαιτήσεων υποβολής εκθέσεων. Η ευθυγράμμιση των υποχρεώσεων υποβολής στοιχείων στο πλαίσιο του EU ETS και του FuelEU Maritime είναι ζωτικής σημασίας, προκειμένου να αποφεύγονται περιττά διοικητικά βάρη.

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