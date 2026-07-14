ECSA: Μόνιμη εξαίρεση όλων των νησιωτικών γραμμών από το ευρωπαϊκό ETS

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Να παραμείνουν εκτός του Ευρωπαϊκού Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών (EU ETS) οι θαλάσσιες μεταφορές επιβατών και εμπορευμάτων προς όλα τα νησιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανεξαρτήτως πληθυσμού, ζητεί η Ένωση των Εφοπλιστικών Φορέων της ΕΕ, European Shipowners – ECSA.

Ενόψει της επικείμενης αναθεώρησης του ευρωπαϊκού συστήματος εμπορίας ρύπων, οι Ευρωπαίοι εφοπλιστές καλούν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να καταστήσει μόνιμες, και μετά το 2030, τις ισχύουσες παρεκκλίσεις για συγκεκριμένες θαλάσσιες συνδέσεις, αλλά και να διευρύνει το πεδίο εφαρμογής τους, ώστε να ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες των νησιωτικών και απομακρυσμένων περιοχών.

Η ευρωπαϊκή νομοθεσία

Σήμερα, η ευρωπαϊκή νομοθεσία προβλέπει έως το τέλος του 2030 εξαίρεση από το EU ETS για ορισμένες θαλάσσιες συνδέσεις με νησιά που έχουν λιγότερους από 200.000 μόνιμους κατοίκους. Στην Ελλάδα, η πρόβλεψη αυτή καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος των ακτοπλοϊκών γραμμών, με βασική εξαίρεση τις συνδέσεις του Πειραιά με την Κρήτη. Έτσι, στις εξαιρούμενες γραμμές το κόστος αγοράς δικαιωμάτων εκπομπών δεν μετακυλίεται στα εισιτήρια των επιβατών και στα μεταφερόμενα φορτία.

Οι Ευρωπαίοι εφοπλιστές δεν αμφισβητούν συνολικά το σημερινό γεωγραφικό πεδίο εφαρμογής του EU ETS στη ναυτιλία

Η ECSA ζητεί η εξαίρεση να επεκταθεί σε όλα τα νησιά της ΕΕ, ακόμη και σε εκείνα με πληθυσμό άνω των 200.000 κατοίκων, καθώς και στα ίδια τα νησιωτικά κράτη. Όπως επισημαίνει, η συνδεσιμότητα και η ανταγωνιστικότητα των νησιωτικών περιοχών δεν μπορεί να εξαρτάται από ένα αυθαίρετο πληθυσμιακό όριο.

Η ευρωπαϊκή ναυτιλία μεταφέρει περίπου το 76% του εξωτερικού εμπορίου της ΕΕ και διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στη σύνδεση των νησιών, των εξόχως απόκεντρων περιοχών και των περιοχών που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερες συνθήκες ναυσιπλοΐας. Σύμφωνα με την ECSA, η επιβάρυνση των ακτοπλοϊκών συνδέσεων με πρόσθετα κόστη άνθρακα ενδέχεται να αυξήσει τις τιμές μεταφοράς, να επηρεάσει την τροφοδοσία των νησιών και να διευρύνει τις περιφερειακές ανισότητες.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στα πλοία που έχουν την δυνατότητα να ταξιδεύουν σε περιοχές με πάγο (ice class). Οι αυξημένες εκπομπές των συγκεκριμένων πλοίων, υπογραμμίζει η ECSA, δεν αποτελούν εμπορική επιλογή των εταιρειών, αλλά συνέπεια των αυστηρών απαιτήσεων ασφάλειας και πλοήγησης σε δύσκολες χειμερινές συνθήκες. Για τον λόγο αυτό ζητεί η σχετική παρέκκλιση να αποκτήσει μόνιμο χαρακτήρα και να ευθυγραμμιστεί με το καθεστώς του FuelEU Maritime, το οποίο λαμβάνει υπόψη την πλεύση σε συνθήκες πάγου.

Για τις απόμακρες περιοχές της ΕΕ, η ECSA προτείνει η εξαίρεση να καλύπτει όλα τα ταξίδια από, προς και μεταξύ των συγκεκριμένων περιοχών και των κρατών-μελών της ΕΕ. Η ρύθμιση, όπως σημειώνει, είναι απαραίτητη για τη διατήρηση της επιβατικής και εμπορευματικής συνδεσιμότητας, την εδαφική συνοχή και τη διασφάλιση ίσων όρων ανταγωνισμού.

Παράλληλα, ζητεί να διατηρηθεί η παρέκκλιση για τις διακρατικές θαλάσσιες γραμμές που εκτελούνται στο πλαίσιο υποχρεώσεων δημόσιας υπηρεσίας.

Οι Ευρωπαίοι εφοπλιστές δεν αμφισβητούν συνολικά το σημερινό γεωγραφικό πεδίο εφαρμογής του EU ETS στη ναυτιλία. Θεωρούν, ωστόσο, ότι η σταθερότητα του συστήματος πρέπει να συνοδευτεί από μόνιμες και λειτουργικές εξαιρέσεις για τις περιοχές όπου η θαλάσσια μεταφορά δεν αποτελεί απλώς μία εμπορική επιλογή, αλλά βασική προϋπόθεση οικονομικής και κοινωνικής συνοχής.