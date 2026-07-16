ΠΑΣΕΒΙΠΕ: Να αποσυρθεί διάταξη του νέου Χωροταξικού για τα Επιχειρηματικά Πάρκα

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Στις ρυθμίσεις του νέου Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τη Βιομηχανία και την Εφοδιαστική Αλυσίδα που επηρεάζουν άμεσα την εγκατάσταση, τη λειτουργία και την ανάπτυξη των επιχειρήσεων εντός ΟΥΜΕΔ εστίασε ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Βιομηχανικών Περιοχών (ΠΑΣΕΒΙΠΕ), συμμετέχοντας στη διαβούλευση του υπουργείου Περιβάλλοντος και ενέργειας. Ως θεσμικός εκφραστής των επιχειρήσεων που είναι εγκατεστημένες σε Επιχειρηματικά Πάρκα, αλλά και εκείνων που θα επιλέξουν στο μέλλον να εγκατασταθούν ή να οργανωθούν σε οργανωμένους υποδοχείς, με βάση την υπερδεκαετή εμπειρία του στα ζητήματα αυτά, ο Σύνδεσμος κατέθεσε θέσεις που αποσκοπούν στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της οργανωμένης ελληνικής βιομηχανίας και στη διασφάλιση συνθηκών ασφάλειας δικαίου για τις επιχειρήσεις, αναφέρεται σε ανακοίνωση του συνδέσμου.

Η διάταξη που ζητεί ο ΠΑΣΙΒΕΠΕ να αποσυρθεί

Κεντρικό σημείο της παρέμβασης του ΠΑΣΕΒΙΠΕ αποτέλεσε η πρόβλεψη του άρθρου 10 παρ. 3ε του σχεδίου ΚΥΑ, σύμφωνα με την οποία θεσμοθετείται η αρμοδιότητα του φορέα διαχείρισης των ΟΥΜΕΔ για τον έλεγχο της περιβαλλοντικής και πολεοδομικής συμβατότητας της εγκατάστασης και λειτουργίας των εγκατεστημένων παραγωγικών μονάδων εντός ΟΥΜΕΔ. Το συγκεκριμένο εδάφιο, όπως επεσήμανε ο Σύνδεσμος, είναι αναγκαίο να αποσυρθεί, καθώς δημιουργεί περιθώριο διεύρυνσης αρμοδιοτήτων των Εταιρειών Ανάπτυξης και Διαχείρισης Επιχειρηματικών Πάρκων σε πεδία που άπτονται του δημόσιου ελέγχου και της κανονιστικής εποπτείας.

Ο ΠΑΣΕΒΙΠΕ τόνισε ότι η εν λόγω ρύθμιση είναι εξαιρετικά γενική και αόριστη, στερείται επαρκών εγγυήσεων για την προστασία των εγκατεστημένων επιχειρήσεων και ενδέχεται να οδηγήσει σε καταχρηστικές πρακτικές, είτε ως προς την παρεμπόδιση εγκατάστασης, εκσυγχρονισμού και επέκτασης επιχειρήσεων είτε ως προς την επιβολή υπέρμετρων επιβαρύνσεων για την παροχή θετικής κρίσης συμβατότητας. Για τον λόγο αυτό, ο Σύνδεσμος ζήτησε ρητά την απόσυρση του εδαφίου 10.3.ε.

Συμπληρωματικές προτάσεις

Πέραν της κύριας αυτής παρέμβασης, ο ΠΑΣΕΒΙΠΕ κατέθεσε και σειρά συμπληρωματικών προτάσεων. Ειδικότερα, πρότεινε να θεσπιστεί κατεύθυνση υποχρεωτικής πρόβλεψης κατάλληλων χρήσεων γης σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα της χώρας, ώστε να μπορεί να αναπτυχθεί τουλάχιστον ένας ΟΥΜΕΔ που να ανταποκρίνεται στις μακροχρόνιες ανάγκες της περιοχής, μαζί με τις αναγκαίες υποδομές μεταφορών και διασύνδεσης με λιμάνια, αεροδρόμια και αστικά κέντρα.

Παράλληλα, εισηγήθηκε την άμεση εξειδίκευση των αναγκών γης για νέα Επιχειρηματικά Πάρκα ανά Περιφερειακή Ενότητα, ώστε να επιταχυνθεί η απόδοση χρήσεων γης και να καταστεί εφικτή η δημιουργία οργανωμένων υποδοχέων σε όλη τη χώρα. Στο ίδιο πλαίσιο, επισήμανε ότι δεν πρέπει να επιτρέπεται η δημιουργία νέων γηπέδων εντός ΟΥΜΕΔ με μονομερή απόφαση της οικείας ΕΑΔΕΠ, όταν αυτό συνεπάγεται μείωση υφιστάμενων κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε, επίσης, στη συνύπαρξη μεταποιητικών δραστηριοτήτων και δραστηριοτήτων εφοδιαστικής αλυσίδας σε ενιαίους ΟΥΜΕΔ, επιλογή που ανταποκρίνεται στη διεθνή πρακτική και μπορεί να εξυπηρετήσει αποτελεσματικότερα τη λειτουργία της παραγωγής. Η πρόταση αυτή δεν αναιρεί, βεβαίως, τη δυνατότητα δημιουργίας ΟΥΜΕΔ αμιγώς για δραστηριότητες εφοδιαστικής αλυσίδας, όπου αυτό υπηρετεί ειδικότερους σκοπούς αποθήκευσης και διαμετακόμισης.

Οικονομικά κίνητρα

Σε ό,τι αφορά τα οικονομικά κίνητρα, ο ΠΑΣΕΒΙΠΕ υπογράμμισε ότι η κατεύθυνση επιβάρυνσης των εκτός ΟΥΜΕΔ γηπέδων, όπως αποτυπώνεται στη συνοδευτική Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, δεν συνιστά τη βέλτιστη προσέγγιση για την ενίσχυση της οργανωμένης χωροθέτησης. Αντί της τεχνητής αύξησης του κόστους εκτός σχεδίου εγκατάστασης, ο Σύνδεσμος πρότεινε τη διαμόρφωση χρηματοδοτικών, φορολογικών και εγγυοδοτικών εργαλείων που θα μειώνουν ουσιαστικά το κόστος αγοράς γηπέδου, εγκατάστασης και λειτουργίας εντός ΟΥΜΕΔ.

Συναφώς, ο ΠΑΣΕΒΙΠΕ επισήμανε ότι η υποχρεωτική προώθηση του Δικαιώματος Επιφανείας, αντί της δυνατότητας αγοράς γηπέδου εντός ΟΥΜΕΔ, λειτουργεί αποτρεπτικά για ορισμένες επενδύσεις. Για τον λόγο αυτό, ζήτησε να υπάρχει προαιρετική επιλογή μεταξύ αγοράς και μακροχρόνιας μίσθωσης, ώστε ο ενδιαφερόμενος επενδυτής να μπορεί να επιλέγει το καταλληλότερο μοντέλο με βάση τις οικονομικές προβλέψεις και τον ορίζοντα της επένδυσής του.

Ο ΠΑΣΕΒΙΠΕ επαναλαμβάνει ότι ο χωρικός σχεδιασμός της βιομηχανίας και της εφοδιαστικής αλυσίδας αποτελεί κρίσιμο εργαλείο παραγωγικής πολιτικής, περιφερειακής ανάπτυξης και ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας της χώρας. Η οργανωμένη επιχειρηματικότητα χρειάζεται ένα σαφές, δίκαιο και λειτουργικό πλαίσιο, το οποίο θα ενισχύει πραγματικά τα Επιχειρηματικά Πάρκα και θα διασφαλίζει σταθερές και βιώσιμες συνθήκες για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται εντός αυτών.

Ο ΠΑΣΕΒΙΠΕ θα συνεχίσει να παρεμβαίνει τεκμηριωμένα και θεσμικά σε κάθε πρωτοβουλία που αφορά τη λειτουργία, την ανάπτυξη και τη θωράκιση της οργανωμένης βιομηχανικής δραστηριότητας στη χώρα, με σταθερό γνώμονα την ενίσχυση της παραγωγής, της επιχειρηματικότητας και της περιφερειακής ανάπτυξης.