 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(1) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(22) "Manufacturing Industry"
    [1]=>
    string(37) "Logistics and Transportation Industry"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(8) "positive"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(8) "Business"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(28) "Law Gov & Politics: Politics"
}

Μπρατάκος: Ιστορική ευκαιρία το χωροταξικό για τη βιομηχανία

Ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ Γιάννης Μπραρτάκος χαιρετίζει τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία αναθεώρησης και επικαιροποίησης του χωροταξικού πλαισίου

Βιομηχανία 14.07.2026, 16:39
Σχολιάστε
Μπρατάκος: Ιστορική ευκαιρία το χωροταξικό για τη βιομηχανία
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Υπόμνημα  θέσεων και προτάσεων επί του σχεδίου της Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) για το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο Βιομηχανίας και Εφοδιαστικής Αλυσίδας υπέβαλε ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ, κ. Γιάννης Μπρατάκος. Με την παρέμβασή του αυτή, το ΕΒΕΑ αναδεικνύει την αναθεώρηση του πλαισίου ως μια κομβική ευκαιρία για τον εκσυγχρονισμό του χωροταξικού σχεδιασμού και την ουσιαστική ενίσχυση της παραγωγικής βάσης της χώρας.

Μπρατάκος: Η επιτυχία θα κριθεί στην πράξη

Σε δήλωσή του, ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ, κ. Γιάννης Μπρατάκος, επισημαίνει:  «Το ΕΒΕΑ χαιρετίζει τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία αναθεώρησης και επικαιροποίησης, καθώς το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, έπειτα από σχεδόν δεκαπέντε έτη εφαρμογής, αδυνατεί πλέον να ανταποκριθεί στις σύγχρονες ανάγκες της παραγωγής, της μεταποίησης, των logistics, της πράσινης μετάβασης και της τεχνολογικής αναβάθμισης. Η χώρα χρειάζεται σήμερα ένα σύγχρονο, λειτουργικό και εφαρμόσιμο χωροταξικό πλαίσιο, το οποίο θα δημιουργεί συνθήκες ασφάλειας δικαίου, θα ενθαρρύνει τις παραγωγικές επενδύσεις και θα υποστηρίζει την οργανωμένη ανάπτυξη της βιομηχανίας και της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Η επιτυχία αυτής της κρίσιμης μεταρρύθμισης θα κριθεί στην πράξη, από το κατά πόσο οι νέες ρυθμίσεις θα συνοδεύονται από οργανωμένους υποδοχείς, σύγχρονες υποδομές, κατάλληλα χρηματοδοτικά εργαλεία και αποτελεσματικές διοικητικές διαδικασίες που θα ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας. Ιδιαίτερα για την Αττική, η εξυγίανση και οργάνωση των Άτυπων Βιομηχανικών Συγκεντρώσεων πρέπει να αποτελέσει τον βασικό μηχανισμό εφαρμογής του νέου Πλαισίου, δημιουργώντας νέο απόθεμα οργανωμένης βιομηχανικής γης και βελτιώνοντας ριζικά το επιχειρηματικό περιβάλλον».

Το υπόμνημα

Αναλυτικότερα, το Υπόμνημα του ΕΒΕΑ χαρακτηρίζει ιδιαίτερα θετική την ενοποίηση Βιομηχανίας και Εφοδιαστικής Αλυσίδας σε ένα ενιαίο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο, ζητώντας ωστόσο τη ρητή πρόβλεψη για μεικτούς οργανωμένους υποδοχείς που θα ανταποκρίνονται στις πραγματικές συνθήκες της αγοράς. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην Περιφέρεια Αττικής, η οποία παράγει το 40% του εγχώριου βιομηχανικού προϊόντος, με το Επιμελητήριο να προτάσσει ως κορυφαία προτεραιότητα ένα ρεαλιστικό πρόγραμμα εξυγίανσης και μετατροπής των 14 βασικών Άτυπων Βιομηχανικών Συγκεντρώσεων σε σύγχρονα Επιχειρηματικά Πάρκα.

Παράλληλα, υπογραμμίζεται ότι η αναγκαία μετάβαση προς την οργανωμένη χωροθέτηση πρέπει να γίνει σταδιακά. Οι περιορισμοί στην εκτός σχεδίου δόμηση δεν μπορούν να προηγηθούν της δημιουργίας επαρκούς οργανωμένης γης, καθώς κάτι τέτοιο θα τροχοπεδούσε τις επενδύσεις, ενώ πρέπει να διασφαλιστεί το δικαίωμα λειτουργίας και επέκτασης των υφιστάμενων μονάδων.

Ακόμη, για την επιτυχία της μεταρρύθμισης το ΕΒΕΑ ζητά ένα απλούστερο θεσμικό πλαίσιο για τα Επιχειρηματικά Πάρκα, δημόσια συγχρηματοδότηση των εισφορών σε χρήμα για τις άτυπες συγκεντρώσεις και άμεση σύνδεση της χωροταξίας με τον Αναπτυξιακό Νόμο και το ΕΣΠΑ. Τέλος, επισημαίνεται ότι η ανταγωνιστικότητα του παραγωγικού ιστού προϋποθέτει σύγχρονες υποδομές διασυνδεσιμότητας (μεταφορικές, ενεργειακές, ψηφιακές), διοικητική απλοποίηση με σαφή χρονοδιαγράμματα, καθώς και τη θεσμοθέτηση μιας ειδικής διαδικασίας ταχείας και προβλέψιμης αδειοδότησης για παραγωγικές επενδύσεις υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Οι 10 βασικές προτάσεις του ΕΒΕΑ

Α. Χωροταξικός σχεδιασμός

1.   Θεσμοθέτηση ειδικού Προγράμματος Εξυγίανσης και Οργάνωσης των Άτυπων Βιομηχανικών Συγκεντρώσεων της Αττικής.

2.   Προτεραιότητα στις 14 βασικές Άτυπες Βιομηχανικές Συγκεντρώσεις της Αττικής ως πρώτο πυρήνα εφαρμογής.

3.   Ρητή αναγνώριση της δυνατότητας ανάπτυξης μεικτών οργανωμένων υποδοχέων Βιομηχανίας και Logistics.

4.   Διαμόρφωση ρεαλιστικών μεταβατικών διατάξεων για τη λειτουργία και επέκταση των υφιστάμενων μονάδων.

5.   Μη εφαρμογή περιορισμών στην εκτός σχεδίου δόμηση χωρίς την προηγούμενη εξασφάλιση επαρκούς οργανωμένης γης.

Β. Επιχειρηματικά Πάρκα και χρηματοδότηση

6. Επιτάχυνση της ανάπτυξης Επιχειρηματικών Πάρκων με απλούστερες διαδικασίες και ευελιξία.

7. Δημόσια συγχρηματοδότηση των εισφορών σε χρήμα για τη μετατροπή των Άτυπων Συγκεντρώσεων σε Πάρκα Εξυγίανσης.

8. Σύνδεση του νέου Χωροταξικού με τον Αναπτυξιακό Νόμο, το ΕΣΠΑ και εθνικούς/ευρωπαϊκούς πόρους.

Γ. Υποδομές και εφαρμογή

9. Ενίσχυση των βασικών υποδομών (δίκτυα, ενέργεια, αντιπλημμυρική προστασία, ψηφιακή συνδεσιμότητα) στους υποδοχείς.

10. Θέσπιση συγκεκριμένων δεικτών παρακολούθησης της εφαρμογής του Πλαισίου (π.χ. χρόνοι αδειοδότησης, ρυθμοί ανάπτυξης Επιχειρηματικών Πάρκων).

Το ΕΒΕΑ παραμένει στη διάθεση της Πολιτείας με πνεύμα θεσμικής συνεργασίας, προσφέροντας τεκμηριωμένες λύσεις, ώστε το νέο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο να αποτελέσει τον καταλύτη για τη βιώσιμη βιομηχανική ανάπτυξη και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
economy
ElvalHalcor: Αλλάζει πίστα με το επενδυτικό σχέδιο των 850 εκατ.
Business

Αλλάζει πίστα η ElvalHalcor - Η ΑΜΚ και το επενδυτικό σχέδιο των 850 εκατ.
ΜΙΔΑ: Στο στόχαστρο τα αγροτικά ακίνητα – Πρόστιμα έως 1.000 ευρώ
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

ΜΙΔΑ: Στο στόχαστρο τα αγροτικά ακίνητα – Πρόστιμα έως 1.000 ευρώ
Μπρατάκος: Ιστορική ευκαιρία το χωροταξικό για τη βιομηχανία
Βιομηχανία

Μπρατάκος: Ιστορική ευκαιρία το χωροταξικό για τη βιομηχανία
Ακίνητα: Ρεκόρ ζήτησης στις ελληνικές πολυτελείς κατοικίες – Ισχυρή η ζήτηση στο καθεστώς Non-Dom
Ακίνητα

Σπάει τα κοντέρ η ζήτηση για πολυτελή ακίνητα
Κυρ. Πιερρακάκης: Στις τράπεζες υπάρχει ρευστότητα που περιμένει να γίνει ανάπτυξη
Economy

Πιερρακάκης: Στις τράπεζες υπάρχει ρευστότητα που περιμένει να γίνει ανάπτυξη
Στουρνάρας: Στο 3,8% ο πληθωρισμός το 2026
Economy

Στουρνάρας: Τα 9 «βαρίδια» της ανάπτυξης

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Η Wall Street επικεντρώνεται σε υψηλότερους κινδύνους και αποδόσεις
Reuters Breakingviews

Η άλλη όψη της έκρηξης κερδών των τραπεζών της Wall Street

Η άνοδος των επιχειρηματικών deals μπορεί να ευνοήσει όλες τις τράπεζες, αλλά και να τις βουλιάξει όλες μαζί

Stephen Gandel
Το τελευταίο μίλι για τον Ε65 – Ο δρόμος γέφυρα για Ανατολική και Δυτική Ελλάδα
Κατασκευές

Το τελευταίο μίλι για τον Ε65 – Σε 4 ώρες «Αθήνα - Εγνατία Οδός»

Παραδίδονται τα τελευταία 46 χλμ. του Ε65 - Ο αυτοκινητόδρομος των 182 χλμ. που φέρνει πιο κοντά τα λιμάνια Πειραιά, Ηγουμενίτσας και Βόλου

Χρήστος Κολώνας
Πετρέλαιο: Τα Στενά του Ορμούζ δεν θα γυρίσουν στην προπολεμική κατάσταση
Πετρέλαιο

Γιατί το Ορμούζ αλλάζει για πάντα

Το πετρέλαιο σημείωσε τη μεγαλύτερη ημερήσια άνοδο από την εποχή της πανδημίας

Τζούλη Καλημέρη
Ομόλογα: Τα εταιρικά ομόλογα έχουν τις καλύτερες αποδόσεις εδώ και χρόνια – Γιατί δεν είναι αρκετό
World

Οι αποδόσεις εταιρικών ομολόγων δεν πείθουν τους επενδυτές

Οι υψηλότερες μακροπρόθεσμες αποδόσεις ενδέχεται να μην αντισταθμίζουν τους υψηλότερους κινδύνους για τα εταιρικά ομόλογα

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Κρασί: Ουκρανοί οινοποιοί επιμένουν παρά τον πόλεμο
AGRO

Ουκρανοί οινοποιοί επιμένουν παρά τον πόλεμο

Το κρασί γίνεται για τους ουκρανούς αμπελουργούς και οινοποιούς σύμβολο αντοχής και ελπίδας

Ανθή Γεωργίου
JP Morgan: Ποιες μετοχές θα προσελκύσουν πάνω από 1 δισ.
Xρηματιστήριο Αθηνών

JP Morgan: Ποιες μετοχές θα προσελκύσουν πάνω από 1 δισ.

Οι εισροές άνω του 1 δισ. δολαρίων τον Σεπτέμβριο μπορούν να αποτελέσουν καταλύτη για το ελληνικό χρηματιστήριο

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Κόκκινα δάνεια: Τι αλλάζει στις διαταγές πληρωμής και στον εξωδικαστικό μηχανισμό
Τράπεζες

Μάχη με το χρόνο για τα κόκκινα δάνεια – Τι αλλάζει

Τα κόκκινα δάνεια και οι νέες δυνατότητες για την διαχείριση του ιδιωτικού χρέους  

Αγης Μάρκου
Γάζα: Η Παλαιστινιακή Αρχή σε κατάσταση οικονομικής ασφυξίας
World

Η Παλαιστινιακή Αρχή σε οικονομική ασφυξία

Οι οικονομικές, νομισματικές και δημοσιονομικές κυρώσεις που επιβάλλει το Τελ Αβίβ για να εμποδίσει τη δημιουργία παλαιστινιακού κράτους

Αλέξανδρος Καψύλης
Περισσότερα από Βιομηχανία
ElvalHalcor: Αλλάζει πίστα με το επενδυτικό σχέδιο των 850 εκατ.
Business

Αλλάζει πίστα η ElvalHalcor - Η ΑΜΚ και το επενδυτικό σχέδιο των 850 εκατ.

Η ElvalHalcor στοχεύει σε πωλήσεις 1 εκατ. τόνων σε αλουμίνιο και χαλκό - Οι κρυμμένες ευκαιρίες στην ανακύκλωση, τα data centers, τις μεταφορές και την άμυνα

Χρήστος Κολώνας
Μπρατάκος: Ιστορική ευκαιρία το χωροταξικό για τη βιομηχανία
Βιομηχανία

Μπρατάκος: Ιστορική ευκαιρία το χωροταξικό για τη βιομηχανία

Ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ Γιάννης Μπραρτάκος χαιρετίζει τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία αναθεώρησης και επικαιροποίησης του χωροταξικού πλαισίου

Ακίνητα: Ρεκόρ ζήτησης στις ελληνικές πολυτελείς κατοικίες – Ισχυρή η ζήτηση στο καθεστώς Non-Dom
Ακίνητα

Σπάει τα κοντέρ η ζήτηση για πολυτελή ακίνητα

Το καθεστώς Non-Dom αναδεικνύεται πλέον σε δομικό παράγοντα της αγοράς στα ακίνητα, καλύπτοντας το 29% του συνολικού όγκου συναλλαγών του 2025

Κυρ. Πιερρακάκης: Στις τράπεζες υπάρχει ρευστότητα που περιμένει να γίνει ανάπτυξη
Economy

Πιερρακάκης: Στις τράπεζες υπάρχει ρευστότητα που περιμένει να γίνει ανάπτυξη

Τα δανειακά χαρτοφυλάκια των ελληνικών τραπεζών, ως ποσοστό του ΑΕΠ, δεν είναι από τα πιο υψηλά στο ευρωσύστημα κι αυτό είναι ευκαιρία υποστηρίζει ο κ. Πιερρακάκης

Στουρνάρας: Στο 3,8% ο πληθωρισμός το 2026
Economy

Στουρνάρας: Τα 9 «βαρίδια» της ανάπτυξης

Η εικόνα και οι εκτιμήσεις του Γιάννη Στουρνάρα για τράπεζες, Ελλάδα και Ευρωζώνη - Στο 3,8% θα κλείσει ο πληθωρισμός

Στον Πρόεδρο της Βουλής η Ετήσια Έκδοση της ΕΕΕΠ για το 2025
Economy

Στον Πρόεδρο της Βουλής η Ετήσια Έκδοση της ΕΕΕΠ για το 2025

Στην έκθεση παρουσιάζεται το σύνολο των δράσεων της Επιτροπής κατά το έτος 2025

Αμεσες ξένες επενδύσεις: Ποιοτικός έλεγχος στα 13 δισ. ευρώ στην Ελλάδα
Economy

Ποιοτικός έλεγχος στα 13 δισ. για τις ξένες επενδύσεις

Η Ελλάδα καταγράφει μία από τις καλύτερες επιδόσεις των τελευταίων δεκαετιών στις άμεσες ξένες επενδύσεις, αλλά πόσο αυτές φέρνουν προστιθέμενη αξία που αφήνουν στην οικονομία

Αλέξανδρος Κλώσσας
Latest News
Στενά του Ορμούζ: Κατέρρευσαν οι διελεύσεις – Τα πλοία στρέφονται στον ιρανικό διάδρομο
World

Στενά του Ορμούζ: Κατέρρευσαν οι διελεύσεις – Τα πλοία στρέφονται στον ιρανικό διάδρομο

Στην πράξη, οι διελεύσεις στα Στενά του Ορμούζ έχουν περιοριστεί σε ελάχιστα πλοία

Λάμπρος Καραγεώργος
Τραμπ: Οι επιθέσεις στο Ιράν θα συνεχιστούν μέχρι να πω ότι αρκεί
Κόσμος

Τραμπ: Οι επιθέσεις στο Ιράν θα συνεχιστούν μέχρι να πω ότι αρκεί

Μιλώντας στο αμερικανικό FOX, ο πρόεδρος των ΗΠΑ μίλησε για τις νέες εκατέρωθεν επιθέσεις με το Ιράν, για τον φόρο διέλευσης και γιατί τον πήρε πίσω

Η Wall Street επικεντρώνεται σε υψηλότερους κινδύνους και αποδόσεις
Reuters Breakingviews

Η άλλη όψη της έκρηξης κερδών των τραπεζών της Wall Street

Η άνοδος των επιχειρηματικών deals μπορεί να ευνοήσει όλες τις τράπεζες, αλλά και να τις βουλιάξει όλες μαζί

Stephen Gandel
Smerc: Επενδύσεις στις κτηνιατρικές υπηρεσίες και αίτημα για μείωση του ΦΠΑ
Business

Ο Καραμούζης βλέπει αγορά 200 εκατ. και ζητά χαμηλό ΦΠΑ 

Από τα 2 στα 12 εκατ. ευρώ οι επενδύσεις της Smerc στην Πλακεντία Κτηνιατρική Κλινική - Nέα ασφαλιστικά προγράμματα για κατοικίδια και σχέδια επέκτασης σε Πελοπόννησο, Κρήτη και Κύπρο 

Δημήτρης Χαροντάκης
Τράπεζες: Τι έρχεται μετά το Ταμείο Ανάκαμψης για την χρηματοδότηση των επενδύσεων
Τράπεζες

Το RRF τελειώνει, η μάχη για τις επενδύσεις αρχίζει

Τα νέα ευρωπαϊκά εργαλεία για τις επενδύσεις και ο ρόλος που θα παίξουν οι τράπεζες

Αγης Μάρκου
ElvalHalcor: Αλλάζει πίστα με το επενδυτικό σχέδιο των 850 εκατ.
Business

Αλλάζει πίστα η ElvalHalcor - Η ΑΜΚ και το επενδυτικό σχέδιο των 850 εκατ.

Η ElvalHalcor στοχεύει σε πωλήσεις 1 εκατ. τόνων σε αλουμίνιο και χαλκό - Οι κρυμμένες ευκαιρίες στην ανακύκλωση, τα data centers, τις μεταφορές και την άμυνα

Χρήστος Κολώνας
Αεροπορικός τουρισμός: Η αγορά των 100 δισ. ευρώ που χάνει η Ελλάδα
Τουρισμός

Η αγορά των 100 δισ. που χάνει η Ελλάδα

Ο αεροπορικός τουρισμός αφορά ταξιδιώτες με υψηλή αγοραστική δύναμη, που δαπανούν σημαντικά ποσά σε ξενοδοχεία ανώτερων κατηγοριών, εστίαση, μεταφορές κ.ο.κ.

Λάμπρος Καραγεώργος
DER Touristik: Επένδυση 40 εκατ. ευρώ για νέο πεντάστερο ξενοδοχείο στην Κω
Business

Γερμανική εταιρεία χτίζει πεντάστερο «χωριό» 40 εκατ. στην Κω

Το Aldiana Kos των 810 κλινών και 270 δωματίων, οι 21 πισίνες και οι 280 θέσεις εργασίας – Η στροφή της γερμανικής DER Touristik από τη μίσθωση ξενοδοχείων στην ιδιόκτητη ανάπτυξη

Λάμπρος Καραγεώργος
Λειψυδρία: Μεγαλώνει η λίστα των περιοχών σε έκτακτη ανάγκη – Fast track έργα για να μη στερέψουν οι βρύσες
Κλιματική αλλαγή

Λειψυδρία: Συναγερμός σε δέκα περιοχές - Έρχονται έργα εξπρές

Νομοσχέδιο του ΥΠΕΝ προτείνει διαδικασίες εξπρές για αφαλατώσεις, δίκτυα και υποδομές, καθώς αυξάνονται οι περιοχές που πλήττονται

Μάχη Τράτσα
Η ψευδαίσθηση της ασφάλειας
Experts

Η ψευδαίσθηση της ασφάλειας

Οι επενδυτές συχνά αρκούνται σε επιφανειακές πολιτικές ενδείξεις για να προεξοφλήσουν την αποκλιμάκωση

Γιώργος Λαγαρίας
Βροχή… εκατ. στο ΧΑ, το «μαξιλάρι» της ElvalHalcor, η ρελάνς της CrediaBank, το γύρισμα της Eurobank, η Jumbo περιμένει τον καταλύτη
Inside Stories

Βροχή… εκατ. στο ΧΑ, το «μαξιλάρι» της ElvalHalcor, η ρελάνς της CrediaBank, το γύρισμα της Eurobank, η Jumbo περιμένει τον καταλύτη

Όταν μιλά η Fed…

Hermès: Τι έφεραν οι ουρές στο κατάστημα της Βουκουρεστίου
Business

Hermès: Τι έφεραν οι ουρές στο κατάστημα της Βουκουρεστίου

Διψήφια κερδοφορία και ισχυρή χρηματοοικονομική θέση για την Hermès στην Ελλάδα

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Ομόλογα: Τα εταιρικά ομόλογα έχουν τις καλύτερες αποδόσεις εδώ και χρόνια – Γιατί δεν είναι αρκετό
World

Οι αποδόσεις εταιρικών ομολόγων δεν πείθουν τους επενδυτές

Οι υψηλότερες μακροπρόθεσμες αποδόσεις ενδέχεται να μην αντισταθμίζουν τους υψηλότερους κινδύνους για τα εταιρικά ομόλογα

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
To μέλλον της παγκόσμιας θαλάσσιας τάξης
Experts

To μέλλον της θαλάσσιας τάξης

Η αντιπαράθεση για τα Στενά του Ορμούζ αφορά ποιος θα καθορίζει τους όρους πρόσβασης και ποιος θα αποκομίζει τα οφέλη από τον έλεγχό του

Αθανάσιος Πλατιάς
Cosmos Sport: Άλμα 16% στον τζίρο και σχέδια για νέα καταστήματα
Business

Με γεμάτο ταμείο για τον επόμενο γύρο ανάπτυξης η Cosmos Sport

Μετά το ισχυρό 2025, η Cosmos Sport εξετάζει νέα ανοίγματα σε Ελλάδα και Κύπρο, ποντάροντας στη δυναμική της αγοράς αθλητικών ειδών

Κωνσταντίνος Δημητρίου
ΜΙΔΑ: Στο στόχαστρο τα αγροτικά ακίνητα – Πρόστιμα έως 1.000 ευρώ
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

ΜΙΔΑ: Στο στόχαστρο τα αγροτικά ακίνητα – Πρόστιμα έως 1.000 ευρώ

Σε λειτουργία μπαίνει τις επόμενες ημέρες το νέο ψηφιακό Μητρώο Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων (ΜΙΔΑ)

Ανδρομάχη Παύλου

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies