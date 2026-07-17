Alpha Real Estate Services: Εγκρίθηκε η διανομή μερίσματος 7 εκατ. ευρώ

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Τη διανομή μερίσματος συνολικού ύψους €7 εκατ., ή €0,50 (μικτό ποσό) ανά μετοχή, από τα κέρδη της χρήσης 2025 ενέκρινε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Alpha Real Estate Services, επιβεβαιώνοντας την ιδιαίτερα ισχυρή χρηματοοικονομική θέση της εταιρείας, τη διατηρήσιμη αναπτυξιακή της δυναμική και τη σταθερή προσήλωσή της στη δημιουργία αξίας για τους μετόχους της.

Η απόφαση αυτή έρχεται ως επιστέγασμα μιας χρονιάς κατά την οποία η εταιρεία ολοκλήρωσε με επιτυχία τον στρατηγικό μετασχηματισμό της, ενίσχυσε περαιτέρω την οργανική της κερδοφορία και κατέγραψε σημαντική βελτίωση στην ποιότητα των εσόδων της, επιβεβαιώνοντας ότι έχει πλέον εισέλθει σε μια νέα φάση βιώσιμης ανάπτυξης.

Σύμφωνα με τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος μερίσματος ορίστηκε η 22η Ιουνίου 2026, ως ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων η 23η Ιουνίου 2026, ενώ η καταβολή του μερίσματος θα ξεκινήσει στις 29 Ιουλίου 2026.

2025: Μια χρονιά στρατηγικής μετάβασης και ισχυρής οργανικής ανάπτυξης

Το 2025 αποτέλεσε σημείο καμπής για την Alpha Real Estate Services, καθώς ολοκληρώθηκε ουσιαστικά η στρατηγική αναδιάρθρωση του χαρτοφυλακίου της εταιρίας και ταυτόχρονα ενισχύθηκε σημαντικά η παραγωγή επαναλαμβανόμενων λειτουργικών εσόδων.

Όπως ανέφερε ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, Γιάννης Γκάνος, από τα 24 ακίνητα που διέθετε η εταιρεία κατά την έναρξη του προγράμματος αποεπένδυσης, απομένει πλέον προς αξιοποίηση μόλις ένα ακίνητο, η μεταβίβαση του οποίου αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του 2026.

Η ολοκλήρωση αυτού του κύκλου σηματοδοτεί την οριστική μετάβαση της εταιρείας από ένα μικτό μοντέλο, που βασιζόταν τόσο σε οργανικά όσο και σε έκτακτα κεφαλαιακά κέρδη, σε ένα μοντέλο που δημιουργεί σταθερή και επαναλαμβανόμενη αξία εστιάζοντας στις βασικές επιχειρηματικές της δραστηριότητες και στην επαύξηση των οργανικών κερδών .

Η εξέλιξη αυτή αποτυπώνεται ξεκάθαρα και στα οικονομικά αποτελέσματα.

Τα έσοδα από τις συνεχιζόμενες δραστηριότητες αυξήθηκαν κατά 23,4%, φθάνοντας τα €22,4 εκατ., έναντι €18,15 εκατ. το 2024, ενώ τα κέρδη μετά από φόρους από τις συνεχιζόμενες δραστηριότητες ανήλθαν σε €6,6 εκατ., καταγράφοντας σημαντική αύξηση συγκριτικά με τα €4,2 εκατ. της προηγούμενης χρήσης.

Αντίθετα, τα κέρδη από διακοπείσες δραστηριότητες διαμορφώθηκαν σε €0,5 εκατ., έναντι €4,3 εκατ. το 2024, γεγονός που αντικατοπτρίζει την ολοκλήρωση των συναλλαγών μεταβίβασης του μεγαλύτερου μέρους των περιουσιακών στοιχείων, ήδη από την προηγούμενη χρήση.

Η ουσιαστικότερη όμως μεταβολή αφορά τη σύνθεση της κερδοφορίας.

Το 92,5% των συνολικών εσόδων του 2025 προήλθε από λειτουργικές δραστηριότητες, έναντι μόλις 49,34% το 2024, στοιχείο που αναδεικνύει τη θεμελιώδη αλλαγή του επιχειρηματικού μοντέλου της εταιρείας.

Η μετάβαση αυτή συνιστά ποιοτική αναβάθμιση της κερδοφορίας, καθώς πλέον η δημιουργία αξίας βασίζεται κυρίως σε επαναλαμβανόμενα λειτουργικά έσοδα και όχι σε έκτακτες συναλλαγές, ενισχύοντας σημαντικά τη βιωσιμότητα των οικονομικών επιδόσεων, δημιουργώντας ταυτόχρονα και τις υποδομές για πραγματικές προοπτικές επαύξησής τους.

Η εξέλιξη αυτή αποτελεί προϊόν της στρατηγικής επιλογής της διοίκησης να επενδύσει συστηματικά στην ανάπτυξη νέων υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας, στη διεύρυνση των συνεργασιών της εταιρείας, στην αξιοποίηση νέων αγορών και στη συνεχή ενίσχυση των σχέσεων εμπιστοσύνης με τους υφιστάμενους πελάτες.

Στο ίδιο πλαίσιο, η εταιρεία συνέχισε να διευρύνει το εξωτερικό της πελατολόγιο, καταγράφοντας αύξηση 5,3% στα έσοδα από τρίτους πελάτες, στα οποία περιλαμβάνονται και συμβάσεις που προήλθαν από τη συμμετοχή της σε διαγωνιστικές διαδικασίες του Δημοσίου. Η εξέλιξη αυτή επιβεβαιώνει την αυξανόμενη ανταγωνιστικότητα της εταιρείας και τη δυνατότητά της να αναπτύσσεται πέραν των εργασιών που συνδέονται με τον Όμιλο Alpha Bank.

«Το 2025 αποδείξαμε ότι ο μετασχηματισμός μας παράγει διατηρήσιμη αξία»

«Το 2025 αποτελεί μία χρονιά δικαίωσης της στρατηγικής που χαράξαμε τα προηγούμενα χρόνια. Είχαμε δεσμευθεί ότι η Alpha Real Estate Services θα εξελιχθεί σε έναν σύγχρονο, ευέλικτο και ιδιαίτερα ανταγωνιστικό οργανισμό, με διαφοροποιημένες πηγές εσόδων και ισχυρή λειτουργική κερδοφορία. Σήμερα αποδεικνύουμε ότι αυτή η μετάβαση έχει πλέον ολοκληρωθεί με επιτυχία» σημείωσε κατά την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Alpha Real Estate Services Γιάννης Γκάνος, και προσέθεσε:

«Η σημαντική αύξηση των λειτουργικών μας εσόδων και το γεγονός ότι πλέον σχεδόν το σύνολο της κερδοφορίας μας προέρχεται από τις βασικές επιχειρηματικές μας δραστηριότητες αποτελούν την καλύτερη απόδειξη ότι δημιουργούμε διατηρήσιμη αξία, βασισμένη σε υγιή επιχειρηματικά θεμέλια και όχι σε έκτακτα γεγονότα. Παραμένουμε σταθερά προσηλωμένοι στη δημιουργία υπεραξίας για τους μετόχους μας, επενδύοντας διαρκώς στην ανάπτυξη νέων υπηρεσιών, στην καινοτομία, στην τεχνογνωσία των ανθρώπων μας και στη συνεχή αναβάθμιση της εμπειρίας των πελατών μας.

Η φετινή διανομή μερίσματος, που αντιστοιχεί στο 98% των καθαρών κερδών της χρήσης, έναντι 82,5% την προηγούμενη χρονιά, αποτυπώνει έμπρακτα τη δέσμευσή μας να επιστρέφουμε στους μετόχους σημαντικό μέρος της αξίας που δημιουργεί η εταιρεία, μέσα από μια συνεπή, διαφανή και μακροπρόθεσμα βιώσιμη μερισματική πολιτική».

Θετικές οι προοπτικές της αγοράς ακινήτων

Αναφερόμενος στις προοπτικές του κλάδου, ο κ. Γκάνος σημείωσε ότι η ελληνική αγορά ακινήτων εξακολουθεί να εμφανίζει ισχυρές αντοχές και σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης, παρά τις διεθνείς γεωπολιτικές και οικονομικές προκλήσεις.

Όπως επισήμανε, οι δείκτες της Τράπεζας της Ελλάδος, η διατηρούμενη άνοδος των τιμών των ακινήτων, η σταθερή ζήτηση, η αποκλιμάκωση του κόστους δανεισμού και οι ισχυρές επιδόσεις της ελληνικής οικονομίας, με αιχμή τον τουρισμό, δημιουργούν ένα ιδιαίτερα ευνοϊκό περιβάλλον για την αγορά.

«Παρά το αυξημένο κόστος κατασκευής και τις διεθνείς αβεβαιότητες, οι επενδυτές εξακολουθούν να αξιολογούν ιδιαίτερα θετικά τις προοπτικές της ελληνικής αγοράς, αναγνωρίζοντας την ελκυστικότητα των αποτιμήσεων, τη δυναμική επιμέρους κλάδων και τις μακροπρόθεσμες αναπτυξιακές δυνατότητες της χώρας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στο πλαίσιο αυτό, υπογράμμισε ότι στρατηγικός στόχος της Alpha Real Estate Services παραμένει η περαιτέρω ενίσχυση της θέσης της ως ένας από τους κορυφαίους οργανισμούς διαχείρισης, αξιοποίησης και παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσιών ακινήτων στην ελληνική αγορά, με γνώμονα τη μεγιστοποίηση της αξίας για τους πελάτες, τους συνεργάτες, τους εργαζόμενους και τους μετόχους της.

Θετικές προοπτικές σε όλους τους βασικούς τομείς της αγοράς

Στο πλαίσιο της τοποθέτησής του ο κ. Γκάνος εκτίμησε ότι:

-στην αγορά γραφείων, η περιορισμένη προσφορά σύγχρονων ακινήτων και η αναμενόμενη αποκλιμάκωση των επιτοκίων αναμένεται να διατηρήσουν τα μισθώματα σε υψηλά επίπεδα και να στηρίξουν περαιτέρω συμπίεση των αποδόσεων,

-στο λιανεμπόριο, η ανάκαμψη της κατανάλωσης και η ισχυρή τουριστική δραστηριότητα δημιουργούν σταθερές προοπτικές ανάπτυξης,

-στη βιομηχανία και τα logistics, η αυξημένη ζήτηση για σύγχρονες εγκαταστάσεις και η αναβάθμιση της Ελλάδας ως διαμετακομιστικού κόμβου αναμένεται να συνεχίσουν να προσελκύουν σημαντικά επενδυτικά κεφάλαια,

-στον τομέα της φιλοξενίας, η ισχυρή τουριστική δυναμική, σε συνδυασμό με τις συνεχιζόμενες επενδύσεις στον ξενοδοχειακό κλάδο, διαμορφώνουν ιδιαίτερα ευνοϊκές προοπτικές για τα επόμενα χρόνια.