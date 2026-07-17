efood: Τι σημαίνει η συμφωνία Uber – Delivery Hero για την ελληνική αγορά

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Το mega deal των 14,8 δισ. στην παγκόσμια αγορά του delivery έκρυβε μια ανατροπή που λίγοι πρόσεξαν με την πρώτη ανάγνωση. Η efood δεν αποκτά νέο μόνιμο ιδιοκτήτη, αλλά… προσωρινό.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της Delivery Hero, η ελληνική πλατφόρμα περνά στη SSW Partners, η οποία δηλώνει ότι θα αναζητήσει τον επόμενο, μακροπρόθεσμο επενδυτή της.

H efood που κυριαρχεί στον χώρο του delivery εισέρχεται σε μια μεταβατική περίοδο, χωρίς να είναι ακόμη γνωστό ποιος θα είναι ο τελικός ιδιοκτήτης της

Για την ελληνική αγορά, η εξέλιξη δημιουργεί νέα δεδομένα, καθώς η εταιρεία που κυριαρχεί στον χώρο του delivery εισέρχεται σε μια μεταβατική περίοδο, χωρίς να είναι ακόμη γνωστό ποιος θα είναι ο τελικός ιδιοκτήτης της.

Τα ερωτήματα για το μέλλον της efood

Η εξέλιξη αυτή δημιουργεί νέα δεδομένα για την efood, η οποία τα τελευταία χρόνια έχει εδραιώσει την κυριαρχία της στην ελληνική αγορά, διαθέτει δίκτυο χιλιάδων συνεργαζόμενων επιχειρήσεων και αποτελεί μία από τις πιο ώριμες και κερδοφόρες δραστηριότητες του ομίλου Delivery Hero στην ευρύτερη περιοχή.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της Delivery Hero, η efood, μαζί με ακόμη δεκατρείς δραστηριότητες σε Ευρώπη και Λατινική Αμερική, μεταβιβάζεται στη νεοϋορκέζικη επενδυτική εταιρεία SSW Partners και όχι στην Uber.

Η SSW Partners ξεκαθαρίζει ότι στόχος της είναι να αναζητήσει τους «καταλληλότερους μακροπρόθεσμους ιδιοκτήτες» για τις επιχειρήσεις που αποκτά.

Η αναζήτηση νέου αγοραστή

Η επιλογή, φαίνεται πως εν ήταν τυχαία. Στις συγκεκριμένες αγορές οι δύο όμιλοι διαθέτουν επικαλυπτόμενη παρουσία μέσω της Uber Eats και της Delivery Hero.

Μια απευθείας μεταβίβαση των δραστηριοτήτων στην Uber ενδεχομένως να δημιουργούσε σοβαρά ζητήματα ανταγωνισμού και θα μπορούσε να δυσκολέψει τις εγκρίσεις των εποπτικών αρχών για τη μεγαλύτερη συμφωνία που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ στον κλάδο του delivery.

Oi εταιρείες που μεταβιβάζονται στη SSW Partners θα συνεχίσουν να λειτουργούν πάνω στην ίδια τεχνολογική και επιχειρησιακή υποδομή της Delivery Hero

Η SSW Partners ξεκαθαρίζει ότι στόχος της είναι να αναζητήσει τους «καταλληλότερους μακροπρόθεσμους ιδιοκτήτες» για τις επιχειρήσεις που αποκτά. Δεν είναι ένας στρατηγικός μέτοχος, αλλά ένας μεταβατικός ιδιοκτήτης, ο οποίος αναλαμβάνει να οδηγήσει την εταιρεία μέχρι τον… επόμενο.

Τι σημαίνει για την Ελλάδα

Η Delivery Hero έσπευσε πάντως να καθησυχάσει τις επιχειρήσεις που συνεργάζονται μαζί της και με τις θυγατρικές της, λέγοντας πως οι εταιρείες που μεταβιβάζονται στη SSW Partners θα συνεχίσουν να λειτουργούν πάνω στην ίδια τεχνολογική και επιχειρησιακή υποδομή της, αξιοποιώντας την ίδια πλατφόρμα, τα ίδια συστήματα διαχείρισης παραγγελιών και logistics, αλλά και τις ίδιες τοπικές ομάδες διοίκησης.

Αρκετά στελέχη του κλάδου θεωρούν ότι η πραγματική συζήτηση ξεκινά τώρα καθώς κανείς δεν μπορεί ακόμη να προβλέψει ποιος θα είναι ο επενδυτής που θα αποκτήσει τελικά την efood και ποια στρατηγική θα ακολουθήσει. Μέχρι να βρεθεί ο νέος στρατηγικός επενδυτής, η ελληνική αγορά θα παρακολουθεί την διαδικασία με ιδιαίτερο ενδιαφέρον…