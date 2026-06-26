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efood: Το άλμα στο τζίρο και η πτώση στα κέρδη το 2025

Η εκτόξευση τζίρου της efood το 2025 και η είσοδος της Uber Eats στην ελληνική αγορά

Business 26.06.2026, 12:21
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efood: Το άλμα στο τζίρο και η πτώση στα κέρδη το 2025
Επιμέλεια Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου

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Στα 280,5 εκατ. ευρώ εκτινάχθηκε ο κύκλος εργασιών το 2025 για την Online Delivery ΜΑΕ -μέλος του ομίλου Delivery Hero- που διαχειρίζεται την efood στην Ελλάδα.

Η δημοφιλής πλατφόρμα κατέγραψε αύξηση 32,94% σε σχέση με τα 211 εκατ. ευρώ το 2024, με τα καθαρά κέρδη ωστόσο να εμφανίζουν μείωση της τάξης του -42%.

Πορεία, η οποία κρίνεται ικανοποιητική από τη διοίκησή της υπό τους αδελφούς Παμίνο και Κωνσταντίνο Κυρκίνη, «λαμβάνοντας υπόψη το γενικότερο οικονομικό περιβάλλον και την επίδραση που είχε στην αγορά που δραστηριοποιούμαστε», όπως σημειώνουν και στην Έκθεση Διαχείρισης.

Και όλα αυτά ενώ η λειτουργία του εγχώριου delivery μπαίνει στο «κόκκινο», μετά και την επισημοποίηση της εισόδου της Uber Eats μέσω της ίδρυσης της θυγατρικής της και την επέκταση της δραστηριότητας του on-demand food delivery στην ελληνική αγορά.

Το 2025 μέσα από τα μάτι της efood

Όπως αποτυπώνεται στις οικονομικές καταστάσεις που αναρτήθηκαν στο ΓΕΜΗ, ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 280,5 εκατ. ευρώ έναντι 211 εκατ. ευρώ το 2024, καταγράφοντας αύξηση κατά 32,94%.

Η αύξηση στον κύκλο εργασιών προήλθε κυρίως από την αύξηση των παραγγελιών μέσω της πλατφόρμας efood, με αποτέλεσμα την αύξηση των εσόδων από προμήθειες (40,6 εκατ. ευρώ περισσότερα σε σχέση με το 2024).

Επιπλέον, ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε και λόγω της χρήσης των υπηρεσιών προώθησης των συνεργαζόμενων καταστημάτων στην πλατφόρμα (3,6 εκατ. ευρώ περισσότερα σε σχέση με το 2024).

efood

O CEO της efood, Παμίνος Κυρκίνης

Τα κέρδη προ τόκων φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν στο ποσό των 27.869 χιλ. ευρώ έναντι των 46.431 χιλ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, ενώ τα κέρδη προ τόκων και φόρων (EBIT) διαμορφώθηκαν στο ποσό των 26.400 χιλ. ευρώ έναντι 44.927 χιλ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης.

Η μείωση των κερδών οφείλεται κατά κύριο λόγο στην αύξηση των αμοιβών υπηρεσιών διανομής, καθώς και στην αύξηση των εξόδων προβολής και διαφήμισης. Τα καθαρά προ φόρων κέρδη ανήλθαν στο ποσό των 27.213 χιλ. ευρώ έναντι 46.828 χιλ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης.

Τα έσοδα από προμήθειες, δηλαδή το ποσοστό που εισπράττει το efood από κάθε παραγγελία, ανήλθαν στα 176,8 εκατ. ευρώ από 136,2 εκατ. ευρώ το 2024. Σε σχέση με το 2022, όταν ανέρχονταν σε 88,2 εκατ. ευρώ, έχουν ουσιαστικά διπλασιαστεί.

Ανοδικά κινήθηκαν και τα έσοδα από υπηρεσίες προβολής προς τα συνεργαζόμενα καταστήματα. Οι χρεώσεις για premium placement, χορηγούμενες καταχωρίσεις και λοιπές διαφημιστικές υπηρεσίες μέσα στην πλατφόρμα ανήλθαν στα 46 εκατ. ευρώ, από 42,3 εκατ. ευρώ το 2024 και 32 εκατ. ευρώ το 2022.

Το μέρισμα

Για την παρούσα χρήση προτάθηκε διανομή μερίσματος συνολικής αξίας 20.000.000 ευρώ από τα κέρδη της χρήσης η οποία υπόκειται υπό την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης. Κατά την τρέχουσα χρήση δεν σχηματίστηκε τακτικό αποθεματικό, καθώς η Εταιρεία έχει ήδη καλύψει το ⅓ του μετοχικού κεφαλαίου σε προηγούμενες χρήσεις.

Επιπρόσθετα εντός της χρήσης 2025, η εταιρεία διένειμε από τα κέρδη χρήσης 2024 μερίσματα ποσού ευρώ 22.700.000 μετά από έγκριση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Μετόχου της 25 Ιουλίου 2025.

Ο κίνδυνος μακροοικονομικού και επιχειρησιακού περιβάλλοντος είναι ο κίνδυνος που προκύπτει από εξωγενείς παράγοντες του κοινωνικο-οικονομικού κυρίως περιβάλλοντος οι οποίοι ενδεχομένως να επηρέαζαν αρνητικά τη ζήτηση των υπηρεσιών και κατ’ επέκταση τον κύκλο εργασιών της εταιρείας.

Ανεπηρέαστη αλλά προετοιμασμένη η efood

Οι οικονομικοί κίνδυνοι που ανέκυψαν σε παγκόσμιο επίπεδο, ως αποτέλεσμα της απότομης αύξησης των επιτοκίων και των αναταράξεων στην αγορά ενέργειας που οδηγούν σε ανοδικές τιμές πρώτων υλών, καθώς και οι σημαντικές γεωπολιτικές εντάσεις στην Ουκρανία, ο πόλεμος στην Μέση Ανατολή, οι οποίες έχουν επηρεάσει αρνητικά τις μακροοικονομικές συνθήκες παγκοσμίως, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας δεν έχουν επηρεάσει την εταιρεία λαμβανομένης υπόψη της εξέλιξης των οικονομικών της μεγεθών έως σήμερα.

Όπως επισημαίνεται στην Έκθεση Διαχείρισης, «η efood έχει περάσει πλέον σε μια νέα φάση επιχειρησιακής ετοιμότητας, με ενημερωμένες διαδικασίες και μηχανισμούς αντιμετώπισης κινδύνων και επομένως με αυξημένη δυνατότητα αντίδρασης σε τυχόν νέα κρίση. Σε γενικές γραμμές η διοίκηση, σε συνεργασία με τον όμιλο Delivery Hero, εκτιμά συνεχώς τον πιθανό αντίκτυπο τυχόν αλλαγών στο μακροοικονομικό και χρηματοπιστωτικό περιβάλλον στην Ελλάδα, έτσι ώστε να εξασφαλίσει ότι θα ληφθούν έγκαιρα όλες οι απαραίτητες ενέργειες και μέτρα, προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν τυχόν επιπτώσεις στις δραστηριότητες της εταιρείας».

Ο ερχομός της Uber Eats

Στς 4 Ιουνίου 2026 συστάθηκε η εταιρεία Uber Eats Greece ΕΠΕ, με έδρα στο Ψυχικό στη συμβολή της Λεωφ. Κηφισίας και Ολυμπιονικών 340, όπως μαρτυρούσε και η σχετική ανάρτηση στο ΓΕΜΗ.

Θυμίζουμε πως πρόκειται για την ίδια διεύθυνση που εμφανίζεται ως έδρα του Uber Greenlight (γνωστό και ως Greenlight Hub), δηλαδή του φυσικού κέντρου υποστήριξης της εταιρείας για υποψήφιους και ενεργούς οδηγούς. Εκεί, οι συνεργάτες λαμβάνουν εξατομικευμένη βοήθεια πρόσωπο με πρόσωπο για οτιδήποτε αφορά τον λογαριασμό τους.

Η νέα εταιρεία έχει αρχικό κεφάλαιο 10.000 ευρώ και βασικό μέτοχο με ποσοστό 99% την ολλανδική Uber Portier BV, η οποία αποτελεί το διεθνές όχημα μέσω του οποίου αναπτύσσεται η δραστηριότητα delivery του ομίλου. Το υπόλοιπο 1% ανήκει στην Uber International Holding BV.

Διαχειρίστριες της εταιρείας ορίστηκαν οι Giorgiana Ozana Alexandru και Shi Jie Zhan, οι οποίες εκπροσωπούν και δεσμεύουν την εταιρεία μεμονωμένα.

Ως κύρια δραστηριότητα εμφανίζονται οι υπηρεσίες διαμεσολάβησης για πωλήσεις τροφίμων και ποτών, δηλαδή η κλασική λειτουργία του Uber Eats.

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