 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(1) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(26) "Business Banking & Finance"
    [1]=>
    string(7) "Economy"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(8) "positive"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(8) "Business"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(16) "Personal Finance"
}

Ελληνικές τράπεζες: Η ακτινογραφία του συστήματος σε 20 αριθμούς

Η χρηματιστηριακή αξία του τραπεζικού κλάδου υπερβαίνει πλέον τα 50 δισ. ευρώ, όταν στα χρόνια της κρίσης είχε υποχωρήσει κάτω από το 1 δισ. ευρώ

Τράπεζες 18.07.2026, 12:30
Σχολιάστε
Ελληνικές τράπεζες: Η ακτινογραφία του συστήματος σε 20 αριθμούς
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Στο 3,4% από περίπου 45% στα χρόνια της κρίσης υποχώρησαν τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια στις ελληνικές τράπεζες. Η πιστωτική επέκταση προς τις επιχειρήσεις διαμορφώνεται στο 9,8%, περίπου διπλάσια από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης, ενώ οι νέες χορηγήσεις ξεπέρασαν τα 16 δισ. ευρώ το 2025.

Οι τέσσερις συστημικές τράπεζες διαθέτουν πλέον πιστοληπτική αξιολόγηση BBB+, μία μόλις βαθμίδα χαμηλότερα από την κατηγορία Α, οι δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας και ρευστότητας παραμένουν πάνω από τις εποπτικές απαιτήσεις, ενώ η χρηματιστηριακή αξία του τραπεζικού κλάδου υπερβαίνει πλέον τα 50 δισ. ευρώ, όταν στα χρόνια της κρίσης είχε υποχωρήσει κάτω από το 1 δισ. ευρώ.

Την πορεία που ακολούθησαν οι ελληνικές τράπεζες από την περίοδο της κρίσης έως τη σημερινή εικόνα, αλλά και τις προκλήσεις της επόμενης ημέρας, αποτύπωσαν την εβδομάδα που μας πέρασε μέσα από τις παρεμβάσεις τους ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, ο πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών Γιώργος Ζανιάς και ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας, κατά την ετήσια γενική συνέλευση της ΕΕΤ. Από διαφορετική αφετηρία ο καθένας, παρουσίασαν στοιχεία που αποτυπώνουν τόσο την εξυγίανση του τραπεζικού κλάδου όσο και τον ρόλο που καλείται να διαδραματίσει στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας τα επόμενα χρόνια.

Ελληνικές τράπεζες

Περιθώρια για περισσότερη ανάπτυξη

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης περιέγραψε το νέο περιβάλλον μέσα στο οποίο λειτουργούν πλέον οι ελληνικές τράπεζες, υπογραμμίζοντας ότι η σταθεροποίηση της οικονομίας, η ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας, η αποκλιμάκωση των αποδόσεων των ελληνικών ομολόγων και οι υψηλότεροι ρυθμοί ανάπτυξης σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο δημιουργούν τις προϋποθέσεις για μια νέα περίοδο.

Όπως ανέφερε, το ελληνικό τραπεζικό σύστημα είναι σήμερα «υγιές, κεφαλαιακά ισχυρό, με ρευστότητα και κερδοφορία», έχοντας αφήσει πίσω του τον κύκλο της εξυγίανσης.

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης ανέφερε ότι η επόμενη πρόκληση δεν είναι πλέον η σταθερότητα των τραπεζών αλλά η αξιοποίηση της ισχύος τους για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης.

Όπως σημείωσε, για κάθε 100 ευρώ καταθέσεων οι ελληνικές τράπεζες δανείζουν σήμερα περίπου 70 ευρώ, όταν στην υπόλοιπη Ευρωζώνη ο αντίστοιχος λόγος πλησιάζει τα 100 ευρώ, στοιχείο που, όπως είπε, αποτυπώνει σημαντικά περιθώρια για μεγαλύτερη πιστωτική επέκταση προς επιχειρήσεις και νοικοκυριά. Παράλληλα, έδωσε έμφαση στη χρηματοδότηση συγχωνεύσεων, εξαγορών, επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη, καθώς και στη δημιουργία νέων χρηματοδοτικών εργαλείων για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Νέα χρηματοδοτικά εργαλεία

Στο ίδιο πλαίσιο, ο Κυριάκος Πιερρακάκης αναφέρθηκε και στην ανάπτυξη νέων χρηματοδοτικών εργαλείων, πέρα από τον παραδοσιακό τραπεζικό δανεισμό με εξασφαλίσεις, επισημαίνοντας ότι η ελληνική οικονομία χρειάζεται περισσότερα προϊόντα για τη χρηματοδότηση επενδύσεων, την ανάπτυξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, την αξιοποίηση των κεφαλαιαγορών και τη διάχυση της τεχνητής νοημοσύνης στην παραγωγή.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο σύστημα άμεσων πληρωμών IRIS, το οποίο χαρακτήρισε παράδειγμα ελληνικής τραπεζικής καινοτομίας που μπορεί να αποτελέσει βάση και για νέα χρηματοδοτικά εργαλεία, σύμφωνα με το ΑΠΕ – ΜΠΕ.

Μεγαλύτερη ρευστότητα διαθέτουν οι ελληνικές τράπεζες

Στο ιστορικό της διαδρομής του τραπεζικού συστήματος από την περίοδο της κρίσης στο σήμερα στάθηκε ο πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών Γιώργος Ζανιάς για να επισημάνει ότι πλέον οι δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας και μη εξυπηρετούμενων δανείων βρίσκονται πολύ κοντά στα ευρωπαϊκά επίπεδα, ενώ οι ελληνικές τράπεζες διαθέτουν μεγαλύτερη ρευστότητα από τις ευρωπαϊκές. Τα επιτόκια δανεισμού έχουν συγκλίνει με τα ευρωπαϊκά και το επιτοκιακό περιθώριο είναι ανάλογο με εκείνο συγκρίσιμων ευρωπαϊκών χωρών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που εξέδωσε ο SSM για το πρώτο τρίμηνο του 2026, το επιτοκιακό περιθώριο στην Ελλάδα είναι το ίδιο με αυτά της Ισπανίας (2,7%) και της Πορτογαλίας (2,6%) και πολύ κοντά αυτού της Αυστρίας (2,5%). Οι χώρες που συνήθως έχουν μικρότερα επιτοκιακά περιθώρια, όπως η Γαλλία και η Γερμανία, έχουν 12 πολύ υψηλότερα ποσοστά των εσόδων τους από προμήθειες, που ξεπερνούν το ένα-τρίτο των συνολικών εσόδων.

Οι ελληνικές τράπεζες, ανέφερε, έχουν ισχυρή κερδοφορία η οποία είναι απαραίτητη για τη σημαντική πιστωτική επέκταση που έχουν, για την ανταμοιβή των μετόχων και για τις επενδύσεις δισεκατομμυρίων σε τεχνολογία που κάνουν ώστε να προσφέρουν καλύτερες και ασφαλέστερες υπηρεσίες στους πελάτες τους, επιχειρήσεις και νοικοκυριά, αντιμετωπίζοντας και μεγάλες σύγχρονες προκλήσεις όπως η ενσωμάτωση του ΑΙ. Ιδιαίτερα δε, οι ψηφιακές υπηρεσίες των ελληνικών τραπεζών έχουν συνεισφέρει σημαντικά και στον περιορισμό της φοροδιαφυγής.

Το 2025 η πιστωτική επέκταση στη χώρα έφτασε το 8% όταν στην Ευρωζώνη περιορίστηκε στο 3%. Ιδιαίτερα στον τομέα των επιχειρήσεων, η πιστωτική επέκταση πλησίασε το 12%. Μέσα σε ένα χρόνο πέρυσι οι νέες χορηγήσεις ξεπέρασαν τα 16 δισ. ευρώ επιδόσεις που συνεχίζονται δυναμικά και φέτος.

Σταθερά τα επιτόκια στεγαστικών δανείων

Ο έντονος τραπεζικός ανταγωνισμός έχει οδηγήσει τα σταθερά επιτόκια στεγαστικών δανείων στη χώρα μας στα χαμηλότερα επίπεδα της ευρωζώνης ενώ παρουσιάζει επίδοση καλύτερη του μέσου όρου της ευρωζώνης στον σύνθετο δείκτη κόστους δανεισμού των νοικοκυριών ο οποίος συνυπολογίζει επιτόκια καταναλωτικής και στεγαστικής πίστης και λαμβάνει υπόψη τα ποσά των πραγματικών εκταμιεύσεων νέων δανείων προς νοικοκυριά.

Τα δε έσοδα από τις προμήθειες είναι σημαντικά χαμηλότερα, ως ποσοστό των συνολικών εσόδων, από το μέσο όρο της Ευρώπης, στο 20,73% για τη Ελλάδα έναντι 29,46% στην ευρωζώνη στο πρώτο τρίμηνο του 2026 σύμφωνα με τα στοιχεία του SSM.

Υψηλή κερδοφορία

Στη σημερινή εικόνα του τραπεζικού συστήματος επικεντρώθηκε ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας, παρουσιάζοντας τα βασικά μεγέθη που, όπως ανέφερε, επιβεβαιώνουν την ανθεκτικότητα και την ενίσχυση των ελληνικών τραπεζών παρά τη συνεχιζόμενη διεθνή αβεβαιότητα.

Όπως επισήμανε, οι ελληνικές τράπεζες διατηρούν υψηλή κερδοφορία, ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια και σημαντική ρευστότητα, ενώ η ποιότητα του ενεργητικού τους συνεχίζει να βελτιώνεται, περιορίζοντας ακόμη περισσότερο την απόσταση από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Παράλληλα, οι συνεχείς αναβαθμίσεις από τους διεθνείς οίκους αξιολόγησης αποτυπώνουν την πρόοδο που έχει επιτευχθεί τα τελευταία χρόνια.

Ελληνικές τράπεζες: Άνοδος πιστωτικής επέκτασης

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε, η πιστωτική επέκταση προς τις μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις διαμορφώθηκε τον Μάιο του 2026 στο 9,8%, ρυθμός περίπου διπλάσιος τόσο από την αύξηση του ονομαστικού ΑΕΠ όσο και από τον αντίστοιχο μέσο όρο της Ευρωζώνης. Αν και χαμηλότερος από το ιδιαίτερα υψηλό 17,4% που είχε καταγραφεί έναν χρόνο νωρίτερα, εξακολουθεί να αποτυπώνει, όπως σημείωσε, τη διατηρούμενη ζήτηση για επιχειρηματικά δάνεια και τη συνεχιζόμενη υποστηρικτική πιστοδοτική πολιτική των τραπεζών.

Αντίστοιχα, θετική παρέμεινε και η πορεία της χρηματοδότησης προς τα νοικοκυριά, τόσο μέσω της καταναλωτικής όσο και της στεγαστικής πίστης, η οποία ενισχύεται από τη βελτίωση της αγοράς εργασίας, την άνοδο των τιμών των κατοικιών και την αύξηση της ιδιωτικής κατανάλωσης.

Ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος ανέδειξε ακόμη τη σημαντική ενίσχυση των κεφαλαίων των τραπεζών μέσα από διαδοχικές εκδόσεις ομολόγων και κεφαλαιακών μέσων. Το 2025 εκδόθηκαν τίτλοι Additional Tier 1 συνολικού ύψους 2,7 δισ. ευρώ και ομόλογα Tier 2 ύψους 0,9 δισ. ευρώ, ενώ από τις αρχές του 2026 μέχρι σήμερα οι αντίστοιχες εκδόσεις διαμορφώνονται σε 0,7 δισ. ευρώ και 0,4 δισ. ευρώ. Παράλληλα, οι σημαντικές τράπεζες προχώρησαν σε εκδόσεις ομολόγων υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας ύψους 3,1 δισ. ευρώ, στο πλαίσιο της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις MREL, καθώς και σε εκδόσεις πράσινων ομολόγων συνολικού ύψους 1,2 δισ. ευρώ για τη χρηματοδότηση επενδύσεων βιώσιμης ανάπτυξης.

Το στοίχημα για την επόμενη δεκαετία

Το κεντρικό μήνυμα της εκδήλωσης δόθηκε από τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη: «Το στοίχημα της επόμενης δεκαετίας είναι στοίχημα εντονότερης ανάκαμψης. Αλλά είναι, εξίσου, στοίχημα συμπερίληψης. Γιατί χωρίς συμπερίληψη, η ανάκαμψη θα ‘κουτσαίνει’. Θα προχωρά, αλλά θα αφήνει πίσω της ένα μέρος της κοινωνίας, και μια οικονομία που αφήνει ανθρώπους πίσω είναι άδικη και εν τέλει και αναποτελεσματική. Πριν από δεκαπέντε χρόνια, το ερώτημα ήταν αν το ελληνικό τραπεζικό σύστημα θα επιβιώσει. Πριν από δέκα, αν θα σταθεροποιηθεί. Πριν από πέντε, αν θα ανακάμψει. Όλα αυτά τα ερωτήματα απαντήθηκαν, θετικά. Το σημερινό ερώτημα είναι διαφορετικής τάξης: Πόσο μεγάλοι μπορείτε να γίνετε και πόσο μεγάλη Ελλάδα μπορείτε να χτίσετε γύρω σας».

«Η δική μου απάντηση, και η πρόσκλησή μου προς εσάς, είπε ο υπουργός προς τους εκπροσώπους των τραπεζών, είναι μία: ο ρόλος που αξίζει στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα δεν είναι του ωφελημένου της ανάκαμψης. Είναι του αρχιτέκτονα της επόμενης φάσης. Μιας οικονομίας με περισσότερες και καλύτερες δουλειές, μιας κοινωνίας που δεν αφήνει κανέναν εκτός, μιας δυνατής Ελλάδας σε μια δυνατή Ευρώπη. Αυτό είναι το επόμενο κατόρθωμα, που μας αναλογεί από κοινού, όπως πετύχαμε τα προηγούμενα, θα πετύχουμε και αυτό μαζί», είπε.

Το ελληνικό τραπεζικό σύστημα σε 20 αριθμούς

1.     3,4%: Δείκτης μη εξυπηρετούμενων δανείων (ΜΕΔ), από περίπου 45% στα χρόνια της κρίσης.

2.     9,8%: Ετήσια αύξηση της χρηματοδότησης προς τις μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις (Μάιος 2026).

3.     17,4%: Ο αντίστοιχος ρυθμός πιστωτικής επέκτασης ένα χρόνο νωρίτερα.

4.     16 δισ. ευρώ: Νέες χορηγήσεις δανείων το 2025.

5.     8%: Συνολική πιστωτική επέκταση στην Ελλάδα το 2025

6.     3%: Μέσος ρυθμός πιστωτικής επέκτασης στην Ευρωζώνη.

7.     Περίπου 12%:η πιστωτική επέκταση προς τις επιχειρήσεις το 2025.

8.     BBB+: Η σημερινή πιστοληπτική αξιολόγηση των τεσσάρων συστημικών ελληνικών τραπεζών, μία βαθμίδα κάτω από την κατηγορία Α.

9.     50 δισ. ευρώ: Η σημερινή χρηματιστηριακή αξία των ελληνικών τραπεζών (κάτω από 1 δισ. ευρώ η χρηματιστηριακή αξία του τραπεζικού κλάδου στο αποκορύφωμα της κρίσης)

10.     2,7 δισ. ευρώ: Εκδόσεις τίτλων Additional Tier 1 (AT1) το 2025.

11.     0,9 δισ. ευρώ: Εκδόσεις ομολόγων Tier 2 το 2025.

12.     0,7 δισ. ευρώ: Εκδόσεις AT1 από τις αρχές του 2026.

13.     0,4 δισ. ευρώ: Εκδόσεις Tier 2 από τις αρχές του 2026.

14.     3,1 δισ. ευρώ: Εκδόσεις senior preferred ομολόγων το 2026.

15.     1,2 δισ. ευρώ: Εκδόσεις πράσινων ομολόγων για βιώσιμες επενδύσεις.

16.     2,7%: Καθαρό επιτοκιακό περιθώριο των ελληνικών τραπεζών, αντίστοιχο της Ισπανίας.

17.     20,73%: Έσοδα από προμήθειες ως ποσοστό των συνολικών εσόδων των ελληνικών τραπεζών (29,46%: Αντίστοιχος μέσος όρος στην Ευρωζώνη)

18.     Σταθερά επιτόκια στεγαστικών δανείων στα χαμηλότερα της ευρωζώνης.

19.     100 ευρώ καταθέσεων-70 ευρώ δανείων: Αναλογία δανείων προς καταθέσεις στην Ελλάδα(100 ευρώ καταθέσεων-περίπου 100 ευρώ δανείων αντίστοιχη αναλογία στην Ευρωζώνη)

20.     900 εκατ. ευρώ: Δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης των ελληνικών τραπεζών από το 2019 έως σήμερα- 400 εκατ. ευρώ η συμμετοχή των τεσσάρων συστημικών τραπεζών στο πρόγραμμα ανακαίνισης δημόσιων σχολείων «Μαριέττα Γιαννάκου».

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Business
Delivery: Τι περιμένουμε στην ελληνική αγορά μετά τη συμφωνία Uber – Delivery Hero
Business

Η ελληνική αγορά μετά τη συμφωνία Uber - Delivery Hero
Ελληνικές τράπεζες: Η ακτινογραφία του συστήματος σε 20 αριθμούς
Τράπεζες

Η ακτινογραφία του τραπεζικού συστήματος σε 20 αριθμούς
Αθλητικά: Μεγάλη η αγορά του 1 δισ., λιγότεροι οι παίκτες στην Ελλάδα
Business

Αθλητικά είδη: Οι μεγάλοι παίκτες ξαναμοιράζουν την πίτα του 1 δισ.
ΕΚΤΕΡ: Σύμβαση 68,5 εκατ. για ξενοδοχείο στο Πόρτο Χέλι
Κατασκευές

ΕΚΤΕΡ: Σύμβαση 68,5 εκατ. για ξενοδοχείο στο Πόρτο Χέλι
Δήμας: Καθοριστικό βήμα για τον εκσυγχρονισμό της αεροναυτιλίας η υπογραφή της σύμβασης PBN
Μεταφορές

Υπεγράφη η σύμβαση PBN για τον εκσυγχρονισμό της αεροναυτιλίας
EFA GROUP: Εξαγοράζει το 100% της SSMART
Business

To EFA GROUP εξαγοράζει το 100% της SSMART

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Τιμολόγια ρεύματος: Στα πράσινα η πλειονότητα – Ανεβαίνουν τα μπλε και έρχονται τα νέα γαλάζια
Ηλεκτρισμός

Ρεύμα: Τα μπλε τιμολόγια κερδίζουν έδαφος – Έρχονται τα γαλάζια

Το μερίδιο που έχουν τα μπλε τιμολόγια ρεύματος έχει αυξηθεί από περίπου 23% στις αρχές του 2025 σε σχεδόν 31% σήμερα

Αθανασία Ακρίβου
Αθλητικά: Μεγάλη η αγορά του 1 δισ., λιγότεροι οι παίκτες στην Ελλάδα
Business

Αθλητικά είδη: Οι μεγάλοι παίκτες ξαναμοιράζουν την πίτα του 1 δισ.

Από τους πολλούς παίκτες στα αθλητικά, η ελληνική αγορά μετρά πλέον τρεις μεγάλους: JD|Cosmos, Zakcret και Intersport

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Κρουαζιέρα: Η δυναμική της Ελλάδας, η Σαντορίνη και τα νέα τέλη
Τουρισμός

Τι χρειάζεται η ελληνική κρουζιέρα - Τα νέα τέλη και η Σαντορίνη

Η φετινή θετική πορεία για την κρουζιέρα, η ενισχυμένη θέση της Μεσογείου, οι επιπτώσεις από τις αλλαγές στη Σαντορίνη και η ανάγκη σύνδεσης των νέων τελών με επενδύσεις στα λιμάνια

Λάμπρος Καραγεώργος
Καύσιμα: Μικρό ψαλίδι στις αυξήσεις του αργού από τις μειώσεις των διυλιστηρίων
Πετρέλαιο

Ατμός... οι εκπτώσεις στα καύσιμα - Η άνιση μάχη με το Platts

Τα διυλιστήρια ρίχνουν τις τιμές χονδρικής στα καύσιμα - Μεγαλύτερες οι αυξήσεις του Platts ροκανίζουν τις μειώσεις σε βενζίνη και ντίζελ

Χρήστος Κολώνας
Οι 10 εταιρείες με τα μεγαλύτερα ταμειακά διαθέσιμα στον κόσμο [γράφημα]
World

Οι 10 εταιρείες με το μεγαλύτερο ταμείο... στον κόσμο [γράφημα]

Τα ταμειακά διαθέσιμα δεν αποτελούν απλώς ένδειξη οικονομικής ισχύος, αλλά προσφέρουν στρατηγική ευελιξία

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ελληνική οικονομία: Πόσο επηρεάζεται από τη νέα κλιμάκωση στο Ορμούζ
Economy

Πόσο επηρεάζει το Ορμούζ την ελληνική οικονομία [πίνακες]

Το ΙΟΒΕ καταγράφει ήδη σημαντικές μεταβολές στις ελληνικές εισαγωγές ενέργειας και προειδοποιεί ότι μια περαιτέρω κλιμάκωση θα μπορούσε να έχει πολύ σοβαρότερες επιπτώσεις στην ελληνική οικονομία

Γιάννης Αγουρίδης
Ελαιόλαδο: Η ελιά απέναντι στην κλιματική κρίση – Απώλειες και αβεβαιότητα [πίνακες]
AGRO

Έκθεση - καμπανάκι: Τι απειλεί το ελαιόλαδο [πίνακες]

Η ξηρασία και τα ακραία καιρικά φαινόμενα πιέζουν το ελαιόλαδο – Τι αποκαλύπτει παγκόσμια έκθεση από 158 χώρες για την ελαιοκαλλιέργεια

Ανθή Γεωργίου
Χρηματιστήριο Άνθρακα: Η Κομισιόν δίνει περισσότερο χρόνο και χρήμα στη βιομηχανία για την πράσινη μετάβαση
Green

Η Ευρώπη χαλαρώνει τον κλοιό του άνθρακα για τη βιομηχανία

Η ΕΕ δίνει περισσότερο χρόνο προσαρμογής στις επιχειρήσεις, κινητοποιεί 100 δισ. ευρώ για την απανθρακοποίησή τους - Στόχος η εξοικονόμηση 260 δισ. ευρώ ετησίως από εισαγωγές ορυκτών καυσίμων - Ο ρόλος της Ελλάδας

Μάχη Τράτσα
Περισσότερα από Τράπεζες
Delivery: Τι περιμένουμε στην ελληνική αγορά μετά τη συμφωνία Uber – Delivery Hero
Business

Η ελληνική αγορά μετά τη συμφωνία Uber - Delivery Hero

Τα μπρος πίσω στην ελληνική αγορά delivery από την Uber - Οι παίκτες και ο ανταγωνισμός  

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Αθλητικά: Μεγάλη η αγορά του 1 δισ., λιγότεροι οι παίκτες στην Ελλάδα
Business

Αθλητικά είδη: Οι μεγάλοι παίκτες ξαναμοιράζουν την πίτα του 1 δισ.

Από τους πολλούς παίκτες στα αθλητικά, η ελληνική αγορά μετρά πλέον τρεις μεγάλους: JD|Cosmos, Zakcret και Intersport

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
ΕΚΤΕΡ: Σύμβαση 68,5 εκατ. για ξενοδοχείο στο Πόρτο Χέλι
Κατασκευές

ΕΚΤΕΡ: Σύμβαση 68,5 εκατ. για ξενοδοχείο στο Πόρτο Χέλι

Η κατασκευαστική υπέγραψε τη δεύτερη τροποποιητική σύμβαση για το έργο «Infinity, Six Senses Porto Heli»

Δήμας: Καθοριστικό βήμα για τον εκσυγχρονισμό της αεροναυτιλίας η υπογραφή της σύμβασης PBN
Μεταφορές

Υπεγράφη η σύμβαση PBN για τον εκσυγχρονισμό της αεροναυτιλίας

H σύμβαση, είπε ο υπουργός Υποδομών Χρίστος Δήμας είναι «μια επένδυση που αναβαθμίζει ουσιαστικά τον τρόπο με τον οποίο διαχειριζόμαστε τον ελληνικό εναέριο χώρο»

EFA GROUP: Εξαγοράζει το 100% της SSMART
Business

To EFA GROUP εξαγοράζει το 100% της SSMART

Η επένδυση αυτή εντάσσεται στην ευρύτερη στρατηγική του Ομίλου για διεύρυνση των δυνατοτήτων του σε τομείς υψηλής τεχνολογίας 

Alpha Real Estate Services: Εγκρίθηκε η διανομή μερίσματος 7 εκατ. ευρώ
Business

Alpha Real Estate Services: Εγκρίθηκε η διανομή μερίσματος 7 εκατ. ευρώ

Αφορά τα κέρδη του 2025 και προηγουμένων ετών της Alpha Real Estate Services

Citi: Best Investment Bank 2026 στην Ελλάδα για δεύτερη συνεχη χρονιά
Business

Best Investment Bank 2026 στην Ελλάδα η Citi

Η Citi είχε πρωταγωνιστικό ρόλο στις σημαντικότερες συναλλαγές της χρονιάς, μεταξύ των οποίων η αύξηση κεφαλαίου ύψους 4,25 δισ. ευρώ της ΔΕΗ και η εισαγωγή της Metlen στο London Stock Exchange (LSE)

Latest News
Πελέ: Για πρώτη φορά διαθέσιμο το μυθικό «χαμένο» γκολ του 1959 – Ο ρόλος της AI στην ανασύνθεση
Κόσμος

Το «χαμένο» γκολ του Πελέ διαθέσιμο μέσω AI

Εξήντα πέντε χρόνια μετά, το τμήμα Google DeepMind, «ζωντάνεψε» το περίφημο «Gol da Rua Javari» του Πελέ

Ακίνητα: Παράταση φορο-bonus έως 16.000 ευρώ για ανακαινίσεις και το 2027
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Φορο-bonus για ανακαινίσεις και το 2027 - Πώς θα κερδίσετε έως €16.000

Σκέψεις για παράταση του μέτρου - Ποιες δαπάνες στα ακίνητα αφορά η έκπτωση

Delivery: Τι περιμένουμε στην ελληνική αγορά μετά τη συμφωνία Uber – Delivery Hero
Business

Η ελληνική αγορά μετά τη συμφωνία Uber - Delivery Hero

Τα μπρος πίσω στην ελληνική αγορά delivery από την Uber - Οι παίκτες και ο ανταγωνισμός  

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Αναψυκτικά: Ψηλά στη ζήτηση η «ψυχροπολεμική» κόλα – Πού επενδύουν οι αντίζηλοι της Coca Cola
World

Γιατί η κομμουνιστική κόλα σημειώνει ακόμα επιτυχία

Εταιρείες και επιχειρηματίες από την Αργεντινή και τον Καναδά ως τη Νιγηρία επενδύουν σε τοπικά συστικά και δημιουργούν αναψυκτικά-εναλλακτικές στο δημοφιλές αναψυκτικό

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Μητσοτάκης: Στήνει αφήγημα δικαίωσης μετά την έκθεση της ΕΕ για το Κράτος Δικαίου
Πολιτική

Μητσοτάκης: Στήνει αφήγημα δικαίωσης μετά την έκθεση της ΕΕ για το Κράτος Δικαίου

Ο κ. Μητσοτάκης, προέβη σε θριαμβολογίες για την έκθεση της ΕΕ για το κράτος Δικαίου, προσπερνώντας τις αναφορές για τις υποκλοπές και αξιοποιώντας τα συμπεράσματα της ευρωπαϊκής αξιολόγησης για να εξαπολύσει νέα επίθεση κατά της αντιπολίτευσης την οποία κατηγορεί για «έωλες κατηγορίες»

Φέτα και ελαιόλαδο: Πάνω από 2,1 δισ. ευρώ η αξία των εξαγωγών το 2025 – Επικαιροποίηση στο Ελαιοκομικό Μητρώο
Economy

Το στοίχημα των εξαγωγών σε φέτα και ελαιόλαδο

Οι εξαγωγές σε φέτα και ελαιόλαδο στηρίζουν εκατοντάδες χιλιάδες παραγωγούς, επιχειρήσεις και τοπικές κοινωνίες - Τι νέο έρχεται στο Ελαιοκομικό Μητρώο

Υβριδικά αυτοκίνητα: Τι αλλάζει στο τέλος ταξινόμησης από το 2027
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Αλλαγές στο τέλος ταξινόμησης των υβριδικών ΙΧ

Τι προβλέπει εγκύκλιος της ΑΑΔΕ για τα υβριδικά αυτοκίνητα - Ποιες κατηγορίες επηρεάζονται

ΟΠΕΚΑ: Πότε πληρώνονται τα επιδόματα
Economy

ΟΠΕΚΑ: Πότε πληρώνονται τα επιδόματα

Χιλιάδες δικαιούχοι αναμένουν την καταβολή των χρημάτων στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς

Γεραπετρίτης από Βιετνάμ: Νέα ώθηση στις διμερείς σχέσεις και κοινό μέτωπο υπέρ του Διεθνούς Δικαίου
Πολιτική

Γεραπετρίτης από Βιετνάμ: Νέα ώθηση στις διμερείς σχέσεις και κοινό μέτωπο υπέρ του Διεθνούς Δικαίου

Ο υπουργός Εξωτερικών σημείωσε ότι οι δύο πλευρές συζήτησαν την περαιτέρω ανάπτυξη της συνεργασίας στους τομείς της ενέργειας, της ναυτιλίας και της νόμιμης μετανάστευσης, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και στην ενίσχυση των σχέσεων στον τουρισμό και στις ακαδημαϊκές ανταλλαγές

Ακίνητα: Ισχυρές αντοχές από την ελληνική αγορά – Ποιοι παράγοντες την ενισχύουν
Ακίνητα

Ποιοι παράγοντες στηρίζουν το ελληνικό real estate

Οι επενδυτές αξιολογούν θετικά τις προοπτικές της ελληνικής αγοράς στα ακίνητα, σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Alpha Real Estate Services, Γιάννη Γκάνο

Macron, Merz Push to Revive Franco-German Defense Ties
English Edition

Macron, Merz Push to Revive Franco-German Defense Ties

France and Germany deepen military cooperation, with Berlin joining a French nuclear exercise for the first time as they move past the failed FCAS jet program

Ψηφιακό Κράτος: Πώς η ψηφιοποίηση 1,2 δισ. σελίδων εξοικονομεί 180 εκατ. ευρώ ετησίως
Economy

Η ψηφιοποίηση 1,2 δισ. σελίδων αρχείων του Δημοσίου εξοικονομεί 180 εκατ. ετησίως

Τι αποκαλύπτει μελέτη για το ψηφιακό κράτος

Ελληνικές τράπεζες: Η ακτινογραφία του συστήματος σε 20 αριθμούς
Τράπεζες

Η ακτινογραφία του τραπεζικού συστήματος σε 20 αριθμούς

Η χρηματιστηριακή αξία του τραπεζικού κλάδου υπερβαίνει πλέον τα 50 δισ. ευρώ, όταν στα χρόνια της κρίσης είχε υποχωρήσει κάτω από το 1 δισ. ευρώ

Λίβανος: Στην Ουάσινγκτον ο πρόεδρος Αούν – Θα συναντηθεί με Τραμπ
Κόσμος

Λίβανος: Στην Ουάσινγκτον ο πρόεδρος Αούν – Θα συναντηθεί με Τραμπ

Ο Ζοζέφ Αούν θα συναντηθεί με Αμερικανούς αξιωματούχους για να συζητήσουν την κατάσταση στον Λίβανο και τρόπους να εδραιωθεί η κατάπαυση πυρός

ΣΥΡΙΖΑ: Νέα πρόεδρος της ΚΟ η Ρένα Δούρου – 7 «ναι» και ένα λευκό – Τι μήνυμα έστειλε
Πολιτική

Νέα πρόεδρος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ η Ρένα Δούρου

Αμέσως μετά την εκλογή της ως πρόεδρος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ η Ρένα Δούρου τόνισε ότι «ξεκινάμε την αναδιάταξη της ΚΟ για να οδηγηθούμε στην αναγέννηση»

Greece Extends Deadlines for Home Energy Upgrade Schemes
English Edition

Greece Extends Deadlines for Home Energy Upgrade Schemes

Eligible beneficiaries of several government-backed home renovation and energy efficiency programs will now have until November 30, 2026, to complete approved projects under revised funding arrangements.

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies