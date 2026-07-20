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Οντάριο: Οι πυρκαγιές εξαπλώνονται, ενώ ο καπνός παραμένει σε ορισμένες περιοχές των ΗΠΑ

Οι πυρκαγιές στο Οντάριο έχουν επεκταθεί σε 735.000 εκτάρια, από 650.000 εκτάρια που ήταν το Σαββατοκύριακο

Κόσμος 20.07.2026, 19:47
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Οντάριο: Οι πυρκαγιές εξαπλώνονται, ενώ ο καπνός παραμένει σε ορισμένες περιοχές των ΗΠΑ
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Οι πυρκαγιές που μαίνονται σε ολόκληρο το Οντάριο του Καναδά έχουν επεκταθεί σε 735.000 εκτάρια (7,35 εκατ. στρέμματα) από τα 650.000 εκτάρια που είχαν καταγραφεί το Σαββατοκύριακο, όπως δήλωσε τη Δευτέρα ο πρωθυπουργός Νταγκ Φορντ, ενώ η ποιότητα του αέρα λόγω του καπνού βελτιώθηκε σε μεγάλο μέρος της επαρχίας, αλλά παρέμεινε επιβλαβής για την υγεία σε περιοχές του Μεσοδυτικού των ΗΠΑ.

Ο Φορντ δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου στο Τορόντο ότι η επαρχία επιχειρεί για την κατάσβεση 190 ενεργών πυρκαγιών και ότι περίπου 1.800 κάτοικοι έχουν απομακρυνθεί από αραιοκατοικημένες κοινότητες στο βορειοδυτικό Οντάριο.

Στο Οντάριο οι αρχές καταπολεμούν 190 ενεργές πυρκαγιές και έχει εκκενώσει περίπου 1.800 κατοίκους ςτις βορειοδυτικές περιοχές της

Οι πυρκαγιές, οι οποίες εκδηλώνονται κυρίως σε δυσπρόσιτες περιοχές, έχουν εντείνει τις εντάσεις μεταξύ του Καναδά και των ΗΠΑ, όπου ορισμένοι πολιτικοί έχουν επικρίνει την αντίδραση του Καναδά.

Ο πυκνός καπνός από τις πυρκαγιές στο βόρειο και δυτικό Οντάριο, καθώς και στα βόρεια Μινεσότα, προκάλεσε την χειρότερη ποιότητα αέρα στον κόσμο στο Τορόντο την περασμένη εβδομάδα, η οποία στη συνέχεια επεκτάθηκε στη Νέα Υόρκη και την Ουάσινγκτον.

Η ποιότητα του αέρα έχει βελτιωθεί έκτοτε στο νότιο Οντάριο, καθώς και στις βορειοανατολικές και μεσοατλαντικές περιοχές των ΗΠΑ, αν και παρέμεινε κακή σε αρκετές πολιτείες του Μεσοδυτικού των ΗΠΑ.

Στις 11:30 π.μ. ώρα Ανατολικής Ακτής (15:30 GMT), ο ιστότοπος AirNow της Αμερικανικής Υπηρεσίας Προστασίας του Περιβάλλοντος (EPA) χαρακτήρισε την ποιότητα του αέρα ως «επιβλαβή» ή «επιβλαβή για ευαίσθητες ομάδες» σε μια περιοχή που καλύπτει τμήματα των πολιτειών Ουισκόνσιν, Αϊόβα, Μισούρι, Ιλινόις, Ιντιάνα, Οχάιο και Μίσιγκαν.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Κυριακή ότι διαμήνυσε στον καναδό πρωθυπουργό Μαρκ Κάρνι ότι ο Καναδάς πρέπει να βελτιώσει τον έλεγχο των πυρκαγιών στο Οντάριο.

Ο Τραμπ ανέφερε ότι συζήτησε το θέμα με τον Κάρνεϊ κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης στην οποία και οι δύο παρευρέθηκαν την Κυριακή, δύο ημέρες αφότου απείλησε να επιβάλει δασμούς σε καναδικά προϊόντα ως τιμωρία προς τον Καναδά για τον καπνό από τις πυρκαγιές. Ο Κάρνεϊ δεν έχει απαντήσει άμεσα στον Τραμπ, αν και έχει δηλώσει ότι όλες οι χώρες, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ, πρέπει να καταβάλουν περισσότερες προσπάθειες για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Καναδάς – Οντάριο ζητούν βοήθεια και όχι δασμούς από ΗΠΑ

Ο Φορντ δήλωσε ότι είναι «απαράδεκτο» το γεγονός ότι ο Τραμπ επέλεξε να επικρίνει την αντίδραση του Καναδά στις πυρκαγιές και να απειλήσει με δασμούς, αντί να στείλει βοήθεια. Ανέφερε ως απόδειξη της καναδικής υποστήριξης προς τον γείτονά του κατά τη διάρκεια φυσικών καταστροφών την αποστολή εργαζομένων της Hydro του Οντάριο στις ΗΠΑ το 2024 για να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση του τυφώνα «Χέλεν», καθώς και την αποστολή αεροσκαφών κατάσβεσης στην Καλιφόρνια για την καταπολέμηση των πυρκαγιών το 2025.

«Αντί να επικρίνετε και να απειλείτε τον Καναδά, τους πιο στενούς σας φίλους, ⁠ίσως ​μια μέρα να χρειαστείτε τη βοήθειά μας», δήλωσε ο Φορντ.

Οι μεγάλες δασικές ​πυρκαγιές έχουν γίνει συχνό φαινόμενο στον Καναδά, όπου βρίσκονται μερικά από τα μεγαλύτερα δάση του κόσμου. Οι ειδικοί για το κλίμα αναφέρουν ότι η άνοδος των θερμοκρασιών έχει ​οδηγήσει σε ξηρότερο ξύλο και αυξημένο κίνδυνο πυρκαγιάς.

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