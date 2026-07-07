Καναδάς: Απότομη άνοδος και υψηλό 4 ετών στο εμπορικό πλεόνασμα

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Στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων τεσσάρων ετών αυξήθηκε τον Μάιο το εμπορικό πλεόνασμα του Καναδά σημειώνοντας άνοδο για τέταρτο συνεχόμενο μήνα. Οι εξαγωγές της χώρας προς τις Ηνωμένες Πολιτείες έφτασαν στο υψηλότερο επίπεδό τους από τον Φεβρουάριο του περασμένου έτους, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιεύθηκαν την Τρίτη.

Το εμπορικό πλεόνασμα του Καναδά έναντι των Ηνωμένων Πολιτειών αυξήθηκε στα 11,6 δισεκατομμύρια καναδικά δολάρια τον Μάιο από 10,3 δισεκατομμύρια δολάρια τον Απρίλιο

Ο Καναδάς κατέγραψε εμπορικό πλεόνασμα 4,24 δισ. καναδικών δολαρίων τον Μάιο, σημειώνοντας αύξηση 0,9% σε σχέση με τα αναθεωρημένα 3,41 δισ. καναδικών δολαρίων του προηγούμενου μήνα, σύμφωνα με την Στατιστική Υπηρεσία του Καναδά.

Αυτός ήταν ο τρίτος συνεχόμενος μήνας εμπορικού πλεονάσματος για τον Καναδά, το οποίο οφείλεται κυρίως στην αύξηση κατά 1,5% των εξαγωγών προς τις ΗΠΑ, τον μεγαλύτερο εμπορικό εταίρο της χώρας.

Οι αναλυτές που ρωτήθηκαν από το Reuters είχαν εκτιμήσει ότι το εμπορικό πλεόνασμα θα ανέρχονταν σε 2,85 δισεκατομμύρια καναδικά δολάρια.

Καθώς οι δασμοί του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ έπληξαν ορισμένους κρίσιμους τομείς στον Καναδά, οι επιχειρήσεις προσπαθούν να διαφοροποιήσουν τις δραστηριότητές τους μακριά από τις ΗΠΑ, οι οποίες συνήθως αγόραζαν σχεδόν τα τρία τέταρτα των συνολικών εξαγωγών του Καναδά.

Ωστόσο, εμπειρογνώμονες στον τομέα του εμπορίου έχουν επισημάνει ότι, αν και η διαφοροποίηση είναι σημαντική, ενδέχεται να χρειαστεί χρόνος για πολλούς να αποσυνδέσουν την εφοδιαστική αλυσίδα που έχει δημιουργηθεί εδώ και δεκαετίες με τη μεγαλύτερη αγορά του κόσμου.

Οι εξαγωγές προς τις ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 1,5% στα 53,72 δισ. δολάρια Καναδά σημειώνοντας την τέταρτη συνεχόμενη μηνιαία αύξηση, με αποτέλεσμα το μερίδιο των εξαγωγών προς τις ΗΠΑ να φτάσει σχεδόν το 70% τον Μάιο. Οι εισαγωγές από τις ΗΠΑ μειώθηκαν κατά 1,4%.

Ως αποτέλεσμα, το εμπορικό πλεόνασμα του Καναδά έναντι των Ηνωμένων Πολιτειών αυξήθηκε στα 11,6 δισεκατομμύρια καναδικά δολάρια τον Μάιο από 10,3 δισεκατομμύρια δολάρια τον Απρίλιο, καταγράφοντας το μεγαλύτερο πλεόνασμα από το ιστορικό υψηλό που παρατηρήθηκε τον Ιανουάριο του 2025, σύμφωνα με την στατιστική υπηρεσία.

Αυτό ενδέχεται να οφείλεται κυρίως στις υψηλότερες τιμές των εξαγωγών ενέργειας, ανέφερε η StatsCan.

Οι εξαγωγές προς χώρες εκτός των ΗΠΑ συνέχισαν να συρρικνώνονται, αν και με χαμηλότερο ρυθμό τον Μάιο σε σύγκριση με τον Απρίλιο, ενώ οι εισαγωγές από χώρες εκτός των ΗΠΑ αυξήθηκαν. Αυτό διεύρυνε το εμπορικό έλλειμμα του Καναδά με χώρες εκτός των ΗΠΑ στα 7,4 δισ. καναδικά δολάρια τον Μάιο.

Πτώση εξαγωγών αργού πετρελαίου για τον Καναδά

Σύμφωνα με τα στοιχεία, ο κύριος παράγοντας που συνέβαλε στη μηνιαία αύξηση των εξαγωγών ήταν οι αποστολές μεταλλευμάτων και μη μεταλλικών ορυκτών, οι οποίες αυξήθηκαν κατά 16,1%.

Αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στις εξαγωγές θείου, καθώς οι αποστολές του μέσω των Στενών του Ορμούζ επιβραδύνθηκαν από την έναρξη της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή είχε περιορίσει τις αποστολές αργού πετρελαίου και λιπασμάτων, με αποτέλεσμα την αύξηση της ζήτησης και των τιμών των προϊόντων αυτών από άλλες πηγές.

Από τον Ιούνιο περίπου, ισχύει κατάπαυση του πυρός στη Μέση Ανατολή, ενώ υπάρχουν αναφορές για χαλάρωση στις αποστολές.

Άλλοι τομείς προϊόντων σημείωσαν επίσης αξιοσημείωτη άνοδο τον Μάιο, με γενικευμένες αυξήσεις στα καταναλωτικά αγαθά, τα βιομηχανικά χημικά και τα γεωργικά και αλιευτικά προϊόντα διατροφής, σύμφωνα με την StatsCan.

Ωστόσο, οι εξαγωγές αργού πετρελαίου και χρυσού, οι οποίες είχαν προηγουμένως συμβάλει στην αύξηση του εμπορίου εμπορευμάτων του Καναδά, σημείωσαν πτώση. Οι εξαγωγές ενέργειας μειώθηκαν κατά 2% λόγω της μείωσης του όγκου των εξαγωγών αργού πετρελαίου, μετά από αύξηση 43,1% από τον Φεβρουάριο έως τον Απρίλιο.

Οι συνολικές εισαγωγές μειώθηκαν κατά 0,2%, με κύρια αιτία την πτώση κατά 18,2% στις εισαγωγές μεταλλικών και μη μεταλλικών προϊόντων τον Μάιο.