ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ: Ολοκληρώθηκε η κατάθεση δικαιολογητικών για έργα 50 εκατ. ευρώ

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Oλοκλήρωσε εμπρόθεσμα την κατάθεση όλων των δικαιολογητικών που αφορούν στα έργα που πραγματοποιήθηκαν με την αρωγή του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ) από την ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ Α.Ε., σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Ειδικότερα, η ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ Α.Ε., στο πλαίσιο δεκατεσσάρων (14) επενδυτικών σχεδίων, υπέβαλε στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας τα αντίστοιχα αιτήματα τελικού ελέγχου. Τα σχέδια αυτά αφορούν σε 14 Επιχειρηματικά Πάρκα και περιλαμβάνουν συνολικά 70 έργα, τα οποία εντάσσονται σε 10 διαφορετικές κατηγορίες. Η συνολική επένδυση ανήλθε σε 48,6 εκατ. Ευρώ με το ποσοστό απορροφητικότητας να είναι 96,4% κυρίως λόγω των εκπτώσεων προμηθειών που επιτεύχθηκαν.

Πράσινες Επενδύσεις Βιωσιμότητας και Ψηφιακού Μετασχηματισμού

Όσον αφορά στις κατηγορίες των έργων, ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην αναβάθμιση και επέκταση των δικτύων ύδρευσης, συνολικού μήκους άνω των 200 χιλιομέτρων, καθώς και στον εξοπλισμό των αντλιοστασίων, που αντιστοιχούν περίπου στο 40% της συνολικής δαπάνης. Η αναβάθμιση των δικτύων, σε συνδυασμό με την ψηφιακή αναβάθμιση της ύδρευσης μέσω της εγκατάστασης ψηφιακών υδρομέτρων, συμβάλλει σημαντικά στη μείωση των απωλειών ύδατος και επιτρέπει τον απομακρυσμένο έλεγχο και την παρακολούθηση της υδροδότησης στα Επιχειρηματικά Πάρκα.

Αντίστοιχη έμφαση δόθηκε στη μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, μέσω της αναβάθμισης των Μονάδων Καθαρισμού Ακαθάρτων (ΜΚΑ) και των δικτύων αποβλήτων. Παράλληλα, με στόχο τη βελτίωση της κυκλοφοριακής ασφάλειας εντός των Επιχειρηματικών Πάρκων, ασφαλτοστρώθηκαν περισσότερα από 40 χιλιόμετρα οδικού δικτύου και τοποθετήθηκαν 1.400 φωτιστικά σώματα τύπου LED.

Τέλος, υλοποιήθηκαν έργα που αφορούν δίκτυα όμβριων υδάτων, καθώς και έργα περίφραξης των Επιχειρηματικών Πάρκων.

Έμφαση στη Θεσσαλονίκη και τη Βόρεια Ελλάδα

Σε ό,τι αφορά στην κατανομή των δαπανών, το Επιχειρηματικό Πάρκο Θεσσαλονίκης απορρόφησε το 30% της συνολικής δαπάνης, ενώ το Επιχειρηματικό Πάρκο Πατρών το 16%, με το υπόλοιπο να κατανέμεται στα λοιπά Επιχειρηματικά Πάρκα.

Με στόχο τη συνεχή αναβάθμιση των υποδομών στα Επιχειρηματικά της Πάρκα, η ΕΤΒΑ αναζητά, σε συνεργασία με τις Εγκατεστημένες Επιχειρήσεις και την Πολιτεία, νέα εργαλεία που θα επιτρέψουν τη δυναμική αναβάθμιση και των υπολοίπων Ε.Π. με έμφαση στη βιωσιμότητα, την ανθεκτικότητα και την ενδυνάμωση του Εθνικού Αναπτυξιακού αφηγήματος.

Αναφορικά στην ολοκλήρωση των έργων και στην κατάθεση των αντίστοιχων δικαιολογητικών, ο CEO της ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ Α.Ε. κ. Αθανάσιος Ψαθάς δήλωσε: «Από την πρώτη μέρα έγκρισης των έργων ΤΑΑ αναγνωρίσαμε τη σπουδαιότητα και κινηθήκαμε με ταχείς ρυθμούς και έμφαση στη διαφάνεια, την εξοικονόμηση και την αποτελεσματικότητα. Θέτοντας ως προτεραιότητα τις Εγκατεστημένες Επιχειρήσεις, η ΕΤΒΑ εμπροσθοβαρώς ανέλαβε το πλήρες κόστος των έργων. Με αυτόν τον τρόπο, αναδεικνύουμε έμπρακτα πως σήμερα, τα Επιχειρηματικά Πάρκα της ΕΤΒΑ είναι έτοιμα για τη νέα εποχή θέτοντας στο επίκεντρο την Εγκατεστημένη Επιχείρηση».