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ΕΕ: Απαγορεύει την καταστροφή απούλητων ρούχων, υποδημάτων και αξεσουάρ ένδυσης – Τι θα ισχύει

Απόφαση-σταθμός της ΕΕ για την καλύτερη διαχείριση των αποθεμάτων ώστε να περιοριστεί η σπατάλη χρημάτων και φυσικών πόρων

Green 21.07.2026, 22:18
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ΕΕ: Απαγορεύει την καταστροφή απούλητων ρούχων, υποδημάτων και αξεσουάρ ένδυσης – Τι θα ισχύει
Ρεπορτάζ Αλέξανδρος Καψύλης

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Τέθηκαν σε ισχύ από την Κυριακή, 19 Ιουλίου 2026, οι νέοι ευρωπαϊκοί κανόνες που διέπουν τη διαχείριση απούλητων ενδυμάτων, αξεσουάρ ένδυσης και υποδημάτων, μια σημαντική αλλαγή που στοχεύει στην καλύτερη προστασία του περιβάλλοντος.

Όπως διευκρινίζουν οι Βρυξέλλες, «οι κατασκευαστές ενθαρρύνονται να διαχειρίζονται καλύτερα τα αποθέματά τους, να επεξεργάζονται τις επιστροφές και να αναζητούν εναλλακτικές λύσεις για τον περιορισμό της καταστροφής εμπορευμάτων και της συνεπαγόμενης σπατάλης».

Συγκεκριμένα, οι μεγάλες εταιρείες του κλάδου της κλωστοϋφαντουργίας και της ένδυσης δεν θα μπορούν πλέον να καταστρέφουν απούλητα ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ ένδυσης, μια πρακτική που επί δεκαετίες ακολουθούσαν. Οι επιχειρήσεις που εξακολουθούν να επιθυμούν να καταστρέψουν απούλητα ρούχα θα μπορούν να το κάνουν μόνο σε ορισμένες ειδικές περιπτώσεις, όπως για παράδειγμα για λόγους ασφαλείας ή σε περίπτωση που το προϊόν έχει υποστεί μη αναστρέψιμη ζημιά.

Επιπλέον, από το Φεβρουάριο του 2027 οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις του κλάδου λιανικής θα πρέπει να δηλώνουν στις αρμόδιες αρχές «τους όγκους των απούλητων καταναλωτικών αγαθών που απορρίπτουν σε τυποποιημένη μορφή».

Όσο για τους κατασκευαστές ενδυμάτων και αξεσουάρ, ενθαρρύνονται να διαχειρίζονται καλύτερα τα αποθέματά τους. Θα πρέπει δηλαδή να επεξεργάζονται και να προγραμματίζουν καλύτερα τις επιστροφές εμπορευμάτων ανάλογα με τη ζήτηση και να εξερευνούν εναλλακτικές λύσεις που θα περιορίζουν την σπατάλη. Τέτοιες εναλλακτικές, όπως διευκρινίζει σε δελτίο τύπου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είναι η μεταπώληση και επαναπροώθηση στην αγορά των εμπορευμάτων, η επισκευή και επαναχρησιμοποίησή τους ή η χορηγεία δωρεών.

Όπως σημειώνει ο ρεπόρτερ της γαλλικής «Le Figaro» Βλαντιμίρ Γκαρσέν-Μπερσόν, οι υποχρεώσεις αυτές αφορούν για την ώρα τους μεγάλους ομίλους του ευρωπαϊκού κλάδου ένδυσης, υπόδησης και αξεσουάρ. Στη συνέχεια, τον Ιούλιο του 2030 συγκεκριμένα, θα επεκταθούν και στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις της Γηραιάς Ηπείρου.

ΕΕ

ΕΕ: Σπατάλη που κοστίζει

Οι Βρυξέλλες πιστεύουν ότι με τους νέους αυτούς κανόνες που επιβάλλουν, οι Βρυξέλλες, θα περιοριστούν τα απόβλητα που παράγονται κάθε χρόνο στις χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διότι οι διαπιστώσεις είναι ανησυχητικές.

«Υπολογίζεται ότι κάθε χρόνο στην Ευρώπη το 4% έως 9% των απούλητων κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων που μένουν στα ράφια καταστρέφονται πριν καν φορεθούν. Αυτά τα απόβλητα παράγουν περίπου 5,6 εκατ. τόνους εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, ποσότητα σχεδόν ανάλογη με τις συνολικές εκπομπές της Σουηδίας το έτος 2021», τονίζει η Κομισιόν.

«Στη Γαλλία απαγορεύεται ήδη η απόρριψη απούλητων ειδών που προορίζονταν για πώληση και έμειναν στο ράφι, εξαιρουμένων των ειδών διατροφής. Τα είδη αυτά πρέπει είτε να επαναδιατεθούν με κάποιο τρόπο στην γορά είτε να δωριστούν», σημειώνει ο ρεπόρτερ του «Figaro».

Το πρόβλημα της απόρριψης ολοκαίνουργιων ειδών ένδυσης και υπόδησης, που μένουν στα αζήτητα, επηρεάζει την Ευρώπη στο σύνολό της καθώς βρισκόμαστε σε μια εποχή που οι τάσεις στην αγορά εναλλάσσονται με μεγάλη ταχύτητα και η μόδα έχει γίνει εξαιρετικά εφήμερη, αναφέρεται στο ρεπορτάζ.

Υπερκατανάλωση

«Στη Γερμανία πετιούνται στις χωματερές σχεδόν 20 εκατομμύρια απούλητα αντικείμενα ένδυσης, υπόδησης και αξεσουάρ που επιστρέφονται κάθε χρόνο στους κεντρικούς διανομείς και κατασκευαστές τους», αναφέρουν ως παράδειγμα οι Βρυξέλλες. Ευλόγως ο Βλαντιμίρ Γκαρσέν-Μπερσόν αναρωτιέται αν θα συγκρατηθεί το επόμενο ο ρυθμός πλήρωσης των ευρωπαϊκών χωματερών.

Σε άλλο ρεπορτάζ της γαλλικής εφημερίδας οι Εμά Κονφρέρ και Ματίλντ Βισεριάς σημειώνουν ότι το φαινόμενο της υπερκατανάλωσης προϊόντων συχνά πολύ χαμηλής ποιότητας με μικρή διάρκεια ζωής έχει ενταθεί τα τελευταία χρόνια με τις αθρόες εισαγωγές πάμφθηνων ρούχων, ως επί το πλείστον, από την Κίνα και άλλες ασιατικές χώρες.

Μια άλλη αιτία είναι η εκτίναξη της αγοράς μεταχειρισμένων ρούχων. «Η Γαλλία πνίγεται σε μεταχειρισμένα ρούχα και παπούτσια, τα οποία πρέπει να συλλεχθούν, να ταξινομηθούν και να ανακυκλωθούν. Δεν υπάρχει πλέον δυνατότητα να βρεθούν τρόποι επαπροώθησης των προϊόντων αυτών στην αγορά», σημειώνουν οι δύο Γαλλίδες ρεπόρτερ σε έρευνά τους για την κυκλική οικονομία.

Για τα σκουπίδια

«Τζιν, πουκάμισα και φούστες στο τέλος της ζωής τους παρατημένα στο πεζοδρόμιο, δίπλα σε ξεχειλισμένους κάδους ανακύκλωσης… Παραδόξως, σε μια εποχή που ποτέ δεν υπήρχαν τόσα έτοιμα είδη για συλλογή και επαναπροώθηση, ο τομέας της διαλογής και της ανακύκλωσης κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων δεν φαίνεται να λειτουργεί πλέον. Ανίκανη να διαχειριστεί τα βουνά από μεταχειρισμένα ρούχα, παπούτσια και λευκά είδη, η αγορά περνάει τη χειρότερη κρίση στην ιστορία της», γράφουν οι Κονφρέρ και Βισεριάς.

«Οι επιπλοκές συνεχίζονται εδώ και ένα χρόνο, με σημαντικές μειώσεις στον τζίρο», σημειώνει ο πρόεδρος της εταιρείας μεταχειρισμένων ενδυμάτων Relais, Εμανουέλ Πιλουά. Τα περίπου 22.000 κοντέινερ της Relais συλλέγουν το 50% των μεταχειρισμένων ρούχων που συλλέγονται συνολικά στη Γαλλία. «Η συλλογή ρούχων αυξάνεται, αλλά φτάνουν στα χέρια μας όλο και περισσότερα προϊόντα χαμηλής ποιότητας, που δεν φέρνουν κανένα κέρδος», προσθέτει.

Απαιτώντας περισσότερους πόρους για τη διαχείριση των ανακυκλώσιμων ενδυμάτων, η Relais πραγματοποίησε δεκαήμερη απεργία τον περασμένο μήνα, αδειάζοντας μάλιστα κάδους με τόνους ρούχα μπροστά από τα γραφεία πολλών μεγάλων επώνυμων εταιρειών.

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