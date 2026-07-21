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Η αντίσταση της ΕΕ θα συρρικνώσει το «πακέτο» της IPO της Shein

Η τύχη της Shein ενδέχεται να «ξεθωριάζει» ταχύτερα από ό,τι η γρήγορη μόδα της

Reuters Breakingviews 21.07.2026, 09:56
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Η αντίσταση της ΕΕ θα συρρικνώσει το «πακέτο» της IPO της Shein
Katrina Hamlin

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Reuters Breakingviews

Η απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να επιβάλει στην AliExpress της Alibaba πρόστιμο-ρέκορ ύψους 629 εκατομμυρίων δολαρίων απειλεί να μετατρέψει την πιο πολυαναμενόμενη αρχική δημόσια προσφορά της παγκόσμιας βιομηχανίας ηλεκτρονικού εμπορίου σε ένα μικρότερο «πακέτο». Καθώς το εμπορικό έλλειμμα του μπλοκ με τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας διογκώνεται, ο έλεγχος των πλατφορμών που διακινούν προϊόντα «Made-in-China» θα ενταθεί. Αυτός είναι ένας ακόμη λόγος για να αποτιμηθεί με έκπτωση ο κολοσσός της γρήγορης μόδας, Shein, στο επικείμενο ντεμπούτο του στο Χονγκ Κονγκ.

Το πρόστιμο της Δευτέρας ήταν το μεγαλύτερο από τα τρία που έχουν επιβληθεί μέχρι στιγμής βάσει της Πράξης για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες (DSA) των Βρυξελλών. Το δεύτερο μεγαλύτερο ήταν μια χρέωση 232 εκατομμυρίων δολαρίων που επιβλήθηκε τον Μάιο στον άλλο μεγάλο κινεζικό ανταγωνιστή της Shein, την Temu της PDD, αξίας 122 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Η Shein, της οποίας ηγείται ο απομονωμένος ιδρυτής Sky Xu, βρίσκεται ήδη υπό έρευνα, αφού η Γαλλία ζήτησε πέρυσι από την ΕΕ να πατάξει την πώληση σεξουαλικών κουκλών με παιδική εμφανιση στον ιστότοπό της. Η Shein δηλώνει ότι αυστηροποιεί τους ελέγχους. Ωστόσο, ενδέχεται να δυσκολευτεί να ανταποκριθεί στα αυστηρά πρότυπα.

Η AliExpress πραγματοποίησε επίσης «σημαντικές επενδύσεις» στη συμμόρφωση, μεταξύ άλλων και της προσφυγής στις υπηρεσίες 10 εξωτερικών συμβούλων, δήλωσε εκπρόσωπος στο Breakingviews. Της επιβλήθηκε πρόστιμο παρόλα αυτά, και ενδέχεται να αντιμετωπίσει περαιτέρω κυρώσεις.

Η μέγιστη επιβάρυνση, εάν η Shein αποτύχει να εντυπωσιάσει τις ρυθμιστικές αρχές, ανέρχεται στο 6% των παγκόσμιων εσόδων της. Αυτό θα «διέλυε» τα κέρδη: Το καθαρό περιθώριο κέρδους της εταιρείας ήταν περίπου 5% πέρυσι, με βάση τα στοιχεία πωλήσεων και κερδών που ανέφερε το Reuters. Ακόμη κι αν η Shein μπορέσει να ανατρέψει την τάση που δημιούργησαν η AliExpress και η Temu, θα υπάρχουν κι άλλα σημεία τριβής. Τον Ιούλιο, η ΕΕ εισήγαγε τέλος 3 ευρώ για εισαγωγές χαμηλής αξίας – υψηλότερο από την τιμή ορισμένων φθηνών T-shirts και σορτς που περιλαμβάνονται στον θερινό κατάλογο της Shein.

Οποιοιδήποτε πρόσθετοι περιορισμοί θα τραυματίσουν την εταιρεία, καθώς η Δυτική Ευρώπη είναι η δεύτερη μεγαλύτερη αγορά του ομίλου, σύμφωνα με την Euromonitor. Και θα μπορούσαν εύκολα να ακολουθήσουν κι άλλοι. Οι φορείς χάραξης πολιτικής βρίσκονται υπό έντονη πίεση να αναχαιτίσουν μια πλημμύρα εξαγωγών από την Κίνα, από όπου προέρχονται πολλά από τα προϊόντα της Shein. Το εμπορικό πλεόνασμα της χώρας με την ΕΕ σημείωσε νέο ρεκόρ τον Ιούνιο.

Ο στόχος για αποτίμηση της IPO έως και 50 δισεκατομμύρια δολάρια φαίνεται φιλόδοξος. Ας υποθέσουμε ότι η κερδοφορία αυξάνεται με ρυθμό κοντά στο 55% που κατέγραψε πέρυσι, σύμφωνα με τα νούμερα που ανέφερε το Reuters επικαλούμενο πηγές. Αυτό συνεπάγεται καθαρά κέρδη 3,1 δισεκατομμυρίων δολαρίων το 2026, πράγμα που σημαίνει ότι η Shein θα αξίζει 34 δισεκατομμύρια δολάρια με βάση τον μέσο πολλαπλασιαστή τιμής προς κέρδη 11 φορών των ομοειδών εταιρειών JD.com, PDD, Alibaba και Vipshop. Δεν βοηθά το γεγονός ότι ο εκτελεστικός πρόεδρος και δημόσιο πρόσωπο της εταιρείας, ο Αμερικανοκινέζος πρώην τραπεζίτης Donald Tang, αναμένεται να παραιτηθεί πριν από την εισαγωγή στο χρηματιστήριο. Η τύχη της Shein ενδέχεται να «ξεθωριάζει» ταχύτερα από ό,τι η γρήγορη μόδα της.

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