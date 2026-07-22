Καύσιμα: Άνοδος 13,7% στις τιμές τον Ιούνιο στην Ευρώπη

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Οι τιμές των καυσίμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση συνέχισαν να κινούνται σε πολύ υψηλότερα επίπεδα από πέρυσι και τον Ιούνιο, παρά τη μηνιαία αποκλιμάκωση που καταγράφηκε στη βενζίνη και το πετρέλαιο κίνησης. Τα στοιχεία δείχνουν ότι η ετήσια αύξηση στις τιμές των καυσίμων και λιπαντικών διαμορφώθηκε στο 13,7%, με όλες τις χώρες της ΕΕ να εμφανίζουν ανατιμήσεις σε σύγκριση με τον Ιούνιο του 2025, αν και με ηπιότερο ρυθμό σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.

Η άνοδος στα καύσιμα

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, τα οποία δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα, αυξημένες κατά 13,7% σε ετήσια βάση ήταν οι τιμές των καυσίμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση τον Ιούνιο, με την Ελλάδα να ακολουθεί την τάση των υπόλοιπων κρατών-μελών, παρά τη μείωση που καταγράφηκε σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.

Ειδικότερα, τον Ιούνιο του 2026, η τιμή των καυσίμων για προσωπικές μεταφορές στην ΕΕ αυξήθηκε κατά 13,7% σε σύγκριση με τον Ιούνιο του 2025. Παράλληλα, προηγούνταν αύξηση κατά 20,8% τον Απρίλιο και κατά 20,7% τον Μάιο, σε σύγκριση με τους αντίστοιχους μήνες του προηγούμενου έτους.

Η αύξηση των τιμών στην Ευρώπη

Η αύξηση των τιμών ήταν κοινό φαινόμενο σε όλα τα κράτη-μέλη της ΕΕ, με βασική αιτία τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Συγκεκριμένα, οι μεγαλύτερες αυξήσεις καταγράφηκαν στη Βουλγαρία (+26,0%), τη Λιθουανία (+23,5%), τη Ρουμανία (+23,1%), τη Φινλανδία (+22,0%) και το Λουξεμβούργο (+20,7%). Αντιθέτως, οι μικρότερες αυξήσεις σημειώθηκαν στην Ουγγαρία (+2,3%) και την Πολωνία (+5,8%), ενώ στις υπόλοιπες χώρες, οι αυξήσεις κυμαίνονταν από +7,9% στην Ισπανία έως +18,6% στην Κύπρο.

Σε μηνιαία βάση, οι καταναλωτές στην ΕΕ είδαν τις τιμές του ντίζελ να μειώνονται κατά 6,4% και της βενζίνης κατά 4,2% σε σύγκριση με τον Μάιο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ανάμεσα στο Μάιο και τον Ιούνιο οι τιμές του ντίζελ μειώθηκαν σε όλες τις χώρες της ΕΕ. Ειδικότερα, οι μεγαλύτερες μειώσεις σημειώθηκαν στην Τσεχία (-11,3%), την Πολωνία (-9,7%) και τη Βουλγαρία (-9,4%), ενώ οι χαμηλότερες στην Ουγγαρία (-0,6%), την Ιταλία (-1,4%) και τη Σλοβενία ​​(-1,6%).