Χατζηδάκης: Από 14 Ιουλίου οι μειώσεις στα καύσιμα

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Από σήμερα, 14 Ιουλίου, ξεκίνησε η εφαρμογή των μειώσεων ύψους 10 λεπτών ανά λίτρο στην και 5 λεπτών ανά λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης, στις τιμές πώλησης των διυλιστηρίων προς τις εταιρείες εμπορίας καυσίμων τόνισε ο Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης.

«Τα δύο διυλιστήρια έκαναν μία προσφορά ύψους 20 συν 20 εκατομμυρίων ευρώ και τους ζητήσαμε να τα χρησιμοποιήσουν, στο πλαίσιο της εμπορικής τους πολιτικής, για μειώσεις στις τιμές της απλής αμόλυβδης και του ντίζελ κίνησης» σημείωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και πρόσθεσε, πώς «η παρέμβαση έγινε πριν το πράγμα γίνει χειρότερο λόγω των ανησυχητικών εξελίξεων στον Κόλπο και των καταστροφών που έχουν υποστεί διυλιστήρια στην περιοχή, αλλά και στη Ρωσία».

Μιλώντας στο OPEN ο κ. Χατζηδάκης τόνισε ότι «η Νέα Δημοκρατία επιδιώκει αυτοδυναμία στις επόμενες εκλογές και θα αγωνιστούμε γι’ αυτό. Η αυτοδυναμία στην Ελλάδα έχει αποδειχθεί παράγοντας πολιτικής σταθερότητας και αποτελεσματικής διακυβέρνησης. Στα κόμματα της αντιπολίτευσης υπάρχει ένα πολύ θλιβερό τοπίο, ένας εμφύλιος πετροπόλεμος με τοξικότητα και εχθροπάθεια. Όλοι δηλώνουν ότι δεν θέλουν συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία, αλλά ούτε και μεταξύ τους. Με αυτό το κλίμα δεν μπορεί να υπάρχει αισιοδοξία για συνεργασία οποιουδήποτε με οποιονδήποτε. Ο τόπος χρειάζεται καθαρές λύσεις και ξεκάθαρους λογαριασμούς, τόσο μεταξύ μας όσο και με τους πολίτες».

«Η προσέγγιση αυτή», πρόσθεσε, «δεν είναι εγωιστική, αλλά ρεαλιστική. Όταν υπάρχει αυτό το σκηνικό δεν μπορεί κανείς να φανταστεί ότι την επόμενη ημέρα των εκλογών, αν δεν υπάρχει αυτοδυναμία και καθαρές λύσεις, η χώρα θα κυβερνηθεί σταθερά, υπεύθυνα και με προοπτική. Το υπογραμμίζω ως πολίτης, διότι η χώρα θα είναι κρίμα να γυρίσει πίσω. Κομματικές ή προσωπικές φιλοδοξίες μπορεί να υπάρχουν. Αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η χώρα πέρασε μία δραματική δεκαετία και ότι τα τελευταία εφτά χρόνια έχουμε ανέβει ψηλότερα με εθνικές επιτυχίες τις οποίες πρέπει να διαφυλάξουμε πέρα από εγωισμούς και άλλες προσωπικές ή κομματικές στοχεύσεις. Η Ελλάδα χρειάζεται σταθερές και σοβαρές κυβερνήσεις».

Αναφερόμενος στις προεκλογικές υποσχέσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης, ο Κωστής Χατζηδάκης υπογράμμισε: «Παγκοσμίως δεν υπάρχουν πολιτικοί που δεν θέλουν να δίνουν λεφτά.

Υπάρχουν όμως πολιτικοί πιο υπεύθυνοι, και άλλοι που έχουν πιο εύκολα τα λόγια και τις υποσχέσεις. Η χώρα έχει πληρώσει πολύ ακριβά τους τελευταίους. Κάθε κόμμα δεν πρέπει να ξεχνά ότι είμαστε μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωζώνης και ότι έχουμε συγκεκριμένα περιθώρια για να κινηθούμε. Αν ξεφύγουμε, θα μπούμε και πάλι στη διαδικασία των υπερβολικών ελλειμμάτων και αν δεν προσέξουμε στο τέλος θα έχουμε πάλι μνημόνια. Η Νέα Δημοκρατία θα εξαντλήσει τα περιθώρια, όπως έκανε όλα τα προηγούμενα χρόνια, για όλες τις κοινωνικές ομάδες. Είναι βέβαιο ότι εμείς θα υποσχεθούμε λιγότερα σε σχέση με όλα τα άλλα κόμματα, αλλά αυτά που θα πούμε εμείς θα γίνουν. Διότι έχουμε χτίσει σχέσεις εμπιστοσύνης με τους πολίτες από το 2019».

Σε ερώτηση ειδικότερα για την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τη χορήγηση 13ης σύνταξης, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης σημείωσε ότι το κόστος είναι 2,5 δισ. ευρώ ετησίως. «Το ΠΑΣΟΚ», υπογράμμισε, «έχει υποχρέωση να καταθέσει πρόταση νόμου, η οποία περνάει υποχρεωτικά από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους προκειμένου να γίνει κοστολόγηση. Για να δούμε αν έχουμε δίκιο εμείς ή ο κ. Ανδρουλάκης που υποστηρίζει ότι το κόστος είναι 1,6 δισεκατομμύρια».