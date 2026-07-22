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Κωστής Χατζηδάκης: «Παράθυρο» νέας επιδότησης στα καύσιμα

«Θα δώσουμε έμφαση στο ντίζελ, το οποίο θα δούμε σε πρώτη φάση διότι δεν επηρεάζει μόνο το κόστος κίνησης αλλά και το κόστος παραγωγής και μεταφοράς των προϊόντων», είπε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κ. Χατζηδάκης

Economy 22.07.2026, 12:42
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Κωστής Χατζηδάκης: «Παράθυρο» νέας επιδότησης στα καύσιμα
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Ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας επιδότησης στα καύσιμα άφησε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, εξαιτίας των εξελίξεων με τη νέα αύξηση στο πετρέλαιο

«Στο πλαίσιο των δυνατοτήτων του προϋπολογισμού, της οικονομίας και των ευρωπαϊκών δημοσιονομικών κανόνων, βλέπουμε συνολικά το θέμα των καυσίμων. Θα δώσουμε έμφαση στο ντίζελ, το οποίο θα δούμε σε πρώτη φάση διότι δεν επηρεάζει μόνο το κόστος κίνησης αλλά και το κόστος παραγωγής και μεταφοράς των προϊόντων».

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Αυτά επεσήμανε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, σε συνέντευξη στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ. «Υπάρχει», πρόσθεσε, «ένα δυσμενές τοπίο διεθνώς. Η τιμή του αργού που είχε πέσει στα 71 δολάρια σήμερα ξεπέρασε τα 90. Επιπλέον υπήρξαν καταστροφές σε διυλιστήρια στον Περσικό Κόλπο και στη Ρωσία η οποία απαγόρευσε τις εξαγωγές ντίζελ με αποτέλεσμα να ανέβουν και οι διεθνείς τιμές των προϊόντων. Παρακολουθούμε καθημερινά την κατάσταση. Έχουμε κρατήσει χρήματα στην άκρη και δεν θα μείνουμε με σταυρωμένα χέρια. Από την αρχή του χρόνου έχουν δοθεί 800 εκατ. ευρώ για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κρίσης και υπάρχουν άλλα 200 εκατ.».

Ο Κωστής Χατζηδάκης σημείωσε ακόμη ότι μεσολάβησε η πρωτοβουλία των διυλιστηρίων σε συνεννόηση με την κυβέρνηση για μείωση των τιμών μέχρι το τέλος Αυγούστου. «Αν δεν είχε υπάρξει αυτή η κίνηση, η βενζίνη θα ήταν σήμερα 10 λεπτά ακριβότερη και αντίστοιχα το πετρέλαιο κίνησης 5 λεπτά», ανέφερε.

Χατζηδάκης: Το πακέτο της ΔΕΘ

Σε ερώτηση για το «πακέτο» της ΔΕΘ, επεσήμανε πως θα περιλαμβάνει ένα κοινωνικό μέρισμα, που δημιουργείται αφενός από την ανάπτυξη της οικονομίας που είναι ταχύτερη από το μέσο όρο της ΕΕ και αφετέρου από την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής. Οι ανακοινώσεις θα περιλαμβάνουν μείωση φόρων, στήριξη των ευάλωτων και παρεμβάσεις στήριξης της κοινωνίας σε σχέση με τις επιπτώσεις από τον πόλεμο στον Κόλπο.

Σε ερώτηση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο Κωστής Χατζηδάκης υπογράμμισε ότι ήδη από τις πληρωμές που έγιναν τον Ιούνιο φάνηκε ότι το νέο σύστημα ευνοεί τους πραγματικούς παραγωγούς. «Τα χρήματα που μοιράζονται είναι τα ίδια, όμως με την μετάβαση από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ διανέμονται δίκαια, υπέρ των πραγματικών παραγωγών. Είμαι ικανοποιημένος, επειδή ανέλαβα προσωπικά να συντονίσω αυτή τη μετάβαση και ακόμη επειδή ακούω απλούς αγρότες να αναγνωρίζουν ότι οι πληρωμές έγιναν πιο δίκαια».

Εκλογές

Τέλος, για τις εκλογές και το ενδεχόμενο συνεργασιών, σημείωσε: «Εμείς λέμε ότι η χώρα χρειάζεται σταθερές κυβερνήσεις. Το ΠΑΣΟΚ έχει υιοθετήσει ψήφισμα κατά της συνεργασίας με τη ΝΔ. Ο κ. Τσίπρας προφανώς δεν μπορεί να είναι εταίρος της ΝΔ. Αλλά και συνολικά τα κόμματα της αντιπολίτευσης δεν θέλουν να συνεργαστούν ούτε με εμάς ούτε μεταξύ τους. Άρα εμείς, όχι από αλαζονεία αλλά με την απλή λογική, λέμε ότι επειδή ο τόπος χρειάζεται σταθερή κυβέρνηση και επειδή η ΝΔ σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις θα είναι πρώτο κόμμα, χρειάζεται αυτοδύναμη κυβέρνηση ΝΔ. Η οποία κρατώντας τα σωστά και διορθώνοντας τα λάθη θα βάλει πλώρη για το 2030 με σοβαρότητα, υπευθυνότητα και εφαρμόσιμες λύσεις. Οι πολίτες στο τέλος της ημέρας καταλαβαίνουν την ανάγκη ο τόπος να πάει μπροστά και να διαψεύσουμε το μύθο του Σισύφου».

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