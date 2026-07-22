Πέθανε η Μαίρη Λίντα – Σίγησε η σπουδαία φωνή του ελληνικού τραγουδιού

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Ένα ακόμη βαρύ πλήγμα δέχεται ο χώρος του ελληνικού πολιτισμού, καθώς η Μαίρη Λίντα έφυγε από τη ζωή τα ξημερώματα σε ηλικία 91 ετών, σκορπίζοντας θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο και στους ανθρώπους που αγάπησαν τη φωνή και την παρουσία της.

Η σπουδαία ερμηνεύτρια Μαίρη Λίντα, που άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά της στο ελληνικό λαϊκό τραγούδι, υπήρξε μία από τις πιο εμβληματικές μορφές της μουσικής σκηνής. Με τη χαρακτηριστική φωνή, την κομψότητα και την ερμηνευτική της δύναμη ενέπνευσε γενιές νεότερων τραγουδιστριών και συνέβαλε καθοριστικά στη διαμόρφωση του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού.

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Το όνομά της θα παραμένει άρρηκτα συνδεδεμένο με τον Μανώλη Χιώτη, με τον οποίο δημιούργησαν ένα από τα πιο ιστορικά καλλιτεχνικά δίδυμα της ελληνικής δισκογραφίας. Τραγούδια όπως το «Περασμένες μου αγάπες», τα «Ηλιοβασιλέματα» και δεκάδες ακόμη επιτυχίες συνεχίζουν μέχρι σήμερα να συγκινούν το κοινό και να αποτελούν σημείο αναφοράς για το ελληνικό τραγούδι.

Με την απώλειά της κλείνει ένα ακόμη σημαντικό κεφάλαιο της ιστορίας του ελληνικού τραγουδιού. Η φωνή της, όμως, θα συνεχίσει να ζει μέσα από τα τραγούδια που αγαπήθηκαν όσο λίγα και εξακολουθούν να συνοδεύουν τις αναμνήσεις πολλών γενιών.

Την είδηση του θανάτου της ανακοίνωσε ο Σπύρος Σίγουρος με μια ανάρτηση στο προφίλ του στο Instagram.

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Από το Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης έως τις τελευταίες μεγάλες εμφανίσεις

Η καλλιτεχνική πορεία της Μαίρης Λίντα ήταν γεμάτη σημαντικούς σταθμούς. Το 1961 κατέκτησε το Α’ Βραβείο στο Φεστιβάλ Ελληνικού Τραγουδιού Θεσσαλονίκης με την «Απαγωγή», ενώ η πρώτη της δισκογραφική καταγραφή είχε γίνει λίγα χρόνια νωρίτερα με το τραγούδι «Πικρό ποτήρι» του Κώστα Καπλάνη.

Τρία χρόνια αργότερα, το 1964, βρέθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες μαζί με τον Μανώλη Χιώτη, όπου τραγούδησε στον Λευκό Οίκο σε εκδήλωση προς τιμήν του προέδρου Λίντον Τζόνσον. Η φήμη του καλλιτεχνικού διδύμου είχε ήδη ξεπεράσει τα ελληνικά σύνορα, με προσωπικότητες όπως ο Άντονι Πέρκινς και η Μαρία Κάλλας να συγκαταλέγονται στους θαυμαστές τους.

Η χαρακτηριστική φωνή και ο τρόπος ερμηνείας της άφησαν ισχυρό αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι, επηρεάζοντας καλλιτέχνιδες όπως η Χαρούλα Αλεξίου, η Γλυκερία, η Άννα Βίσση, η Δήμητρα Γαλάνη και η Κωνσταντίνα, με αρκετές από τις οποίες συνεργάστηκε αργότερα επί σκηνής.

Οι τελευταίες εμφανίσεις της σε μεγάλες μουσικές σκηνές έγιναν στο πλευρό της Χαρούλας Αλεξίου στο «Νεφέλη» (1996-1997), της Γλυκερίας στο «Χάραμα» (2002-2003) και της Άννας Βίσση στο Rex τη σεζόν 2011-2012, σε μια συγκινητική επιστροφή που έμελλε να είναι και η τελευταία της σε νυχτερινό κέντρο.

Πηγή: in.gr