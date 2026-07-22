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ΕΑΣΕ: Ανακάμπτει το οικονομικό κλίμα λένε οι CEOs – Tι βλέπουν για ΑΙ και επιτόκια

Τι αναφέρουν οι CEOs για την πορεία της οικονομίας σύμφωνα με έρευνα της ΕΑΣΕ - Πώς θα επηρεάσει μια πιθανή άνοδος των επιτοκίων

Economy 22.07.2026, 12:03
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ΕΑΣΕ: Ανακάμπτει το οικονομικό κλίμα λένε οι CEOs – Tι βλέπουν για ΑΙ και επιτόκια
Βασίλης Ραμπάτ, Σύμβουλος Διοίκησης ΕΑΣΕ
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Στις 153 μονάδες διαμορφώθηκε ο γενικός δείκτης οικονομικού κλίματος (ΕΑΣΕ/ICAP CRIF-CEO General Index) το 2ο τρίμηνο του 2026, όπως καταγράφηκε από την 3μηνιαία έρευνα που διεξάγεται σε  δείγμα 2.674 Διευθυνόντων Συμβούλων/Γενικών Διευθυντών των μεγαλυτέρων ελληνικών επιχειρήσεων από την Ένωση Ανωτάτων Στελεχών Επιχειρήσεων (ΕΑΣΕ) σε συνεργασία με την ICAP CRIF. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε την περίοδο 22/06/2026 – 02/07/2026.

Το  δεύτερο τρίμηνο του 2026 ο γενικός δείκτης οικονομικού κλίματος (ΕΑΣΕ/ICAP CRIF-CEO General Index) σημείωσε ανάκαμψη στις 153 μονάδες έναντι 138 το προηγούμενο τρίμηνο χωρίς ωστόσο να ξεπεράσει τον τέταρτο τρίμηνο του 2025. Η άνοδος του δείκτη εκφράζει την αισιοδοξία των CEOs τόσο για τις εγχώριες οικονομικές εξελίξεις όσο και για την ομαλοποίηση της γεωπολιτικής έντασης στην Μέση Ανατολή και στον Περσικό κόλπο παρά την αυξητική τάση και την υψηλή μεταβλητότητα των τιμών πετρελαίου.

Έξι στους δέκα CEOs απάντησαν ότι η επίδραση της τεχνητής νοημοσύνης στην αύξηση της παραγωγικότητας των επιχειρήσεων θα είναι υψηλή,

Η ανάλυση των αποτελεσμάτων ανά κατηγορία μεγέθους δείχνει άνοδο του δείκτη σε όλα τα μεγέθη επιχειρήσεων με υψηλότερη αύξηση στις μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις. Ο δείκτης τρέχουσας οικονομικής κατάστασης (ΕΑΣΕ-CEO Current status Index) παρουσίασε αύξηση στις 145 μονάδες έναντι 135 μονάδων το προηγούμενο τρίμηνο και ο δείκτης προσδοκιών (ΕΑΣΕ-CEO Expectation Index) αύξηση στις 160 μονάδες έναντι 141 το προηγούμενο τρίμηνο.

ΕΑΣΕ

Αναλυτικά, οι επιμέρους δείκτες καταγράφουν τις παρακάτω εξελίξεις για το 2ο τρίμηνο του 2026:

Ο δείκτης τρέχουσας οικονομικής κατάστασης της χώρας παρουσίασε αύξηση στις 186 μονάδες έναντι 172 το προηγούμενο τρίμηνο. Το ποσοστό των CEOs που δηλώνουν ότι βελτιώθηκε η τρέχουσα οικονομική κατάσταση της χώρας συγκρινόμενη με 1 έτος πριν, αυξήθηκε σε 29% έναντι 19% το προηγούμενο τρίμηνο. Το ποσοστό των CEOs που δηλώνουν ότι βελτιώθηκε η τρέχουσα οικονομική κατάσταση της χώρας διαμορφώθηκε σε υψηλότερο ποσοστό 38% για τις επιχειρήσεις υπηρεσιών. Ο δείκτης πρόβλεψης της οικονομικής κατάστασης της χώρας ένα έτος μετά παρουσίασε σημαντική αύξηση στις 183 μονάδες έναντι 142 μονάδων το προηγούμενο τρίμηνο. Το ποσοστό των CEOs που εκτιμά ότι η οικονομική κατάσταση της χώρας θα βελτιωθεί στο επόμενο έτος αυξήθηκε σε 30% έναντι 11% το προηγούμενο τρίμηνο. Το ποσοστό αυτό είναι αυξημένο σε 38% για τις επιχειρήσεις υπηρεσιών.

ΕΑΣΕ

Ο δείκτης της τρέχουσας οικονομικής κατάστασης του κλάδου στον οποίο δραστηριοποιούνται οι επιχειρήσεις σημείωσε άνοδο στις 159 μονάδες έναντι 147 το προηγούμενο τρίμηνο. Το ποσοστό των CEOs που δηλώνουν ότι η τρέχουσα κατάσταση του κλάδου τους είναι καλύτερη σε σχέση με 1 έτος πριν σημείωσε μικρή αύξηση σε 25% έναντι 22% το προηγούμενο τρίμηνο, ποσοστό που είναι υψηλότερο σε 31% στους CEOs των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών. Ο δείκτης προσδοκιών για την οικονομική κατάσταση του κλάδου δραστηριοποίησης παρουσίασε βελτίωση στις 172 μονάδες έναντι 141 το προηγούμενο τρίμηνο. Το ποσοστό των CEOs που θεωρούν ότι σε ένα χρόνο οι κλάδοι που δραστηριοποιούνται θα είναι σε καλύτερη οικονομική κατάσταση σε σχέση με την τωρινή αυξήθηκε σε 30% έναντι 19% το προηγούμενο τρίμηνο. Για τους CEOs των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών το ποσοστό διαμορφώθηκε σε 36%.

ΕΑΣΕ

Ο δείκτης τρέχουσας οικονομικής κατάστασης των εταιρειών σημείωσε άνοδο στις 125 μονάδες έναντι 118 μονάδων το προηγούμενο τρίμηνο. Το ποσοστό των CEOs που δηλώνουν ότι η τρέχουσα οικονομική κατάσταση των εταιρειών τους έχει βελτιωθεί σε σχέση με ένα έτος πριν διαμορφώθηκε σε 52% έναντι 48% το προηγούμενο τρίμηνο, ποσοστό που αυξάνεται σε 76% για τους CEOs των μεγάλων επιχειρήσεων. Ο δείκτης προσδοκιών των CEOs για την οικονομική κατάσταση της εταιρείας τους το επόμενο έτος σημείωσε αύξηση στις 138 μονάδες έναντι 133 μονάδων το προηγούμενο τρίμηνο. Το ποσοστό των CEOs που αναμένει βελτίωση στο επόμενο έτος ανήλθε σε 49%, ποσοστό που αυξάνεται σε 55% για τους CEOs των εμπορικών επιχειρήσεων.

Ο δείκτης τρεχουσών δαπανών για επενδύσεις παγίου κεφαλαίου αυξήθηκε στις 136 μονάδες έναντι 122 το προηγούμενο τρίμηνο. Το ποσοστό των CEOs που δηλώνουν ότι η τρέχουσα επενδυτική δαπάνη των επιχειρήσεων που διοικούν είναι υψηλότερη σε σχέση με το προηγούμενο έτος αυξήθηκε σε 37%, έναντι 22% το προηγούμενο τρίμηνο, ποσοστό που για τους CEOs των μεγάλων επιχειρήσεων είναι αυξημένο σε 60% και για τους CEOs των βιομηχανικών επιχειρήσεων σε 46%. Ο δείκτης επενδυτικών προσδοκιών βελτιώθηκε στις 149 μονάδες έναντι 138 το προηγούμενο τρίμηνο. Το ποσοστό των CEOs που δηλώνουν ότι οι επενδυτική δαπάνη στις επιχειρήσεις τους θα είναι υψηλότερη κατά τον επόμενο χρόνο, διαμορφώθηκε σε 34% έναντι 29% το προηγούμενο τρίμηνο. Για τους CEOs των πολύ μεγάλων επιχειρήσεων το ποσοστό αυτό αυξάνεται σε 39%.

ΕΑΣΕ

Ο δείκτης τρέχουσας απασχόλησης παρουσίασε άνοδο στις 120 μονάδες έναντι 118 μονάδων το προηγούμενο τρίμηνο. Το ποσοστό των CEOs που δηλώνουν ότι ο αριθμός των εργαζομένων στις επιχειρήσεις που διοικούν είναι μεγαλύτερος σε σύγκριση με ένα έτος πριν διαμορφώθηκε σε 44% ποσοστό το οποίο είναι αυξημένο σε 56% για τους CEOs των πολύ μεγάλων επιχειρήσεων. Ο δείκτης προσδοκιών απασχόλησης παρουσίασε αύξηση στις 158 μονάδες έναντι 152 το προηγούμενο τρίμηνο. Το μερίδιο των CEOs που δηλώνουν ότι η απασχόληση στις εταιρείες που διοικούν θα είναι αυξημένη 1 έτος μετά διαμορφώθηκε σε 47% ποσοστό το οποίο είναι αυξημένο σε 61% για τους CEOs των πολύ μεγάλων επιχειρήσεων και σε 69% για τους CEOs των βιομηχανικών επιχειρήσεων.

ΕΑΣΕ

Ένας στους δύο CEOs θεωρούν ότι η αύξηση των βασικών επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για τηναντιμετώπιση των πληθωριστικών πιέσεων θα έχει ουδέτερη επίδραση στις επιχειρήσεις

Εκτός των βασικών ερωτήσεων που υποβάλλονται κάθε τρίμηνο στους CEOs, ζητήθηκε επιπλέον η γνώμη τους για την επίδραση της τεχνητής νοημοσύνης στην αύξηση της παραγωγικότητας των επιχειρήσεων. Το 57% των  CEOs απάντησαν ότι η επίδραση θα είναι υψηλή, ποσοστό που είναι αυξημένο σε 62% στους CEOs των επιχειρήσεων υπηρεσιών και το 61% των πολύ μεγάλων επιχειρήσεων. Παράλληλα το 36% των CEOs επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών δήλωσε ότι η επίδραση θα είναι μέτρια, με τους CEOs των εμπορικών επιχειρήσεων να διαφοροποιούνται δηλώνοντας μέτρια επίδραση σε ποσοστό 45%. Χαμηλή επίδραση της τεχνητής νοημοσύνης δήλωσε το 7% των CEOs. Από τους CEOs ζητήθηκε επιπλέον η γνώμη τους για την επίδραση στις επιχειρήσεις της αύξησης των βασικών επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα με στόχο την αντιμετώπιση των πληθωριστικών πιέσεων. Το 9% των CEOs δήλωσε ότι το μέτρο θα έχει θετική επίδραση στις επιχειρήσεις. Το 53% των CEOs απάντησαν ότι η επίδραση θα είναι ουδέτερη, ποσοστό που αυξάνεται σε 60% στους CEOs των μεγάλων επιχειρήσεων. Αντίθετα το 38% των CEOs θεωρεί ότι η επίδραση θα είναι αρνητική, ποσοστό που αυξάνεται σε 50% για τους CEOs των πολύ μεγάλων επιχειρήσεων.

ΕΑΣΕ

Ο Βασίλης Ραμπάτ, Σύμβουλος Διοίκησης της ΕΑΣΕ σχολιάζοντας τα παραπάνω ανέφερε τα εξής:

«Ανάκαμψη και άνοδος του δείκτη οικονομικού κλίματος κατά το 2ο τρίμηνο του 2026. Η βελτίωση του δείκτη εκφράζει την αισιοδοξία των CEOs για την διατήρηση θετικών ρυθμών ανάπτυξης της Ελληνικής οικονομίας αν και οι γεωπολιτικές εξελίξεις, η διεθνής αβεβαιότητα και οι πρόσφατες εξελίξεις στη νομισματική πολιτική της ΕΚΤ προβληματίζουν τους CEOs και επηρεάζουν τις επιχειρηματικές αποφάσεις.  Παράλληλα η πλειοψηφία των CEOs θεωρεί ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα έχει από μέτρια ως υψηλή επίδραση στην αύξηση της παραγωγικότητας των επιχειρήσεων. Ένας στους δύο CEOs θεωρεί ότι η αύξηση των επιτοκίων της ΕΚΤ θα έχει ουδέτερη επίδραση στις επιχειρήσεις»

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