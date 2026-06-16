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ΕΑΣΕ/ICAPCRIF CEO Index: Πτώση του οικονομικού κλίματος το 2026 λόγω Μέσης Ανατολής και ενεργειακού κόστους

Η έρευνα των ΕΑΣΕ/ICAPCRIF CEO Index καταγράφει επιδείνωση του οικονομικού κλίματος μεταξύ των CEOs το πρώτο τρίμηνο του 2026

Economy 16.06.2026, 18:23
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ΕΑΣΕ/ICAPCRIF CEO Index: Πτώση του οικονομικού κλίματος το 2026 λόγω Μέσης Ανατολής και ενεργειακού κόστους
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Η αβεβαιότητα που προκαλούν οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και οι φόβοι για παρατεταμένη αναστάτωση στις ενεργειακές αγορές αποτυπώνονται πλέον ξεκάθαρα στις εκτιμήσεις των επικεφαλής των μεγαλύτερων ελληνικών επιχειρήσεων.

Η τελευταία έρευνα της ΕΑΣΕ και της ICAP CRIF καταγράφει επιδείνωση του οικονομικού κλίματος κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026, με τους CEOs να εμφανίζονται πιο επιφυλακτικοί, τόσο για την πορεία της οικονομίας όσο και για τις προοπτικές των κλάδων στους οποίους δραστηριοποιούνται.

Σύμφωνα με τη τριμηνιαία έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε δείγμα 2.674 Διευθυνόντων Συμβούλων και Γενικών Διευθυντών μεγάλων ελληνικών επιχειρήσεων την περίοδο 19-27 Μαΐου 2026, ο γενικός δείκτης οικονομικού κλίματος (ΕΑΣΕ/ICAP CRIF-CEO General Index) διαμορφώθηκε στις 138 μονάδες, από 160 μονάδες το προηγούμενο τρίμηνο.

ΕΑΣΕ/ICAPCRIF CEO Index: Πτώση σε όλους τους δείκτες οικονομικού κλίματος

Η υποχώρηση του γενικού δείκτη αντανακλά την ανησυχία των στελεχών για τη διάρκεια των γεωπολιτικών εντάσεων στον Περσικό Κόλπο και τη Μέση Ανατολή, καθώς και για το χρονικό διάστημα που θα απαιτηθεί ώστε να αποκατασταθεί η ομαλότητα στον ενεργειακό εφοδιασμό.

Η κάμψη καταγράφηκε σε όλες τις κατηγορίες επιχειρήσεων, με τις μικρές και τις μεσαίες μεγέθους να εμφανίζουν τη μεγαλύτερη επιδείνωση. Παράλληλα, ο δείκτης τρέχουσας οικονομικής κατάστασης υποχώρησε στις 135 μονάδες από 157, ενώ ο δείκτης προσδοκιών διαμορφώθηκε στις 141 μονάδες από 163 το προηγούμενο τρίμηνο.

Λιγότερο αισιόδοξοι για την ελληνική οικονομία

Ιδιαίτερα αισθητή ήταν η επιδείνωση των εκτιμήσεων για την πορεία της ελληνικής οικονομίας. Ο δείκτης τρέχουσας οικονομικής κατάστασης της χώρας μειώθηκε στις 172 μονάδες από 213, ενώ μόλις το 19% των CEOs θεωρεί ότι η οικονομική κατάσταση της χώρας έχει βελτιωθεί σε σχέση με ένα χρόνο πριν, έναντι 32% στο προηγούμενο τρίμηνο.

Ακόμη πιο συγκρατημένες είναι οι προσδοκίες για το επόμενο δωδεκάμηνο. Ο σχετικός δείκτης υποχώρησε στις 142 μονάδες από 187, ενώ μόνο το 11% των επικεφαλής επιχειρήσεων εκτιμά ότι η ελληνική οικονομία θα βελτιωθεί μέσα στον επόμενο χρόνο. Στις βιομηχανικές επιχειρήσεις το ποσοστό αυτό ανέρχεται στο 18%.

Αρνητικότερες εκτιμήσεις για τους κλάδους δραστηριότητας

Οι CEOs εμφανίζονται επίσης πιο επιφυλακτικοί για τους κλάδους στους οποίους δραστηριοποιούνται. Ο δείκτης τρέχουσας κατάστασης των κλάδων υποχώρησε στις 147 μονάδες από 188, ενώ το ποσοστό όσων θεωρούν ότι ο κλάδος τους βρίσκεται σε καλύτερη κατάσταση σε σχέση με πέρυσι περιορίστηκε στο 22%, από 39%.

Αντίστοιχα, ο δείκτης προσδοκιών για την πορεία των κλάδων διαμορφώθηκε στις 141 μονάδες από 177, με μόλις το 19% των CEOs να προβλέπει βελτίωση μέσα στον επόμενο χρόνο. Στις πολύ μεγάλες επιχειρήσεις το ποσοστό αυτό ανέρχεται στο 33%.

Οι επιχειρήσεις διατηρούν μεγαλύτερη ανθεκτικότητα

Παρά τη γενικότερη επιδείνωση του κλίματος, οι εκτιμήσεις για τις ίδιες τις επιχειρήσεις παραμένουν πιο θετικές. Ο δείκτης τρέχουσας οικονομικής κατάστασης των εταιρειών μειώθηκε στις 118 μονάδες από 137, ωστόσο σχεδόν ένας στους δύο CEOs (48%) δηλώνει ότι η επιχείρησή του βρίσκεται σε καλύτερη θέση σε σχέση με πριν από ένα έτος.

Παράλληλα, το 47% αναμένει περαιτέρω βελτίωση της οικονομικής κατάστασης της εταιρείας του κατά τον επόμενο χρόνο, ποσοστό που φθάνει το 52% στις πολύ μεγάλες επιχειρήσεις.

Υποχωρούν οι επενδυτικές προσδοκίες

Η αβεβαιότητα επηρεάζει και τα επενδυτικά σχέδια των επιχειρήσεων. Ο δείκτης τρεχουσών επενδύσεων παγίου κεφαλαίου μειώθηκε στις 122 μονάδες από 133, ενώ ο δείκτης επενδυτικών προσδοκιών υποχώρησε στις 138 μονάδες από 148.

Το 29% των CEOs δηλώνει ότι οι επενδυτικές δαπάνες της εταιρείας του θα αυξηθούν μέσα στον επόμενο χρόνο, ενώ στις βιομηχανικές επιχειρήσεις το αντίστοιχο ποσοστό φτάνει το 35%.

Οι αντοχές στην αγορά εργασίας

Σε αντίθεση με τους περισσότερους οικονομικούς δείκτες, η απασχόληση συνεχίζει να εμφανίζει ανθεκτικότητα. Ο δείκτης τρέχουσας απασχόλησης σημείωσε οριακή άνοδο στις 118 μονάδες από 117, ενώ το 43% των CEOs αναφέρει ότι ο αριθμός των εργαζομένων στις επιχειρήσεις τους είναι αυξημένος σε σχέση με ένα χρόνο πριν.

Ο δείκτης προσδοκιών απασχόλησης παρουσίασε μικρή μόνο κάμψη στις 152 μονάδες από 155, με το 40% των επικεφαλής επιχειρήσεων να αναμένει περαιτέρω αύξηση του προσωπικού μέσα στο επόμενο έτος.

Ο πόλεμος στο Ιράν και ο φόβος για ενέργεια και τουρισμό

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι απαντήσεις των CEOs σχετικά με τις επιπτώσεις της σύγκρουσης στο Ιράν. Το 84% θεωρεί ότι ο πόλεμος θα έχει υψηλή επίδραση στην άνοδο του ενεργειακού κόστους των ελληνικών επιχειρήσεων, ενώ στις βιομηχανικές επιχειρήσεις το ποσοστό φτάνει το 100%.

Το 84% θεωρεί ότι ο πόλεμος θα έχει υψηλή επίδραση στην άνοδο του ενεργειακού κόστους των ελληνικών επιχειρήσεων, ενώ στις βιομηχανικές επιχειρήσεις το ποσοστό φτάνει το 100%

Παράλληλα, επτά στους δέκα CEOs εκτιμούν ότι η ενδεχόμενη επέκταση των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή θα επηρεάσει αρνητικά τα τουριστικά έσοδα της χώρας το 2026. Επιπλέον, το 9% προβλέπει πολύ αρνητικές επιπτώσεις, ποσοστό που αυξάνεται στο 15% μεταξύ των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.

Αντίθετα, το 22% θεωρεί ότι δεν θα υπάρξει ουσιαστική επίδραση στον τουρισμό, με το ποσοστό αυτό να ανέρχεται στο 30% στις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών.

Βασίλης Ραμπάτ: Η προσαρμοστικότητα θα κρίνει την επόμενη μέρα

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα της έρευνας, ο Σύμβουλος Διοίκησης της ΕΑΣΕ, Βασίλης Ραμπάτ, σημείωσε ότι η πτώση του δείκτη αντανακλά την αυξημένη επιφυλακτικότητα των CEOs απέναντι στις γεωπολιτικές εξελίξεις και στις επιπτώσεις τους στο ενεργειακό κόστος και στις αναπτυξιακές προοπτικές της οικονομίας.

Όπως τόνισε, παρά τις προκλήσεις, οι προσδοκίες για την πορεία των ίδιων των επιχειρήσεων παραμένουν συγκριτικά πιο θετικές, ενώ η αγορά εργασίας συνεχίζει να εμφανίζει αντοχές.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η στρατηγική προσαρμοστικότητα και η ποιότητα της ηγεσίας αποτελούν κρίσιμους παράγοντες για τη διατήρηση της αναπτυξιακής δυναμικής της ελληνικής οικονομίας σε ένα περιβάλλον αυξημένης αβεβαιότητας.

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