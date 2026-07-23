ΧΑ: Δεν αλλάζει το story – Παραμένουν οι εισροές 1,5 δισ. δολαρίων

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Σε… παρερμηνεία της ανακοίνωσης του STOXX όπως όλα δείχνουν αποδίδεται η αναστάτωση που προκλήθηκε στην αγορά σχετικά με την ημερομηνία αναβάθμισης του ελληνικού χρηματιστήριου σε ανεπτυγμένη αγορά.

Πηγές της Euronext Athens ξεκαθαρίζουν ότι η ημερομηνία αναβάθμισης δεν μετατίθεται και το ελληνικό χρηματιστήριο αναμένεται κανονικά να μπει στην ελίτ των αγορών τον προσεχή Σεπτέμβριο.

Οι αλλαγές στους δείκτες του STOXX που αναφέρονται στη σημερινή ανακοίνωση δεν αφορούσαν την αναβάθμιση του Ελληνικού Χρηματιστηρίου.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές η αναβάθμιση της Ελλάδας στις οικογένειες δεικτών STOXX World Country Classification, οι οποίες χρησιμοποιούνται από τους δείκτες STOXX IMI και STOXX World Universal, μετατίθεται για τις 21 Ιουνίου 2027.

Μέχρι τότε, η ελληνική αγορά θα εξακολουθήσει να κατατάσσεται στις αναδυόμενες αγορές (Emerging Markets) για τις συγκεκριμένες οικογένειες δεικτών.

Η απόφαση, όπως επισημαίνεται, συνδέεται με την πρόσφατη έναρξη των δεικτών STOXX World IMI και ελήφθη προκειμένου να αποφευχθούν περιττές αναδιαρθρώσεις στα νέα επενδυτικά προϊόντα που βασίζονται σε αυτούς, αλλά και η ανάγκη τροποποίησης των ενημερωτικών δελτίων (prospectuses) των διαχειριστών κατά τη φάση λανσαρίσματός τους.

Αντίθετα, οι αλλαγές που έχουν ήδη ανακοινωθεί στο πλαίσιο της STOXX TMI Country Classification παραμένουν κανονικά σε ισχύ και θα εφαρμοστούν με την αναθεώρηση του Σεπτεμβρίου 2026, όπως είχε αρχικά προγραμματιστεί.

Η αναβάθμιση από τον STOXX και οι εισροές που παραμένουν

Έτσι, το βασικό επενδυτικό σενάριο για το ελληνικό χρηματιστήριο παραμένει αμετάβλητο.

Οι αναμενόμενες εισροές περίπου 1,5 δισ. δολαρίων από την αναταξινόμηση εξακολουθούν να θεωρούνται πιθανές κατά την αναδιάρθρωση των δεικτών τον Σεπτέμβριο.

Οι εισροές αυτές θα λειτουργήσουν αντισταθμιστικά στις εκροές που αναμένονται λόγω της αναδιάρθρωσης των δεικτών της FTSE.

Η αλλαγή στον χάρτη της STOXX

Μετά τις νέες ταξινομήσεις, από τις 68 χώρες που περιλαμβάνονται στο επενδυτικό σύμπαν της STOXX, οι 24 θα κατατάσσονται στις ανεπτυγμένες αγορές, οι 22 στις αναδυόμενες, οι 18 στις αγορές συνόρων και τέσσερις θα παραμένουν χωρίς ταξινόμηση.

Η Ελλάδα περνά από τις αναδυόμενες στις ανεπτυγμένες αγορές, ενώ η Βουλγαρία και η Κύπρος αποκτούν για πρώτη φορά θέση στην ταξινόμηση, μετακινούμενες από την κατηγορία των μη ταξινομημένων χωρών στις αγορές συνόρων. Η αλλαγή θα αποτυπωθεί στους δείκτες STOXX World στις 21 Ιουνίου 2027, όταν θα τεθεί σε ισχύ η νέα ετήσια κατάταξη.

Η μεθοδολογία της STOXX εξετάζει επτά βασικές παραμέτρους πριν από την κατάταξη κάθε χώρας

Τα επτά κριτήρια για την αναβάθμιση

Η μεθοδολογία της STOXX εξετάζει επτά βασικές παραμέτρους πριν από την κατάταξη κάθε χώρας. Ανάμεσά τους βρίσκονται τα μακροοικονομικά δεδομένα, η χρηματιστηριακή κεφαλαιοποίηση και η ρευστότητα της αγοράς.

Συνυπολογίζονται επίσης η δυνατότητα μετατροπής του νομίσματος στις εγχώριες και διεθνείς αγορές, οι περιορισμοί στις ροές κεφαλαίων και στις ξένες επενδύσεις, καθώς και η βαθμολογία διακυβέρνησης. Η τελευταία βασίζεται στην πολιτική σταθερότητα, στον έλεγχο της διαφθοράς και στην ποιότητα του ρυθμιστικού περιβάλλοντος.

Τα στοιχεία αντλούνται από ανεξάρτητους διεθνείς οργανισμούς, μεταξύ των οποίων η Παγκόσμια Τράπεζα και η Thomson Reuters. Η STOXX υπογραμμίζει ότι το μοντέλο της είναι πλήρως βασισμένο σε κανόνες και δεν περιλαμβάνει υποκειμενικές αποφάσεις.