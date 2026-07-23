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Wall Street: Κατάρρευση Dow λόγω πετρελαίου, πτώση για Αlphabet και Tesla

Οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων αυξήθηκαν παράλληλα με τις τιμές του πετρελαίου

Wall Street 23.07.2026, 23:02
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Wall Street: Κατάρρευση Dow λόγω πετρελαίου, πτώση για Αlphabet και Tesla
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Πτώση σημείωσαν οι μετοχές στη Wall Street την Πέμπτη, καθώς οι τιμές του πετρελαίου εκτοξεύτηκαν εν μέσω της κλιμάκωσης της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, ενώ οι επενδυτές αξιολόγησαν τα τριμηνιαία αποτελέσματα δύο εκ των μεγαλύτερων εταιρειώων στον κόσμο, με την Alphabet να τροφοδοτεί τις ανησυχίες για την αύξηση των δαπανών στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.

Οι τιμές του πετρελαίου άσκησαν περαιτέρω πίεση στις μετοχές

Ο Dow Jones έχασε 507 μονάδες, ή 0,97%. Ο S&P 500 υποχώρησε κατά 1,21%, ενώ ο Nasdaq υποχώρησε 2,15%, επιβαρυμένος από την πτώση 6% της Alphabet και τη βουτιά 14% της Tesla μετά την ανακοίνωση των οικονομικών τους αποτελεσμάτων.

Οι τιμές του πετρελαίου άσκησαν περαιτέρω πίεση στις μετοχές, καθώς εκτοξεύτηκαν στα ύψη αφότου οι Χούθι της Υεμένης, που υποστηρίζονται από την Τεχεράνη, ανέλαβαν την ευθύνη για επιθέσεις εναντίον δύο δεξαμενόπλοιων της Σαουδικής Αραβίας στην Ερυθρά Θάλασσα, πυροδοτώντας ανησυχίες για επέκταση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. Οι τιμές σημείωσαν επίσης άνοδο αφού ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απείλησε να βομβαρδίσει ιρανικές υποδομές.

«Από εδώ και στο εξής, κάθε φορά που η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν θα πλήττει ένα πλοίο στα Στενά του Ορμούζ, είτε με πύραυλο, ρουκέτα, drone ή οποιοδήποτε άλλο μέσο ή όπλο, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα βομβαρδίζουν και θα καταστρέφουν ΜΙΑ ΓΕΦΥΡΑ Ή ΕΝΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που βρίσκονται δίπλα ή εντός της πρωτεύουσας Τεχεράνης», έγραψε ο πρόεδρος σε ανάρτησή του στο Truth Social.

Αργότερα την Πέμπτη, το Axios ανέφερε ότι ο Τραμπ δήλωσε ότι «εξετάζει το ενδεχόμενο μιας μαζικής επίθεσης» κατά του Ιράν. Δήλωσε στο ειδησεογραφικό πρακτορείο ότι η επίθεση θα ήταν «μεγαλύτερη από ποτέ», προτού προσθέσει: «Είμαι κοντά στο να πάρω μια απόφαση. Είμαστε πλήρως έτοιμοι για αυτό». Ωστόσο, ο πρόεδρος δεν έθεσε προθεσμία για τη λήψη της απόφασης.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου Brent σημείωσαν άνοδο 7% και διαπραγματεύονταν πάνω από τα 100 δολάρια, ενώ τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αμερικανικού αργού πετρελαίου WTI σημείωσαν άνοδο 6% και διαπραγματεύονταν πάνω από τα 92 δολάρια ανά βαρέλι. Τόσο το Brent όσο και το WTI διαπραγματεύονταν στα υψηλότερα επίπεδά τους από πριν οι ΗΠΑ και το Ιράν καταλήξουν σε συμφωνία για τον τερματισμό της σύγκρουσής τους τον περασμένο μήνα.

Οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων αυξήθηκαν παράλληλα με τις τιμές του πετρελαίου, με την απόδοση του 10ετούς να ξεπερνά το 4,7% και να φτάνει στο υψηλότερο επίπεδό της από τον Ιανουάριο του 2025. Τα επιτόκια στο βραχυπρόθεσμο τμήμα της καμπύλης αποδόσεων αυξήθηκαν επίσης, με την απόδοση του 2ετούς να υπερβαίνει το 4,36%.

Προς αύξηση επιτοκίων από τη Fed;

Ο Ross Mayfield, επενδυτικός στρατηγικός της Baird, σημείωσε ότι το επίπεδο της απόδοσης των 2ετών ομολόγων είναι «πιθανώς πιο σημαντικό» για την αγορά, καθώς παρέχει ενδείξεις σχετικά με την πορεία των επιτοκίων της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ. Προς το παρόν, οι συναλλαγές σε συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης των ομοσπονδιακών κεφαλαίων (fed funds futures) υποδηλώνουν πιθανότητα 82% ότι η κεντρική τράπεζα θα αυξήσει τα επιτόκια τον Σεπτέμβριο, από 52% πριν από μία εβδομάδα, σύμφωνα με το εργαλείο CME FedWatch.

«Είναι αρκετά δύσκολο να αγνοήσουμε [τη σύγκρουση], όχι μόνο λόγω των τιμών του πετρελαίου, αλλά και λόγω της πίεσης σε ολόκληρη την καμπύλη αποδόσεων», δήλωσε στο CNBC. «Τα θεμελιώδη μεγέθη, πιστεύω, δημιουργούν τις προϋποθέσεις για κάποια μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα της αγοράς, ή τουλάχιστον μεσοπρόθεσμη. Όμως, για τους επόμενους δύο έως τρεις μήνες, το επίκεντρο θα είναι και πάλι το Ιράν.»

Επιφυλακτικοί οι επενδυτές στη Wall Street

Εκτός από το πετρέλαιο, οι μετοχές επηρεάστηκαν αρνητικά από τις μετοχές της Alphabet, αφού η μητρική εταιρεία της Google αναθεώρησε προς τα πάνω τις προβλέψεις της για τις κεφαλαιουχικές δαπάνες του 2026, τοποθετώντας τις σε εύρος μεταξύ 195 και 205 δισεκατομμυρίων δολαρίων, επισημαίνοντας την ισχυρή ζήτηση στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης. Η αύξηση αυτή, σε σχέση με το προηγούμενο εύρος προβλέψεων των 180 έως 190 δισεκατομμυρίων δολαρίων, έρχεται σε μια περίοδο που οι επενδυτές έχουν γίνει πιο επιφυλακτικοί τους τελευταίους μήνες όσον αφορά τις δαπάνες των «hyperscalers» για τις πρωτοβουλίες στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.

Άλλες εταιρείες hyperscalers, όπως η Meta Platforms, η Microsoft και η Amazon, σημείωσαν επίσης απώλειες την Πέμπτη.

Η Tesla σημείωσε επίσης πτώση 14%, αφού ο κατασκευαστής ηλεκτρικών οχημάτων ανακοίνωσε σημαντική απόκλιση από τις προσδοκίες όσον αφορά τα κέρδη του δεύτερου τριμήνου. Τα λειτουργικά έξοδα της εταιρείας αυξήθηκαν επίσης ταχύτερα από τα έσοδα κατά τη διάρκεια της περιόδου.

Τόσο η Tesla όσο και η Alphabet κατέγραψαν αρνητικές ελεύθερες ταμειακές ροές για το δεύτερο τρίμηνο.

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