Χρυσός: Η Κίνα αυξάνει τις εισαγωγές

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Σε υψηλό δύο ετών εκτοξεύτηκαν οι εισαγωγές χρυσού στην Κίνα τον Ιούνιο, υπογραμμίζοντας την ανθεκτική ζήτηση στη μεγαλύτερη αγορά χρυσού στον κόσμο μετά από την υποχώρηση των διεθνών τιμών.

Οι αγορές στο εξωτερικό αυξήθηκαν για τρίτο μήνα σε περίπου 173 τόνους, σύμφωνα με τα τελευταία τελωνειακά στοιχεία, το υψηλότερο επίπεδο από τον Μάρτιο του 2024. Οι φθηνότερες τιμές και το ισχυρότερο γιουάν κράτησαν το ενδιαφέρον των επενδυτών, ενώ οι τράπεζες παρακινήθηκαν να χρησιμοποιήσουν τις ποσοστώσεις εισαγωγής και να αποθηκεύσουν χρυσάφι για να ανταποκριθούν στις δεσμεύσεις λιανικής.

«Οι επενδυτές που αγοράζουν την πτώση αποτελούν σημαντικό παράγοντα της πρόσφατης ζήτησης» εξηγεί στο Bloomberg ο Zijie Wu, αναλυτής στην Jinrui Futures Co. «Οι εμπορικές τράπεζες πρέπει να δημιουργήσουν τα αποθέματά τους για να παρέχουν την φυσική υποστήριξη για τις πωλήσεις χρυσού στη λιανική και τα σχέδια συσσώρευσης χρυσού, καθώς και να διατηρήσουν κάποιο αποθεματικό ασφαλείας για όταν η ζήτηση αυξηθεί».

Ο χρυσός στην Κίνα

Τα προγράμματα συσσώρευσης προσφέρονται από πολλές τράπεζες και επιτρέπουν στα άτομα να αγοράσουν χρυσό σε μικρές ποσότητες. Είναι ένας από τους κύριους τρόπους για τους Κινέζους ιδιώτες επενδυτές να αποκτήσουν έκθεση σε πολύτιμους λίθους.

Τα διαπραγματεύσιμα σε χρηματιστήριο αμοιβαία κεφάλαια που υποστηρίζονται από πολύτιμους λίθους, μια άλλη δημοφιλής επένδυση, έχουν επίσης σημειώσει καθαρές εισροές περίπου 28 τόνων φέτος, σύμφωνα με καταμέτρηση του Χρηματιστηρίου Χρυσού της Σαγκάης.

Οι τράπεζες κατέχουν άδειες εισαγωγής χρυσού βάσει αυστηρά ελεγχόμενων ποσοστώσεων που εκδίδονται παράτυπα από την Λαϊκή Τράπεζα της Κίνας. Οι εισαγωγές πιθανότατα ήρθησαν επίσης με ένα νέο καθεστώς αδειοδότησης από την 1η Ιουνίου, το οποίο θα ενθάρρυνε τις τράπεζες να εξαντλήσουν τις υπάρχουσες ποσοστώσεις.

Ορισμένες τράπεζες μπορεί να είχαν κάνει κρατήσεις αποστολών πριν από τον Ιούνιο, αλλά ο χρυσός δεν θα είχε καταγραφεί μέχρι αργότερα λόγω του χρόνου που απαιτείται για τη χρηματοδότηση, τη μεταφορά και τα τελωνειακά έγγραφα, δήλωσε ο Wu.

Η εγχώρια υπεραξία του χρυσού που παρέμεινε για το μεγαλύτερο μέρος του πρώτου εξαμήνου σημαίνει ότι είναι φθηνότερο για τις τράπεζες να προμηθεύονται πολύτιμους λίθους από τη διεθνή αγορά, είπε.