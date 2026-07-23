Χρυσός -Ασήμι: Επιφυλακτική ανάκαμψη – Τι βλέπουν οι αναλυτές

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Τα πολύτιμα μέταλλα έχουν σημειώσει άνοδο τις τελευταίες ημέρες μετά από μια παρατεταμένη περίοδο πιέσεων στις πωλήσεις, αλλά οι αναλυτές λένε ότι οι τιμές του χρυσού και του ασημιού θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν μια δύσκολη πορεία επιστροφής στα ιστορικά υψηλά που είχαν επιτύχει νωρίτερα φέτος.

Το ασήμι spot διαπραγματεύτηκε στα 59,47 δολάρια ανά ουγγιά στις αρχές των συναλλαγών την Τετάρτη , αυξημένο κατά περίπου 6,3% από τα 55,9 δολάρια/ουγγιά στο τέλος της περασμένης εβδομάδας. O χρυσός spot διαπραγματεύτηκε περίπου 2,4% υψηλότερα την ίδια περίοδο στα 4.119,04 δολάρια/ουγγιά.

Σε σημείωμα της Τετάρτης, οι στρατηγικοί αναλυτές εμπορευμάτων της ING, Warren Patterson και Ewa Manthey, απέδωσαν τα κέρδη στο «κυνήγι ευκαιριών μετά από πρόσφατη αδυναμία» και όχι σε «μια ουσιαστική μετατόπιση στο γεωπολιτικό ή μακροοικονομικό σκηνικό».

Το ασήμι θα μπορούσε να ξεπεράσει τα όριά του, ο χρυσός θα μπορούσε να υποχωρήσει

Και τα δύο πολύτιμα μέταλλα παραμένουν πολύ κάτω από τα ιστορικά υψηλά που είχαν επιτευχθεί νωρίτερα φέτος, μετά από ένα ξέσπασμα ράλι που συνεχίστηκε καθ’ όλη τη διάρκεια και μετά το 2025. Και τα δύο πέτυχαν τα ιστορικά υψηλά τους στα τέλη Ιανουαρίου, όταν ο χρυσός spot έφτασε τα 5.589,38 δολάρια/ουγγιά και το ασήμι έφτασε τα 121,67 δολάρια/ουγγιά.

Τα υψηλότερα επιτόκια και το ισχυρότερο δολάριο ΗΠΑ έχουν αφαιρέσει τη λάμψη από τα πολύτιμα μέταλλα, καθώς οι υψηλότερες τιμές πετρελαίου που προκλήθηκαν από τον πόλεμο στο Ιράν έχουν μετατοπίσει τη δυναμική της αγοράς αλλού.

«Ενώ οι εντάσεις στη Μέση Ανατολή παραμένουν υποστηρικτικές για τα πολύτιμα μέταλλα, οι αγορές ζυγίζουν τα πιο ήπια οικονομικά δεδομένα των ΗΠΑ έναντι των πληθωριστικών κινδύνων από το υψηλότερο κόστος ενέργειας» εξηγούν οι Patterson και Manthey.

Οι αναλυτές της ING πρόσθεσαν ότι ο χρυσός «είναι πιθανό να παραμείνει ευαίσθητος στις εξελίξεις στις αγορές ενέργειας και στις προσδοκίες για τη νομισματική πολιτική των ΗΠΑ», αλλά εκτιμούν ότι το ασήμι «θα μπορούσε να συνεχίσει να ξεπεράσει τα όριά του εάν η ισχύς των βιομηχανικών μετάλλων συνεχιστεί παράλληλα με τη ζήτηση για ασφαλή καταφύγια».

«Η απόδοση του ασημιού αντανακλά όχι μόνο την ελκυστικότητά του ως ασφαλούς καταφυγίου, αλλά και την υποστήριξη από τη βελτίωση του κλίματος σε όλο το βιομηχανικό σύμπλεγμα μετάλλων, ιδιαίτερα στον χαλκό», ανέφεραν.

Αντίθετα, οι αναλυτές της Bank of America βλέπουν την πιθανότητα οι τιμές του χρυσού να υποχωρήσουν περαιτέρω, μετά την καταγραφή του χειρότερου τριμήνου τους σε 13 χρόνια στο τρίμηνο έως τα τέλη Ιουνίου.

Το ασήμι δεν βρίσκεται σε ελκυστικό σημείο εισόδου… ακόμα

Η UBS είναι επιφυλακτική ως προς την πιθανότητα ανάκαμψης του ασημιού και έχει προειδοποιήσει τους επενδυτές να μην αρχίσουν να δημιουργούν έκθεση στο μέταλλο.

Η ελβετική τράπεζα μείωσε αυτή την εβδομάδα την τιμή-στόχο της για το ελκυστικό σημείο εισόδου για το ασήμι από περίπου 55 δολάρια/ουγγιά σε ένα εύρος 48-50 δολαρίων/ουγγιά.

«Πιστεύουμε ότι οι βραχυπρόθεσμες αντιξοότητες για το ασήμι είναι πιθανό να συνεχιστούν, καθώς οι κλιμακούμενες εντάσεις στη Μέση Ανατολή, το υψηλότερο κόστος ευκαιρίας και ένα σταθερό δολάριο ΗΠΑ συνεχίζουν να επηρεάζουν αρνητικά το επενδυτικό κλίμα», έγραψε ο Dominic Schnider, στρατηγικός αναλυτής της UBS, σε σημείωμα στις 20 Ιουλίου.

«Το ασήμι αντιμετωπίζει ένα περιβάλλον από πάνω προς τα κάτω που προσφέρει στους επενδυτές μικρή ώθηση για να αυξήσουν τις long θέσεις τους. Με την επενδυτική ζήτηση να είναι ανομοιογενής, οι τιμές του ασημιού δεν έχουν ακόμη βρει ένα σταθερό κατώτατο όριο».

Ποιοι βλέπουν λαμπρές προοπτικές

Ωστόσο, η εκτελεστική πρόεδρος και διευθύνουσα σύμβουλος της αμερικανικής εταιρείας ανάπτυξης χρυσού και ασημιού Hycroft Mining, Diane Garrett, δήλωσε στο “Squawk Box Europe” του CNBC την Τρίτη ότι η πρόσφατη επιδείνωση των τιμών είναι μια «φυσιολογική διόρθωση» προσθέτοντας «δεν πρόκειται για μια σπασμένη αγορά ανόδου.»

«Τα θεμελιώδη μεγέθη για τα εμπορεύματα παραμένουν εξαιρετικά ισχυρά, ιδιαίτερα για τον χρυσό επειδή έχει ξεπεράσει τα αμερικανικά ομόλογα ως η νούμερο ένα κατηγορία περιουσιακών στοιχείων και… γίνεται η αρχιτεκτονική του χρηματοπιστωτικού συστήματος», είπε.

«Οι άνθρωποι δεν θέλουν να κατέχουν σκληρά περιουσιακά στοιχεία που υποστηρίζονται από το χρέος μιας άλλης χώρας και βλέπουμε 17 συνεχόμενους μήνες αγορών από κεντρικές τράπεζες. Αυτοί είναι πολύ πειστικοί αριθμοί.»

«Και για το ασήμι, επειδή δεν είναι μόνο ένα νομισματικό μέταλλο, αλλά και ένα βιομηχανικό μέταλλο και τροφοδοτεί την επανάσταση της τεχνητής νοημοσύνης και τους υπερυπολογιστές – όλα αυτά για τα οποία πρέπει να έχεις ασήμι και δεν υπάρχει υποκατάστατο.»