Ινδία: Ο πόλεμος στο Ιράν αυξάνει την τιμή της Diet Coke

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Έλλειψη Diet Coke στην Ινδία πυροδότησε ο πόλεμος ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν, περιορίζοντας τις προμήθειες συσκευασιών αλουμινίου, πυροδοτώντας ένα ασυνήθιστο κύμα «πάρτι Diet Coke» σε μία από τις μεγαλύτερες καταναλωτικές αγορές στον κόσμο.

Αλλά τώρα, το ανθρακούχο αναψυκτικό γίνεται ακόμη πιο ακριβό.

Σε όλη την Ινδία, η Coca-Cola, αύξησε τις τιμές της Diet Coke – η οποία πωλείται κυρίως σε κουτιά αλουμινίου στη χώρα – κατά περισσότερο από 10% λόγω της συνεχιζόμενης σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, η οποία έχει στραγγαλίσει την αλυσίδα εφοδιασμού της. Ως αποτέλεσμα, η εταιρεία αναγκάστηκε να προμηθευτεί ακριβότερα, μεγαλύτερα κουτιά από τη Νοτιοανατολική Ασία, δήλωσαν πηγές στο Reuters.

Τα Στενά του Ορμούζ, μια κρίσιμη οδός εφοδιασμού για αυτά τα κουτιά αλουμινίου και τις σχετικές πρώτες ύλες που ταξιδεύουν στην Ινδία, έχει ουσιαστικά κλείσει ξανά με την εμπορική κυκλοφορία να έχει διαταραχθεί σε μεγάλο βαθμό, μετά την κατάρρευση μιας προσωρινής εκεχειρίας που αποσκοπούσε στον τερματισμό της σύγκρουσης στο Ιράν. Υπάρχουν φόβοι ότι η διαταραχή θα μπορούσε να διευρυνθεί περαιτέρω και να μπλοκάρει μια άλλη θαλάσσια διαδρομή.

Η αύξηση της τιμής της Coca-Cola είναι ένα παράδειγμα του πώς η σύγκρουση εξακολουθεί να αναγκάζει τις παγκόσμιες εταιρείες να αλλάξουν τις αλυσίδες εφοδιασμού τους και να αυξήσουν τις τιμές σε ορισμένες από τις πιο σημαντικές καταναλωτικές αγορές τους.

Η Diet Coke πουλιέται σε κουτάκια στην Ινδία

Σε αντίθεση με τις περισσότερες άλλες αγορές, η Diet Coke πωλείται κυρίως σε κουτιά στην Ινδία, καθιστώντας την πιο ευάλωτη σε διαταραχές. Η πιο δημοφιλής παραλλαγή της στην Ινδία είναι το κουτί των 300 χιλιοστόλιτρων, με τιμή 40 ινδικές ρουπίες (41 σεντς ΗΠΑ).

Η Coca-Cola έχει πλέον κυκλοφορήσει κουτιά Diet Coke των 330 ml στην Ινδία για 50 ινδικές ρουπίες, καθώς τα μικρότερα είναι σε περιορισμένη προσφορά, ανέφεραν οι πηγές, προσθέτοντας ότι η απόφαση ελήφθη για να ληφθεί υπόψη το υψηλότερο κόστος.

Σε βάση ανά ml, η αύξηση της τιμής μεταφράζεται σε 13,6%.

Τουλάχιστον ένας από τους Ινδούς εμφιαλωτές της εταιρείας έχει αρχίσει για περιορισμένο χρονικό διάστημα να προσφέρει Diet Coke σε μικρά γυάλινα μπουκάλια των 200 ml, αν και είναι πολύ πιο ακριβά από το αναψυκτικό σε κουτί, σύμφωνα με διαδικτυακές καταχωρίσεις και μια πηγή του Reuters.

Η Coca-Cola και η Pepsi κατατάσσουν την Ινδία ως μια σημαντική αναπτυσσόμενη αγορά, και με εξαίρεση την Diet Coke, τα περισσότερα από τα ποτά τους πωλούνται σε πλαστικά και γυάλινα μπουκάλια, καθώς και σε κουτάκια.

Η Diet Coke έχει γίνει εξαιρετικά δημοφιλής στην Ινδία, ειδικά μεταξύ των καταναλωτών που ενδιαφέρονται για την υγεία. Η Coca-Cola πωλεί επίσης Coke Zero χωρίς θερμίδες στην Ινδία, αλλά οι προμήθειές της δεν διατρέχουν κίνδυνο επειδή πωλείται τόσο σε πλαστικά μπουκάλια όσο και σε κουτάκια. Τους τελευταίους μήνες, ινδικές παμπ και influencers των μέσων κοινωνικής δικτύωσης εντόπισαν μια ευκαιρία να επωφεληθούν διοργανώνοντας πάρτι που είχαν εισιτήριο εισόδου από 10 έως 16 δολάρια και προσέφεραν πρόσβαση σε Diet Coke, μαζί με μουσική και αλκοόλ.