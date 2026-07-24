Πόλεμος στο Ιράν: Η σύγκρουση για τον έλεγχο του Ορμούζ

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Ο πόλεμος στο Ιράν ξεκίνησε ως μια προσπάθεια ελέγχου του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν και έχει μετατραπεί σε μια σύγκρουση για τον έλεγχο μιας από τις σημαντικότερες θαλάσσιες οδούς, τα Στενά του Ορμούζ.

Εάν η σύγκρουση αφήσει το Ορμούζ υπό τον μόνιμο έλεγχο του Ιράν ή των Ηνωμένων Πολιτειών θα μπορούσε να σημάνει την αρχή του τέλους της ελεύθερης διέλευσης στην ανοιχτή θάλασσα, μια έννοια που έχει στηρίξει το παγκόσμιο εμπόριο εδώ και αιώνες, σύμφωνα με ανάλυση του CNN.

«Αυτό θα μπορούσε να δημιουργήσει ένα επικίνδυνο προηγούμενο και να κάνει το διεθνές θαλάσσιο εμπόριο πολύ πιο ακριβό, ένα κόστος που τελικά θα μετακυλιστεί στους τελικούς καταναλωτές» εξηγεί ο Erik Grundt, ανώτερος αναλυτής της συμβουλευτικής Rystad Energy.

Την άποψη ότι ο πόλεμος αφορά τον έλεγχο των Στενών του Ορμούζ έχει εκφράσει με αναρτήσεις του ο δισεκατομμυριούχος επενδυτής Ρέι Ντάλιο με τίτλο «Όλα καταλήγουν στο ποιος ελέγχει τα Στενά του Ορμούζ: Η «Τελική Μάχη».

Το νέο ενεργειακό όπλο του Ιράν

Μετά την έναρξη των επιθέσεων υπό την ηγεσία των ΗΠΑ και του Ισραήλ στις 28 Φεβρουαρίου, το Ιράν σχεδόν αμέσως έκλεισε τα Στενά του Ορμούζ, δημιουργώντας το μεγαλύτερο σοκ εφοδιασμού με πετρέλαιο στην ιστορία.

Έχοντας αποκτήσει μια νέα πηγή επιρροής στην παγκόσμια οικονομία, η Τεχεράνη αγωνίζεται σκληρά για να τη διατηρήσει.

Τα πλοία που επιθυμούν να διέλθουν από το Ορμούζ πρέπει είτε να συντονιστούν με τη νεοσύστατη Αρχή του Περσικού Κόλπου του Ιράν, κάτι που μπορεί να συνεπάγεται υψηλές πληρωμές, είτε να διακινδυνεύσουν να δεχθούν πυρά από τις ένοπλες δυνάμεις του Ιράν, το Σώμα των Φρουρών της Επανάστασης.

Ενώ τα τέλη σταμάτησαν προσωρινά όταν το Ιράν υπέγραψε ένα 60ήμερο Μνημόνιο Συνεργασίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες στις 18 Ιουνίου, ο έλεγχος του Ιράν δεν έχει σταματήσει.

Το Ιράν επικαλέστηκε μια συγκεκριμένη ρήτρα του Μνημονίου Συνεργασίας, η οποία καλεί την Τεχεράνη να «λάβει μέτρα… για την ασφαλή διέλευση εμπορικών πλοίων», προκειμένου να νομιμοποιήσει και να εδραιώσει τον έλεγχό του επί των στενών. Το Ιράν ισχυρίστηκε την Τρίτη ότι περισσότερα από 200 μη ιρανικά πλοία συντονίστηκαν με την Αρχή του Στενού του Περσικού Κόλπου κατά τις τρεις εβδομάδες που ακολούθησαν την υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας, αλλά το CNN δεν μπόρεσε να επαληθεύσει ανεξάρτητα τον ισχυρισμό αυτό.

Ωστόσο, η επανέναρξη των εντάσεων στο στενό έχει επιβραδύνει αυτές τις διελεύσεις σε ελάχιστες – λίγο πάνω από δώδεκα την Κυριακή.

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ χρησιμοποίησε για λίγο ένα παράδειγμα από το εγχειρίδιο του Ιράν, δηλώνοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα χρεώνουν στα εμπορικά πλοία που διέρχονται από το Ορμούζ τέλος 20% για τις προσπάθειες των ΗΠΑ να προστατεύσουν την πλωτή οδό. Ωστόσο παρέμεινε μια βραχύβια απειλή που δεν εφαρμόστηκε ποτέ.

Αυτό θα ανερχόταν σε περίπου 27 εκατομμύρια δολάρια ανά ταξίδι για ένα πολύ μεγάλο πετρελαιοφόρο, σύμφωνα με την ναυτιλιακή ένωση BIMCO.

Παρά το παράλογο της τιμής, η απειλή του Τραμπ νομιμοποίησε τις ενέργειες του Ιράν μια ειρωνεία που το καθεστώς έσπευσε να επισημάνει, σαρκαστικά, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το Ιράν, από την πλευρά του, δήλωσε ότι η αμοιβή του Τραμπ είναι πολύ υψηλή. «Το 20% είναι φυσικά πάρα πολύ», έγραψε ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί στο X τη Δευτέρα. «Θα είμαστε δίκαιοι».

Το πρόβλημα με τα διόδια

Εάν τα διόδια στο Ορμούζ γίνουν η οδός του νερού, το κόστος μεταφοράς θα μπορούσε να αυξηθεί, σημείωσε ο Ρομπ Θάμελ, ανώτερος διευθυντής χαρτοφυλακίου στην Tortoise Capital.

Το κόστος αποτελεί ανησυχία αλλά δεν είναι η κύρια.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το Ιράν χρέωνε στα πετρελαιοφόρα 1 έως 2 δολάρια ανά βαρέλι επί του πλοίου, αποκομίζοντας περίπου 2 εκατομμύρια δολάρια ανά πολύ μεγάλο δεξαμενόπλοιο μεταφοράς αργού πετρελαίου (VLCC).

Ωστόσο, ακόμη και αν οι ναυτιλιακές εταιρείες ήταν πρόθυμες να πληρώσουν, οι ασφαλιστικές εταιρείες θα αρνούνταν την κάλυψη σε πλοία που πραγματοποιούν πληρωμές σε οντότητες που έχουν υποστεί κυρώσεις, στις οποίες περιλαμβάνονται πολλά ιρανικά ιδρύματα.

«Ξεχάστε τα νομικά επιχειρήματα, οι ασφαλιστικές εταιρείες θα διευθετήσουν πρώτα αυτό το θέμα» εξηγεί ο Nigel Green, Διευθύνων Σύμβουλος του κολοσσού χρηματοοικονομικών συμβούλων deVere Group. «Εάν εμπλέκεται ένα τέλος με κίνδυνο κυρώσεων, οι ασφαλιστές θα μπορούσαν απλώς να σταματήσουν να συντάσσουν καλύψεις».

Ακόμα κι αν ένα τρίτο μέρος, όπως το Ομάν, εισέπραττε τα τέλη, τα διόδια πιθανότατα θα παραβίαζαν τους διεθνείς ναυτιλιακούς νόμους, συμπεριλαμβανομένης της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS), η οποία επιτρέπει στις ασφαλιστικές εταιρείες να απορρίπτουν ταξίδια ή να τερματίζουν την κάλυψη.

Τα παγκόσμια σημεία ελέγχου

Υπάρχει επίσης μια ευρύτερη ανησυχία: ότι η αξιοποίηση του Ορμούζ για οικονομικούς σκοπούς θα μπορούσε να δημιουργήσει ένα προηγούμενο για άλλα στρατηγικά σημεία ελέγχου παγκοσμίως, ενθαρρύνοντας χώρες όπως η Ινδονησία, η Σιγκαπούρη, η Κίνα, η Ταϊβάν και το Ηνωμένο Βασίλειο να χρησιμοποιήσουν τη γεωγραφική τους θέση ως όπλο.

Σε 10 μεγάλα παγκόσμια σημεία ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων των Ορμούζ, Γιβραλτάρ, Ταϊβάν, Ντόβερ και Μαλάκα, τα πιθανά ετήσια έσοδα από τις διελεύσεις θα ανέρχονταν σε περισσότερα από 136 δισ. δολάρια ετησίως, αποτελώντας μια τεράστια «ανεκμετάλλευτη» ευκαιρία για κρατικά έσοδα, σύμφωνα με εκτίμηση των ανώτερων αναλυτών της Rystad Energy, Michelle Brouhard και Emmanuel Belostrino.

«Ένας κόσμος με νομισματοποιημένα σημεία ελέγχου είναι πιθανό να είναι πιο πληθωριστικός, πιο κατακερματισμένος και πιο στρατιωτικοποιημένος» ανέφεραν.