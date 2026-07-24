Λέιν (ΕΚΤ): Μέτρια διακύμανση πληθωρισμού, μείωση στο 2% σε έναν χρόνο

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) εξακολουθεί να θεωρεί ότι η τρέχουσα πληθωριστική διαταραχή είναι μέτριας έκτασης, γεγονός που απαιτεί ορισμένα μέτρα πολιτικής αλλά όχι δραστικές κινήσεις, και ότι θα επαναφέρει τον ρυθμό αύξησης των τιμών στο 2% περίπου μέσα στο επόμενο έτος, δήλωσε ο επικεφαλής οικονομολόγος της ΕΚΤ, Φίλιπ Λέιν.

Η ΕΚΤ υποστηρίζει ότι όσο περισσότερο παραμένουν υψηλές οι τιμές της ενέργειας, τόσο πιο πιθανό είναι να γίνουν εμφανείς οι δευτερογενείς επιπτώσεις

Η ΕΚΤ διατήρησε τα επιτόκια αμετάβλητα την Πέμπτη, αλλά έδωσε πολλές ενδείξεις ότι θα χρειαστεί περαιτέρω σύσφιΓξη της νομισματικής πολιτικής, ενώ οι οικονομολόγοι και οι επενδυτές στοιχηματίζουν συντριπτικά υπέρ μιας αύξησης των επιτοκίων τον Σεπτέμβριο.

«Αυτό που λέμε είναι ότι θα φροντίσουμε να επαναφέρουμε τον πληθωρισμό από το σημερινό επίπεδο —3%— στο 2%, ας πούμε μέσα στο επόμενο έτος περίπου», δήλωσε ο Λέιν κατά τη διάρκεια συζήτησης σε βήμα στο Ντόνεγκαλ της Ιρλανδίας, την Παρασκευή.

ΕΚΤ και κόστος ενέργειας

Αν και ο Λέιν δεν αναφέρθηκε στα μέτρα που ενδέχεται να ληφθούν τον Σεπτέμβριο, δήλωσε ότι η ΕΚΤ θα παρακολουθεί στενά εάν η ραγδαία αύξηση του κόστους της ενέργειας θα προκαλέσει δευτερογενείς επιπτώσεις στις τιμές ή στους μισθούς, κάτι που θα μπορούσε να απειλήσει με τη διαιώνιση του πληθωρισμού.

Η ΕΚΤ δεν έχει παρατηρήσει τέτοιες επιπτώσεις μέχρι στιγμής, αλλά έχει υποστηρίξει ότι όσο περισσότερο παραμένουν υψηλές οι τιμές της ενέργειας, τόσο πιο πιθανό είναι να γίνουν εμφανείς οι δευτερογενείς επιπτώσεις.

Μέτρια διαταραχή βλέπει ο Λέιν

Ο Λέιν, ωστόσο, υποστήριξε ότι η τρέχουσα υπέρβαση του στόχου για τον πληθωρισμό εξακολουθεί να αποτελεί μια μέτρια διαταραχή, η οποία απαιτεί μια μετρημένη αντίδραση από την κεντρική τράπεζα.

«Δεν πρόκειται προς το παρόν για το είδος του επιπέδου «κόκκινου συναγερμού» όπου πρέπει να δράσουμε γρήγορα όπως κάναμε (το 2022), οπότε πρόκειται για μια μέτρια διαταραχή, και σε κάθε συνεδρίαση εξετάζουμε ποιο είναι ακριβώς το σωστό επίπεδο των επιτοκίων για να διασφαλίσουμε ότι θα παραμείνει μέτρια και δεν θα επιμείνει, δεν θα εξελιχθεί σε «κόκκινο»,» δήλωσε ο Λέιν.

Οι χρηματοπιστωτικές αγορές αναμένουν τουλάχιστον δύο ακόμη αυξήσεις επιτοκίων από την ΕΚΤ, οι οποίες έχουν ήδη αποτιμηθεί πλήρως στις τιμές μέχρι τον Οκτώβριο και τον Μάρτιο.