Νάγκελ: Η ΕΚΤ είναι σε καλή θέση για να παρακολουθεί τις εξελίξεις

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Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα είναι σε θέση να βασιστεί σε μια σειρά από νέες πληροφορίες τον Σεπτέμβριο, όταν θα συνεδριάσει την επόμενη φορά για να συζητήσει τα επιτόκια, υποστηρίζει το μέλος του δ.σ. Γιόαχιμ Νάγκελ.

Ο Νάγκελ, ο οποίος είναι επίσης επικεφαλής της γερμανικής Bundesbank, υπερασπίστηκε την απόφαση της ΕΚΤ την Πέμπτη να διατηρήσει αμετάβλητο το κόστος δανεισμού και τόνισε την ρευστή κατάσταση στη Μέση Ανατολή.

«Ήταν σωστό να διατηρηθούν αμετάβλητα τα βασικά επιτόκια της ΕΚΤ αυτή τη φορά» δήλωσε. «Η αύξηση των επιτοκίων τον Ιούνιο μας έθεσε ήδη σε καλή θέση από την οποία μπορούμε να παρακολουθούμε στενά τις περαιτέρω εξελίξεις».

Τα σχόλια έρχονται αμέσως μετά την απόφαση της ΕΚΤ να διατηρήσει αμετάβλητο το κόστος δανεισμού, κερδίζοντας χρόνο για να αποφασίσει εάν οι πληθωριστικές πιέσεις θα απαιτήσουν περαιτέρω σύσφιγξη μετά την αύξηση κατά 25 μονάδες τον Ιούνιο.

Οι επόμενος κινήσεις της ΕΚΤ

Η Πρόεδρος Κριστίν Λαγκάρντ έθεσε τις βάσεις για ένα δεύτερο βήμα τον Σεπτέμβριο, λέγοντας ότι ορισμένοι από τους συναδέλφους της αναρωτιόντουσαν ήδη αν θα έπρεπε να αναλάβουν δράση αυτόν τον μήνα. Οι αξιωματούχοι είναι έτοιμοι να αυξήσουν τα επιτόκια, εκτός εάν οι προοπτικές για τον πληθωρισμό στην ευρωζώνη βελτιωθούν σημαντικά, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Bloomberg.

Οποιαδήποτε αξιολόγηση περιπλέκεται από μια θολή κατάσταση γύρω από το Στενό του Ορμούζ, μετά τη διακοπή των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων από τις ΗΠΑ και το Ιράν και την επανέναρξη των στρατιωτικών επιθέσεων. Η σύγκρουση διευρύνθηκε αυτή την εβδομάδα, με τους Χούθι με έδρα την Υεμένη να στοχεύουν πλοία της Ερυθράς Θάλασσας.

«Εξακολουθούμε να αντιμετωπίζουμε έντονη αβεβαιότητα» ανάφερε ο Νάγκελ, επαναλαμβάνοντας το μότο της ΕΚΤ να μην προ-δεσμεύεται ποτέ. «Θα έχουμε πολλά νέα δεδομένα τον Σεπτέμβριο, καθώς και νέες προβλέψεις. Θα επανεκτιμήσουμε επίσης τις προοπτικές για τον πληθωρισμό τότε».