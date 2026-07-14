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Paramount: Προς ολοκλήρωση συγχώνευσης με Warner Bros, παρά την αγωγή

Η προτεινόμενη εξαγορά αναμένεται να ενώσει τα δύο ιστορικά κινηματογραφικά στούντιο της Warner Bros. και της Paramount

World 14.07.2026, 21:20
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Paramount: Προς ολοκλήρωση συγχώνευσης με Warner Bros, παρά την αγωγή
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Η Paramount Skydance εξακολουθεί να στοχεύει στην ολοκλήρωση της προτεινόμενης εξαγοράς της Warner Bros. Discovery μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου, παρά την πρόσφατη αγωγή που κατέθεσαν οι γενικοί εισαγγελείς 12 πολιτειών αμφισβητώντας τη συμφωνία, όπως δήλωσε ο επικεφαλής δικηγόρος της Paramount, Jeffrey Kessler, μιλώντας στο CNBC την Τρίτη.

Η ημερομηνία του Ιουλίου συνδέεται με το επόμενο μεγάλο εμπόδιο που πρέπει να ξεπεράσει η Paramount καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση εξετάζει τη συμφωνία με σκοπό την έγκρισή της και πρόσφατα όρισε την 22α Ιουλίου ως νέα προσωρινή προθεσμία

Τη Δευτέρα, μια ομάδα γενικών εισαγγελέων των πολιτειών, με επικεφαλής τον Rob Bonta της Καλιφόρνιας, κατέθεσε αγωγή με στόχο να εμποδίσει τη συγχώνευση λόγω ανησυχιών σχετικά με τον ανταγωνισμό. Αργότερα την ίδια μέρα, η ομάδα κατέθεσε δικαστικά έγγραφα ζητώντας την έκδοση προσωρινής διαταγής απαγόρευσης, προκειμένου να ανασταλεί η συμφωνία, ώστε να προχωρήσουν οι νομικές διαδικασίες.

Σε κάθε περίπτωση, ο Kessler δήλωσε ότι η εταιρεία είναι έτοιμη να προσφύγει στο Ανώτατο Δικαστήριο, εάν αντιμετωπίσει παρατεταμένη παρεμπόδιση στην ολοκλήρωση της συμφωνίας.

«Η εταιρεία πιστεύει ακράδαντα σε αυτό», δήλωσε ο Kessler αναφερόμενος στη συγχώνευση των εταιρειών ψυχαγωγίας και μέσων ενημέρωσης.

Ο Kessler δήλωσε ότι η προσωρινή διαταγή απαγόρευσης εκδόθηκε αφού η Paramount «υποδήλωσε» ότι η πρόθεσή της ήταν να ολοκληρώσει τη συγχώνευση ήδη από τις 22 Ιουλίου, οπότε η εταιρεία αναμένει να έχει λάβει όλες τις ρυθμιστικές εγκρίσεις.

Το μεγάλο εμπόδιο της Paramount

Η ημερομηνία του Ιουλίου συνδέεται με το επόμενο μεγάλο εμπόδιο που πρέπει να ξεπεράσει η Paramount. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εξετάζει τη συμφωνία με σκοπό την έγκρισή της και πρόσφατα όρισε την 22α Ιουλίου ως νέα προσωρινή προθεσμία. Η Paramount υπέβαλε πρόσφατα παραχωρήσεις στην ΕΕ, στην προσπάθειά της να κατευνάσει τις ανησυχίες σχετικά με τη συμφωνία.

Η προτεινόμενη εξαγορά, η οποία θα ενώσει τα δύο ιστορικά κινηματογραφικά στούντιο της Warner Bros. και της Paramount, καθώς και ένα εκτεταμένο χαρτοφυλάκιο δικτύων συνδρομητικής τηλεόρασης, έχει ήδη λάβει έγκριση από τη Διεύθυνση Αντιμονοπωλιακών Υποθέσεων του Υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, καθώς και από άλλες παγκόσμιες δικαιοδοσίες.

«Ή θα μπορούσαμε να καταρτίσουμε ένα χρονοδιάγραμμα ώστε να έχουν αποφασιστεί όλα αυτά μέχρι τις αρχές Σεπτεμβρίου, κάτι που θα ήταν απολύτως αποδεκτό από την εταιρεία, αν μπορούσαμε να δημιουργήσουμε μια ομαλή διαδικασία», δήλωσε ο Kessler. «Οι πολιτείες απέρριψαν και τις δύο εναλλακτικές λύσεις, οπότε αυτή τη στιγμή έχουμε καταθέσει [προσωρινή διαταγή απαγόρευσης]».

Εάν εγκριθεί, η συμφωνία θα ανασταλεί για 14 ημέρες. Μπορούν να εκδοθούν έως και δύο προσωρινές διαταγές περιορισμού πριν η συμμαχία ζητήσει προκαταρκτική διαταγή, θέτοντας τη συμφωνία σε αναστολή ενόσω εκκρεμεί η δικαστική διαδικασία. Ο Kessler δήλωσε την Τρίτη ότι η εταιρεία δεν αναμένει να φτάσει σε αυτό το σημείο, υποστηρίζοντας ότι δεν πρόκειται για ζήτημα ανταγωνισμού.

Μια μακρά καθυστέρηση θα μπορούσε να αποβεί δαπανηρή για την Paramount. Στο πλαίσιο της συμφωνίας, η Paramount έχει συμφωνήσει να καταβάλει το λεγόμενο «ticking fee», που σημαίνει ότι αν η ολοκλήρωση της συναλλαγής ξεπεράσει την 30η Σεπτεμβρίου, η Paramount θα καταβάλλει επιπλέον τέλη στους μετόχους της WBD ανά τρίμηνο μέχρι την ολοκλήρωση. Το τέλος αυτό θα ανέρχεται σε περίπου 650 εκατομμύρια δολάρια σε μετρητά ανά τρίμηνο.

Για να καθυστερήσει ή να εμποδιστεί, «η συγχώνευση πρέπει να είναι αντιανταγωνιστική. Αυτή η συγχώνευση είναι υπέρ του ανταγωνισμού», δήλωσε ο Kessler στον Faber.

«Όποιος γνωρίζει τον κλάδο της ψυχαγωγίας ξέρει ότι βρίσκεται σε βαθιά κρίση», πρόσθεσε, επισημαίνοντας τις εκτεταμένες προκλήσεις, καθώς οι καταναλωτές εγκαταλείπουν τα πακέτα συνδρομητικής τηλεόρασης και ο ανταγωνισμός μεταξύ των γιγάντων του streaming, όπως η Netflix, εντείνεται.

Πρόσθεσε ότι η συγχώνευση θα δημιουργούσε έναν ανταγωνιστή ικανό να «αντιμετωπίσει ισάξια το Netflix, τη Disney ή το Prime [της Amazon]», κάτι που θα ήταν θετικό για τον κλάδο των κινηματογραφικών αιθουσών και τους εργαζόμενους του Χόλιγουντ.

Τη Δευτέρα, ο Bonta δήλωσε σε ανακοίνωση ότι η συγχώνευση θα «οδηγήσει σε υψηλότερες τιμές, χαμηλότερη ποιότητα και λιγότερο περιεχόμενο για τον κινηματογράφο και την τηλεόραση, βλάπτοντας τις κινηματογραφικές αίθουσες, τους διανομείς βασικών καλωδιακών υπηρεσιών και, τελικά, το κοινό σε κάθε καναπέ και κάθε θέση κινηματογραφικής αίθουσας στις ΗΠΑ».

Καθώς το Χόλιγουντ έχει εκφράσει ανησυχίες από την ανακοίνωση της συμφωνίας, ο διευθύνων σύμβουλος της Paramount, David Ellison, έχει υποσχεθεί ότι, μετά τη συγχώνευση, τα κινηματογραφικά στούντιο θα κυκλοφορούν από κοινού 30 ταινίες ετησίως.

«Έχουμε πει στις πολιτείες ότι, αν έχουν ανησυχίες που θεωρούν εύλογες, πρέπει να καθίσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και να τις συζητήσουμε», δήλωσε ο Κέσλερ, επισημαίνοντας το ερώτημα αν η Paramount θα μπορούσε να παραδώσει τις 30 ταινίες ετησίως.

Ο Kessler ανέφερε ότι η Paramount έχει ενημερώσει τους γενικούς εισαγγελείς των πολιτειών ότι η εταιρεία είναι πρόθυμη να δεσμευτεί εγγράφως για τις 30 ταινίες, και αν αυτό δεν συμβεί, τότε θα μπορούσε να ακολουθήσει δικαστική διαδικασία.

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