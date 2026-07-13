Paramount-Warner: «Μπλόκο» από 12 πολιτείες στο megadeal των 81 δισ.δολ.

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Με στόχο να εμποδίσει την εξαγορά της Warner Bros. Discovery από την Paramount, μια συμμαχία 12 πολιτειών στις Ηνωμένες Πολιτείες -με επικεφαλής την Καλιφόρνια- καταθέτει αγωγή εντός των επόμενων ημερών.

Η κίνηση αυτή ορθώνει το μεγαλύτερο εμπόδιο για τη συμφωνία που θα ενώσει δύο από τους μεγαλύτερους παραγωγούς και διανομείς περιεχομένου ψυχαγωγίας και ειδήσεων του Χόλιγουντ και η προσπάθεια των γενικών εισαγγελέων με επικεφαλής τον γενικό εισαγγελέα της Καλιφόρνιας εκδηλώνεται κόντρα στην θετική στάση και έγκριση του αμερικανικού υπουργείου Δικαιοσύνης.

«Παράνομη συγχώνευση»

«Η παράνομη συγχώνευση αυτών των δύο κολοσσών της ψυχαγωγίας θα οδηγήσει σε υψηλότερες τιμές, χαμηλότερη ποιότητα και λιγότερο περιεχόμενο για τον κινηματογράφο και την τηλεόραση, βλάπτοντας τις αίθουσες κινηματογράφου, τους διανομείς βασικών καλωδιακών υπηρεσιών και, τελικά, το κοινό σε κάθε καναπέ και κάθε θέση κινηματογραφικής αίθουσας στις ΗΠΑ», δήλωσε ο Γενικός Εισαγγελέας της Καλιφόρνιας Ρομπ Μπόντα σε ανακοίνωσή του.

Αργότερα, ο Γενικός Εισαγγελέας της Καλιφόρνιας , σε δηλώσεις του τόνισε ότι η συγκέντρωση των μέσων «δίνει υπερβολική εξουσία σε ελάχιστους» και πως «η επιβολή του ανταγωνισμού είναι ο έλεγχος της δημοκρατίας στην ολιγαρχία».

The unlawful merger of Paramount and Warner Bros. would lead to higher prices, lower quality, and less film and television content—harming the entertainment industry and audiences alike. We’re going to court to stop it. pic.twitter.com/eh8tCsNM8Z — Rob Bonta (@AGRobBonta) July 13, 2026

Η αγωγή κατατέθηκε τη Δευτέρα στο ομοσπονδιακό δικαστήριο της Βόρειας Καλιφόρνιας ενω στην αγωγή συμμετέχουν επίσης και αλλες πολιτείες, όπως η Νέα Υόρκη, το Κολοράντο, το Νέο Μεξικό, το Νιου Τζέρσεϊ, το Κονέκτικατ και η Νεβάδα.

«Αυτή η συγχώνευση θα καταστρέψει τον ανταγωνισμό, δημιουργώντας μια τεράστια εταιρεία με άνευ προηγουμένου δύναμη και επιρροή στις ειδήσεις και την ψυχαγωγία σε όλο τον κόσμο», δήλωσε η Γενική Εισαγγελέας της Νέας Υόρκης, Λετίτια Τζέιμς.

Η συμμαχία έχει ζητήσει από την Paramount και την Warner να μην ολοκληρώσουν τη συγχώνευση μέχρι να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, διαφορετικά θα ζητήσουν προσωρινή διαταγή απαγόρευσης προκειμένου να προσπαθήσουν να εμποδίσουν την προώθηση της συμφωνίας.

Αυτή είναι η μεγαλύτερη απειλή για τη συμφωνία που έχουν αντιμετωπίσει η Paramount και η Warner από την ανακοίνωση της συγχώνευσης, πριν από λίγο περισσότερο από τέσσερις μήνες, , αναφέρει η Wall Street Journal. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης ενήργησε γρήγορα για να την εγκρίνει, όπως έκαναν και πολλές διεθνείς δικαιοδοσίες.

Πόσο κινδυνεύει η συμφωνία Paramount-Warner;

Εάν οι πολιτείες καταφέρουν τουλάχιστον να καθυστερήσουν τη συμφωνία, αυτό θα μπορούσε να έχει σημαντικές οικονομικές επιπτώσεις για την Paramount. Στο πλαίσιο της συμφωνίας της για την εξαγορά της Warner, η Paramount έχει δηλώσει ότι υποχρεούται να καταβάλει στους μετόχους της Warner ένα τριμηνιαίο «τέλος καθυστέρησης» ύψους 0,25 ανά μετοχή, εάν η συμφωνία δεν ολοκληρωθεί έως τις 30 Σεπτεμβρίου, το οποίο θα ανέρχεται σε περίπου 650 εκατομμύρια δολάρια ανά τρίμηνο.

Η συμφωνία έχει λάβει την έγκριση ρυθμιστικών αρχών του εξωτερικού, μεταξύ των οποίων της Αυστραλίας και της Κίνας, αλλά εξακολουθεί να εκκρεμεί η έγκριση από το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Στην αγωγή, η συμμαχία υποστηρίζει ότι η συγχώνευση των κινηματογραφικών στούντιο Warner και Paramount, μαζί με τα αντίστοιχα καλωδιακά δίκτυά τους, είναι αντιανταγωνιστική, καθώς θα δώσει στην ενοποιημένη εταιρεία τον έλεγχο σχεδόν του ενός τρίτου των κινηματογραφικών ταινιών και του βασικού καλωδιακού προγραμματισμού.

«Η συγκέντρωση εδώ δεν οδηγεί μόνο σε υψηλότερες τιμές — οδηγεί επίσης σε λιγότερες ευκαιρίες για να δουν το φως της δημοσιότητας σημαντικές ιστορίες, και σε λιγότερους τρόπους για το κοινό να έρθει σε επαφή με αυτές τις ιστορίες», δήλωσε ο Μποντα, προσθέτοντας ότι η συμμαχία «αγωνίζεται για ελεύθερες και δίκαιες αγορές, όχι για αγορές που έχουν παραποιηθεί. Η Αμερική δεν έχει βασιλιάδες ούτε στην κυβέρνηση ούτε στην οικονομία μας».

Ένας εκπρόσωπος της Paramount αρνήθηκε να σχολιάσει, εν αναμονή της εξέτασης της αγωγής. Η εταιρεία έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι η συμφωνία αυτή θα προωθήσει τον ανταγωνισμό με μεγαλύτερες εταιρείες, όπως η Netflix και η Amazon, και θα είναι προς όφελος των καταναλωτών.

Η αντιμονοπωλιακή αγωγή κατατέθηκε περίπου ένα μήνα αφότου το Υπουργείο Δικαιοσύνης έδωσε το πράσινο φως για την προώθηση της συμφωνίας. Η συγχώνευση θα φέρει τα κινηματογραφικά και τηλεοπτικά στούντιο της Paramount και της Warner, καθώς και τις υπηρεσίες streaming Paramount+ και HBO Max, υπό την ίδια εταιρική στέγη.

Η αγωγή, η οποία αναμενόταν εδώ και καιρό, αποτελεί ένα ακόμη εμπόδιο σε μια συμφωνία που ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Paramount, Ντέιβιντ Έλισον, είχε στο μυαλό του ακόμη και πριν αναλάβει τον έλεγχο της εταιρείας τον Αύγουστο του περασμένου έτους, σημειώνει η WSJ.

Ανησυχία στο Χόλιγουντ και αντιδράσεις

Σημαντικές συνδικαλιστικές οργανώσεις του Χόλιγουντ και ιδιοκτήτες κινηματογραφικών αιθουσών έχουν εκφράσει σοβαρές επιφυλάξεις σχετικά με τη συμφωνία, υποστηρίζοντας ότι θα περιορίσει τον ανταγωνισμό και θα οδηγήσει σε σημαντικές απώλειες θέσεων εργασίας. Πάνω από χίλιοι ηθοποιοί και παραγωγοί έστειλαν τον Απρίλιο ανοιχτή επιστολή διαμαρτυρόμενοι για τη συγχώνευση.

«Αυτή η συναλλαγή θα εδραιώσει περαιτέρω ένα ήδη συγκεντρωτικό τοπίο των μέσων ενημέρωσης, μειώνοντας τον ανταγωνισμό σε μια στιγμή που οι κλάδοι μας —και το κοινό που εξυπηρετούμε— δεν μπορούν να το αντέξουν οικονομικά», ανέφερε η επιστολή.

Η συμμαχία δήλωσε ότι η συγχώνευση των στούντιο Paramount και Warner θα προσφέρει στην ενιαία εταιρεία ένα αθέμιτο πλεονέκτημα έναντι των διαχειριστών κινηματογραφικών αιθουσών και των ανταγωνιστικών στούντιο κατά τις διαπραγματεύσεις για «τις πιο περιζήτητες οθόνες και τις καλύτερες θέσεις στο πρόγραμμα προβολών».

Οι καλωδιακές συμμετοχές της συγχωνευμένης εταιρείας, που θα περιλαμβάνουν δεκάδες κανάλια όπως τα CNN, MTV, Nickelodeon και Discovery, αποτελούν επίσης πρόβλημα για τη συμμαχία. Οι διανομείς συνδρομητικής τηλεόρασης και οι καταναλωτές, σύμφωνα με τη συμμαχία, χρειάζονται έντονο ανταγωνισμό μεταξύ των προγραμματιστών για να ενθαρρυνθούν οι επενδύσεις σε περιεχόμενο και, ενδεχομένως, να μειωθούν οι τιμές.

Η συμμαχία δεν παίρνει θέση σχετικά με τη συγχώνευση των αντίστοιχων πλατφορμών streaming της Paramount και της Warner, Paramount+ και HBO Max, ούτε σχετικά με τη σύζευξη του CNN με το CBS News της Paramount, σύμφωνα με πρόσωπο που είναι εξοικειωμένο με το θέμα.

Η στάση του υπουργείου Δικαιοσύνης (DoJ)

Στην ανακοίνωσή του με την οποία ενέκρινε τη συμφωνία, το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ ανέφερε ότι η συγχώνευση των HBO Max και Paramount+ θα βελτιώσει πιθανώς την αγορά του βίντεο σε streaming «προσφέροντας στους καταναλωτές μια πιο ισχυρή ανταγωνιστική εναλλακτική λύση» έναντι μεγάλων πλατφορμών όπως το Netflix, το Amazon και η Disney. Η ανώτατη ηγεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης ολοκλήρωσε την έρευνά της σχετικά με τη συμφωνία της Paramount με την Warner πριν οι μόνιμοι υπάλληλοι -που εξέφραζαν ανησυχίες για την εξαγορά- προλάβουν να διατυπώσουν αντιρρήσεις, όπως ανέφερε τον περασμένο μήνα η εφημερίδα The Wall Street Journal.

Ορισμένοι παρατηρητές του κλάδου ανησυχούν ότι ο Ντέιβιντ Έλισον, του οποίου ο πατέρας Λάρι Έλισον έχει στενούς δεσμούς με την κυβέρνηση Τραμπ, θα μπορούσε να επιφέρει ριζικές αλλαγές στο CNN. Ο Τραμπ έχει συχνά ασκήσει κριτική στο CNN και έχει ζητήσει νέα ηγεσία.

Η Paramount κέρδισε τον πόλεμο προσφορών εναντίον της Netflix για την εξαγορά της Warner Discovery. Η Paramount έχει δηλώσει ότι η συνένωση των περιουσιακών στοιχείων παραγωγής και streaming θα την καταστήσει μια ισχυρότερη εταιρεία, ικανή να ανταγωνιστεί μεγαλύτερους αντιπάλους και να ενισχύσει τη δημιουργική κοινότητα.

Αυτή είναι η δεύτερη φορά τους τελευταίους μήνες που ο Γενικός Εισαγγελέας της Καλιφόρνιας Ρομπ Μπόντα επιχειρεί να εμποδίσει μια σημαντική συγχώνευση στον τομέα των μέσων ενημέρωσης. Τον Μάρτιο, η Καλιφόρνια, η Νέα Υόρκη, το Κολοράντο και πέντε άλλες πολιτείες άσκησαν αγωγή για να εμποδίσουν τον τηλεοπτικό γίγαντα Nexstar Media Group να εξαγοράσει την ανταγωνίστρια Tegna.

Τον Απρίλιο, ένας ομοσπονδιακός δικαστής εξέδωσε προσωρινή διαταγή για την αναστολή της συναλλαγής.