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Paramount: Δικαστής διέταξε προσωρινή αναστολή της εξαγοράς της Warner Bros

Η Καλιφόρνια και 11 ακόμα πολιτείες άσκησαν πρόσφατα αγωγή για να φερνάρουν την εξαγορά της WBD από την Paramount

World 20.07.2026, 21:02
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Paramount: Δικαστής διέταξε προσωρινή αναστολή της εξαγοράς της Warner Bros
Επιμέλεια Δημήτρης Σταμούλης

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Σημαντική ανατροπή καταγράφηκε στο μεγάλο deal μεταξύ Paramount και Warner Bros. Discovery, καθώς μια συμμαχία πολιτειών με επικεφαλής την Καλιφόρνια πέτυχε τη διακοπή της εξαγοράς της ύψους 110 δισεκατομμυρίων δολαρίων, τη Δευτέρα, αφού οι πολιτείες υποστήριξαν ότι η ολοκλήρωση της συγχώνευσης θα έβλαπτε ανεπανόρθωτα τον ανταγωνισμό.

Η Καλιφόρνια και 11 ακόμα πολιτείες άσκησαν αγωγή στις 13 Ιουλίου, υποστηρίζοντας ότι η συμφωνία θα δημιουργούσε έναν γίγαντα των μέσων ενημέρωσης με τη δύναμη να αυξήσει τις τιμές στον κινηματογράφο και την τηλεόραση.

Η απόφαση θα αναστείλει τη συναλλαγή για 14 ημέρες, δίνοντας στην ομάδα των πολιτειών χρόνο να υποστηρίξει την αναβολή της συγχώνευσης καθ’ όλη τη διάρκεια της δικαστικής διαδικασίας, η οποία ενδέχεται να διαρκέσει μήνες μέχρι να εκδοθεί η τελική απόφαση.

Η ομοσπονδιακή δικαστής των ΗΠΑ Αρασέλι Μαρτίνεζ-Ολγκίν δήλωσε ότι θα διεξαγάγει ακρόαση σχετικά με το αίτημα αυτό στις 3 Αυγούστου.

Ένας εκπρόσωπος της Paramount δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχόλιο.

Η Καλιφόρνια και 11 ακόμα πολιτείες άσκησαν αγωγή στις 13 Ιουλίου, υποστηρίζοντας ότι η συμφωνία θα δημιουργούσε έναν γίγαντα των μέσων ενημέρωσης με τη δύναμη να αυξήσει τις τιμές στον κινηματογράφο και την τηλεόραση.

Φόβοι για απολύσεις στη Paramount

Εάν επιτραπεί η ολοκλήρωση της συμφωνίας, η Paramount θα αρχίσει σύντομα να προβαίνει σε απολύσεις και να μοιράζεται ευαίσθητες πληροφορίες με την Warner Bros., ενέργειες που είναι δύσκολο να ανατραπούν εάν η συγχώνευση κριθεί τελικά παράνομη, υποστήριξαν οι πολιτείες.

Η αγωγή, που κατατέθηκε στο ομοσπονδιακό δικαστήριο του Όκλαντ, απειλεί να ανατρέψει την προσπάθεια του διευθύνοντος συμβούλου της Paramount, David Ellison, να μετατρέψει την εταιρεία του σε σημαντικό ανταγωνιστή της Netflix και της Disney.

Η Paramount έχει δηλώσει ότι η αγωγή παραποιεί την καθιερωμένη αντιμονοπωλιακή νομοθεσία και ότι η καθυστέρηση της συναλλαγής θα έβλαπτε μόνο τους εργαζόμενους στον κλάδο της ψυχαγωγίας, οι οποίοι έχουν ήδη υποφέρει από χρόνια αναταραχής στον κλάδο.

Μια παρατεταμένη διακοπή θα μπορούσε να βλάψει οικονομικά την Paramount. Για κάθε ημερολογιακή ημέρα καθυστέρησης της συγχώνευσης πέραν της 30ης Σεπτεμβρίου, ο Έλισον θα υποχρεούται να καταβάλει στους μετόχους της Warner Bros. ένα «τέλος καθυστέρησης» ύψους 25 σεντ ανά μετοχή, ή περίπου 7 εκατομμύρια δολάρια την ημέρα, σύμφωνα με τη συμφωνία συγχώνευσης.

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