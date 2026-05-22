ΕΕ: Ο ευρωπαϊκός κινηματογράφος ζητά έλεγχο της συμφωνίας Warner Bros-Paramount

Να υποβάλουν την εξαγορά της Warner Bros Discovery από την Paramount Skydance, ύψους 111 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σε διεξοδική έρευνα ανταγωνισμού κάλεσαν τις ρυθμιστικές αρχές της ΕΕ οι ευρωπαϊκοί φορείς κινηματογράφου και οπτικοακουστικού τομέα, προειδοποιώντας ότι η συμφωνία θα μπορούσε να βλάψει την πολιτιστική ποικιλομορφία, να αποδυναμώσει την ανεξάρτητη παραγωγή και να εδραιώσει την κυριαρχία των αμερικανικών γιγάντων της ψυχαγωγίας.

Η εξαγορά της WBD εξετάζεται από ρυθμιστικές αρχές σε όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένου του Υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ και των εποπτικών αρχών στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ευρωπαϊκή Ενωση.

Η επιστολή, που στάλθηκε σε μέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και σε αρκετές εθνικές αντιπροσωπείες στο Συμβούλιο της ΕΕ και την οποία είδαν οι Financial Times, είναι ένα από τα πρώτα σαφή σημάδια διεθνούς αντίθεσης στη συγχώνευση.

Οι ευρωπαικοί φορείς ζητούν, μέσω της επιστολής , «διεξοδική έρευνα από τις ευρωπαϊκές αρχές ανταγωνισμού», ιδίως μια αξιολόγηση «πολλαπλών επιπτώσεων σε ολόκληρο το ευρωπαϊκό οπτικοακουστικό και κινηματογραφικό οικοσύστημα».

Η Paramount βρίσκεται σε άτυπες συζητήσεις με την Επιτροπή, την αρμόδια (διεύθυνση) για την αντιμονοπωλιακή νομοθεσία της ΕΕ, και ελπίζει να ειδοποιήσει επίσημα την Επιτροπή για τη συναλλαγή τις επόμενες εβδομάδες, ανέφεραν άτομα που ενημερώθηκαν για τις συνομιλίες. Η επικεφαλής ανταγωνισμού της ΕΕ, Τερέζα Ριμπέρα, συναντήθηκε με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Paramount, Ντέιβιντ Έλισον, στις Βρυξέλλες αυτόν τον μήνα.

Οι υπογράφοντες περιλαμβάνουν οργανισμούς που εκπροσωπούν σκηνοθέτες, σεναριογράφους και συγγραφείς, καθώς και κινηματογράφους. Η Εταιρεία Οπτικοακουστικών Συγγραφέων, η οποία διαχειρίζεται τα δικαιώματα για περισσότερους από 177.000 Ευρωπαίους σεναριογράφους και σκηνοθέτες ταινιών, τηλεόρασης και πολυμέσων σε 26 χώρες, υπέγραψε την επιστολή. Η Διεθνής Ένωση Κινηματογράφου, με μέλη σε 34 χώρες, την υπέγραψε επίσης.

Ανεπιθύμητος φρουρός στα στούντιο της ΕΕ

Σε μια προφανή προσπάθεια να αξιοποιήσουν την αυξανόμενη επιθυμία για μεγαλύτερη ευρωπαϊκή τεχνολογική κυριαρχία, οι οργανισμοί προειδοποιούν ότι η συγχώνευση θα δημιουργήσει «έναν ακόμη μη Ευρωπαίο φρουρό» που θα ασκεί έλεγχο στην παραγωγή, τη διανομή και τη ροή ταινιών και τηλεοπτικών εκπομπών σε όλη την ήπειρο.

Η αντίθεση στη συμφωνία αντικατοπτρίζεται στο Χόλιγουντ. Υπάρχουν ανησυχίες ότι η πώληση του WBD στην Paramount, η οποία σχεδιάζει να κάνει σημαντικές περικοπές κόστους για να επιτύχει τον στόχο συνέργειας των 6 δισεκατομμυρίων δολαρίων, θα οδηγήσει σε εκτεταμένες απώλειες θέσεων εργασίας και λιγότερες επιλογές για τους παραγωγούς ταινιών και τηλεοπτικών προγραμμάτων. Η Paramount έχει δεσμευτεί να κυκλοφορεί 30 ταινίες ετησίως.

«Το μέλλον της ευρωπαϊκής βιομηχανίας δεν μπορεί να βασίζεται αποκλειστικά σε ευρείες υποσχέσεις», έγραψαν οι υπογράφοντες, προειδοποιώντας ότι η πίεση για την εξυπηρέτηση του χρέους της συγχωνευμένης εταιρείας θα μπορούσε να οδηγήσει σε μέτρα μείωσης του κόστους που θα μπορούσαν να πλήξουν την τοπική παραγωγή στην Ευρώπη.

Καλούν τις ευρωπαϊκές αρχές να διασφαλίσουν «ουσιαστικές, νομικά δεσμευτικές και εκτελεστές δεσμεύσεις που έχουν σχεδιαστεί για την προστασία ολόκληρης της αλυσίδας αξίας», υποστηρίζοντας ότι η διαφύλαξη της πολιτιστικής ποικιλομορφίας και του πλουραλισμού των μέσων ενημέρωσης θα πρέπει να παραμείνει προτεραιότητα για την ΕΕ.

Η Paramount ανέφερε σε επιστολή προς τους FT ότι δεν σχολίασε τις τρέχουσες ρυθμιστικές διαδικασίες. «Όπως έχουμε πει και στο παρελθόν, έχουμε συνεργαστεί με όλες τις ρυθμιστικές και τις αρχές επιβολής του νόμου με εποικοδομητικό και διαφανή τρόπο και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε», πρόσθεσε.

Στην επιστολή, ο εκπρόσωπος ανέφερε ότι η Paramount είχε «αναλάβει σαφείς δεσμεύσεις ενίσχυσης της παραγωγής για την αύξηση της παραγωγής σε 30 ταινίες υψηλής ποιότητας που κυκλοφορούν ετησίως στους κινηματογράφους, για τη συνέχιση της αδειοδότησης περιεχομένου και για τη διατήρηση εμβληματικών εμπορικών σημάτων με ανεξάρτητη δημιουργική ηγεσία». Πρόσθεσαν ότι η συμφωνία θα «ενισχύσει την επιλογή των καταναλωτών, συμπεριλαμβανομένης της μεγάλης οθόνης στην Ευρώπη».